株式会社GRCS

株式会社GRCS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木 慈和、以下 当社）は、2026年7月7日に開催される「カードセキュリティフォーラム2026」に当社社員が登壇することをお知らせいたします。

日本カード情報セキュリティ協議会（JCDSC）が主催する「カードセキュリティフォーラム2026」は、～進化するAIがPCI DSSやセキュリティに及ぼす影響～をテーマに、カード関係事業者に向けてPCI DSSへの準拠や、キャッシュレスの安全を支援することを目的として開催されます。

当社はセッションとパネルディスカッションの2プログラムに登壇いたします。セッションでは、PCI DSS準拠審査および支援の知見を活かし、業務負担やリソース不足に悩む組織に向け、自動化ツールを活用した次世代のコンプライアンス対応やAI活用のリスク対策について解説します。

＜イベント概要＞

カードセキュリティ フォーラム 2026

日時： 2026年7月7日（火）

会場： 東京国際フォーラム

主催： 日本カード情報セキュリティ協議会 （JCDSC）

詳細・お申込み：https://www.jcdsc.org/news/260421.php

＜当社登壇情報＞

- セッション（15:00～15:40）

「自動化ツールによるPCI DSSの次世代コンプライアンス対応」

PCI DSSの運用における各種証跡収集・審査への情報連携の課題をQSAの視点で解説し、コンプライアンス管理プラットフォーム「Vanta」を導入した場合、自動化ツールがどのように課題を解決できるか、次世代のコンプライアンス対応の展望を具体的な方法を交えて紹介します。

- パネルディスカッション（16:00～16:40）

「琉球・沖縄から考えるクレジットカードセキュリティ×クラウド」

クラウドサービス部会の世話役が中心となって進めるパネルディスカッションに当社の社員が登壇します。リアルな導入事例を起点に、カード情報保護・不正利用対策からAI活用とそのリスクを含めた今後の展望まで、専門家や事業責任者が3つのテーマを深掘りします。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社GRCS

代表者 ： 代表取締役社長 佐々木慈和

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5F

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 116百万円

上場市場 ： 東京証券取引所グロース（証券コード：9250）

事業内容 ： GRC・セキュリティ関連ソリューション事業

URL ： https://www.grcs.co.jp/(https://www.grcs.co.jp/)