東海エリアの顧客支援体制強化に向け、7月1日に東海支社を開設

株式会社プロジェクトホールディングス

株式会社プロジェクトホールディングス（以下「当社」）は、東海エリアにおける顧客支援体制の強化を目的として、2026年7月1日付で東海支社を開設いたします。名古屋駅前にオフィスを構え、東海エリアのお客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応できる体制を整備してまいります。

1.背景

当社はこれまで、DX推進、AI適用、事業成長支援などを通じて、多くのお客様の変革をご支援してまいりました。

その中で東海エリアにおいては、既存のお客様からの追加相談やご紹介による案件の増加など、継続的に支援ニーズが拡大しております。こうした需要の高まりを受け、より迅速かつきめ細やかな支援を実現するため、このたび東海支社を開設することといたしました。

2.東海支社の概要

開設日： 2026年7月1日

所在地： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目8-26 エニシオ名駅16階

3.今後の展望

東海支社の開設を通じて、東海エリアのお客様への支援体制をさらに強化してまいります 。

また今後は、全国の企業様の業務変革や事業成長への貢献拡大に向けて、支社の拡大や、サービスラインアップの拡充を進めてまいります。

具体的には、

- AI活用・生成AI導入支援- DX診断・IT環境整理支援- 経営数値・KPIの見える化支援- 経営者様向け相談・壁打ち支援

などの領域において、サービス提供を強化してまいります。

また、これらの支援をコンサルティングサービスに加え、AIやデジタル技術を活用したプロダクト・サービスなど、企業様の状況に応じた様々な形で提供できる体制の構築を進めてまいります。 企業規模や課題、ご予算に応じて最適な支援を選択いただける環境を整えることで、より多くの企業様の変革と成長に貢献してまいります。

株式会社プロジェクトホールディングス 代表取締役 土井 悠之介コメント

当社は創業以来、「顧客1社1社を次世代を代表する企業へと導き、日本社会を復活させる」というVisionを掲げてまいりました。

このVisionの実現には、大企業から中堅・中小企業まで、日本全国のさまざまな地域で事業を営む企業の皆様の成長と変革をご支援していくことが不可欠であると考えています。

今回の東海支社開設は、その実現に向けた重要な一歩であり、より多くのお客様へ価値を届けていくための基盤づくりでもあります。

東海エリアは日本を代表する産業集積地であり、多くの魅力的な企業が集積しています。私たちはこれまで培ってきたDX・AI活用の知見や事業推進力を活かし、より地域に近い立場でお客様をご支援できる体制を整えてまいります。

今後も東海支社をはじめとする各拠点を通じて、地域や企業規模を問わず、お客様1社1社の変革と成長に伴走し、日本社会の発展に貢献してまいります。

◼︎ 株式会社プロジェクトホールディングスについて

2016年の創業以来、「プロジェクト型社会の創出」を理念に掲げ、DXコンサルティングを通じて大手企業の事業変革・新規事業開発支援やAIをテーマとした戦略策定支援等を展開してまいりました。また、テクノロジー事業やHR事業などグループの事業領域も拡大し、支援領域を広げています。

代表者： 代表取締役 社長執行役員CEO 土井 悠之介

所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー24階

事業内容： DXを軸にコンサルティング・テクノロジー・HRの3領域で企業の変革を支援する事業

URL： https://phd.co.jp/ (https://phd.co.jp/)