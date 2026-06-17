トスカーナのルフィーノから、銘醸地ボルゲリの「ガルツァイア」

ピーロート・ジャパン株式会社

ピーロート・ジャパンは 2025年より、トスカーナの名門ワイナリー ルフィーノの取り扱いを開始しました。1877年創業のルフィーノは、キャンティ・クラシコの先駆者として知られ、トスカーナのみならずイタリアを代表するワイナリーのひとつです。高品質かつ革新的なワインを世界 83カ国に展開し、キャンティの名門として広く認知される一方、スーパータスカンの分野でも高い評価を得ています。

このたび、ワインメーカーの オルガ・フザーリ氏 が来日し、新たなトップレンジとなるボルゲリワイン ガルツァイア を披露します。

ボルゲリに深い専門性を持つフザーリ氏が手がけた ガルツァイア・ボルゲリ・スペリオーレ DOC は、6月17日よりピーロート・ジャパンから発売されます。

ボルゲリ ― イタリアのナパ・ヴァレーと称される理由

ボルゲリは、サッシカイアやオルネッライアといった名だたるワインを生み出してきた、トスカーナ州海岸沿いの銘醸地です。イタリアのナパ・ヴァレーと呼ばれる理由は、イタリアワイン法の厳格な規制に縛られず、カベルネ・ソーヴィニヨンなどの国際品種を用いて、力強く濃厚なワインを生み出してきた歴史にあります。



今回発表されるボルゲリ・スペリオーレ ガルツァイアは、ルフィーノが所有するエステート畑のみを使用して造られたワインです。

このプロジェクトは 2023 年、ルフィーノがリヴォルノ沿岸に位置する著名なボルゲリ地区の畑を取得したことから始まりました。ボルゲリDOCはわずか75生産者しか存在せず、世界でも最も権威あるワイン産地のひとつとされています。

コンスタレーション

ルフィーノの親会社であるコンスタレーション・ブランズは、カリフォルニアのカルトワイン ザ・プリズナーを保有していることでも知られています。

両ブランドに共通するのは、妥協なき品質追求の姿勢です。

ルフィーノの高級レンジを完成させる新たな1本

ガルツァイアは、ルフィーノの高級ラインナップに加わり、リゼルヴァ・ドゥカーレ・オーロ（キャンティ・クラシコ・グラン・セレツィオーネ DOCG）、ロミトリオ・ディ・サンテダーメ キャンティ・クラシコ グラン・セレツィオーネ（キャンティ・クラシコ・グラン・セレツィオーネ DOCG）、グレッポーネ・マッツィ（ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ DOCG）、モドゥス・プリモ（IGT）、アラウダ（IGT）と並び、トスカーナの偉大な赤ワインのポートフォリオを完成させます。

これは、約 150 年にわたり続く「トスカーナ最高峰を追求する」というルフィーノの歩みをさらに強固にするものです。

今回お披露目となるガルツァイアは、スーパータスカンを知り尽くすフザーリ氏が、徹底してクオリティにこだわり抜いて造り上げた逸品です。

オルガ・フザーリ氏 コメント

「ボルゲリは私がワイン造りを始めた場所であり、戻ってくるたびに“帰ってきた”と感じます。新しいプロジェクトを形にすることは、醸造家のキャリアの中でも特別な瞬間。

ガルツァイアを味わう皆さんにも、この情熱が伝わることを願っています。」

Garzaia（ガルツァイア）という名前について

“ガルツァイア”とは、複数のサギが集まり、互いに近接して巣を作る営巣地を意味します。土地と水の間にある手つかずの自然環境で、サギたちが調和して共存する場所です。

この名前は、ボルゲリの歴史と景観に深く根ざした「土地の精神」を象徴しています。

ルフィーノの畑は、ボルゲリ街道沿いのレ・ソンドライエとレ・ボッツェに位置する、合計 15 ヘクタールの 2 区画で構成されています。

ワインのスタイル

ブレンドは、ボルゲリを世界的に有名にした品種構成で、カベルネ・フラン 70％ を主体に、メルローが柔らかさと丸みを補完し、バランスとエレガンスに優れたワインに仕上がっています。

2023 年のボルゲリは、シーズンを通して晴天と安定した気候に恵まれました。

8 月末の一度の大雨が水分を補い、夏の高温に耐えながらゆっくりと完熟へ向かう理想的な生育条件となりました。

2023 ルフィーノ ガルツァイア \ 47,190円 (税込）

ピーロート・ジャパン株式会社について

ピーロート・ジャパンは創業以来55年以上、世界中から厳選したワインを調達、輸入、保管、流通、販売。一般消費者ほか、飲食店やホテル、デパートへの販路も展開しています。気軽に楽しめるデイリーワインから有名シャトーの最高級ワインまで、世界22ヵ国から約2,000種類の品揃えを誇っています。

企業名：ピーロート・ジャパン株式会社

所在地：東京都港区港南2丁目13番31号 品川NSSビル

代表取締役社長兼CEO：アントニー・グルメル

事業内容：ワインの輸入・販売

会社URL：https://pieroth.co.jp(https://pieroth.co.jp%E2%80%8B)