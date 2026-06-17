5月発売に続き「スーパードライ 冷涼辛口」7月14日再発売

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、2026年5月12日に発売した『アサヒスーパードライ 冷涼辛口』を7月14日から再び数量限定で発売します。5月発売時の好評を受け、飲食店での飲用機会の拡大を図るため、新たに大瓶633mlを発売します。

『アサヒスーパードライ 冷涼辛口』は、冷涼感を生み出すホップを一部使用するとともに、醸造工程でビールを0度以下で貯蔵することで、飲んだ瞬間の冷涼感と澄み切ったキレの良さを実現しました。

発売後は、飲んだ瞬間の冷涼感やキレの良い味わいが好評で、お客さまからは「冷凍庫でキンキンに冷やしたら最高においしい」「限定ではなく通年で発売してほしい」といった声が寄せられています。

アサヒビールは、夏の最盛期に向けて『アサヒスーパードライ』の“辛口のうまさ”を引き立てる「冷え」の提案を強化します。「日本の夏は、キンキンDRYがうまくする」をテーマに、飲用前に3分間冷凍庫で冷やす※「仕上げに3分冷凍庫DRY」などを訴求します。温度を約1度下げることで、「スーパードライ」の特長である「キレ」「飲みごたえ」がより一層引き立ちます。引き続き、飲食店から家庭まで、キンキンに冷えた「スーパードライ」の飲用体験の創出を図ります。

※冷凍庫には、20分以上入れないでください。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1522_1_66ad1a0da4c49b522b61654dec1c247b.jpg?v=202606170852 ]