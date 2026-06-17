【ROXX】ワークスアプリケーションズの新卒採用において採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」を導入開始

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：秦 修、以下 WAP）の新卒採用において、当社が提供する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の導入を開始したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景と目的

WAPは、大手企業向けERPパッケージソフト「HUE」を中心としたITソリューションの開発・販売・コンサルティングを展開しています。同社は全社的にAI投資を強化しており、自社製品へのAI搭載のみならず、全社員への生成AIツールの配布やAX推進専門部署の設立など、迅速なインフラ整備を進めてきました。

採用活動においても「AIを活用し、生産性を高める」という方針が広がっており、候補者の学歴や書類だけで採用判断をするのではなく、課題への取り組みや面接でのコミュニケーションを通じて、個人の思考力やポテンシャルを深く見極める「一人ひとりと向き合う選考」を大切にしてきました。一方で、エントリー数の増加に伴い、個別面接を行うための面接官のスケジュール確保が難航し、結果として学生をお待たせしてしまうケースが発生するなど、機会損失のジレンマを抱えていました。

こうした背景から、選考の質を担保しながらスケール化を実現するため、採用プロセスを再設計する中で、『Zキャリア AI面接官』の24時間いつでも面接が可能である点や、表面的な回答をそのまま受け取らない精度の高い深掘り質問をご評価いただき、この度の導入に至りました。

■ 導入後の効果と実績

WAPにおける『Zキャリア AI面接官』の導入により、生産性向上や選考スピードの向上に留まらない、「質を担保した採用のスケール化」において、以下の成果を実感いただいています。

- ボトルネックの解消と「出会える母数」の最大化面接官のスケジュール確保といった物理的なボトルネックを解消。候補者一人ひとりと向き合い、可能性を見出す採用のスケール化を実現しました。- 録画データの活用による「候補者に向き合う質」の向上AI面接の録画データを活用することで、合否判断に迷った際にも採用チーム全員で動画を見返して多角的に議論を重ねる、より深い「候補者への向き合い」が可能となりました。- 二次面接以降の「対話の質」向上WAP独自の評価基準に基づき、AI面接官が回答内容に応じた精度の高い「深掘り質問」を一貫して行うため、選考の初期段階で候補者の思考プロセスが可視化。二次面接以降では、より本質的な対話からスタートできるなど、相互理解の質が高まりました。- AI面接の実施完了率「約93%」を達成AI面接の実施完了率は約93%と高い水準を達成しています。時間や場所を選ばない利便性に加え、同社の評価基準に基づきカスタマイズされた深掘り質問が候補者の納得感を醸成。AIとの対話を通じた質の高い面接体験が、意欲維持と離脱防止に寄与しています。

■ 『Zキャリア AI面接官』の特徴

- 候補者体験の向上と機会の最大化- - 24時間365日面接可能夜間や休日を含め、候補者は自分のタイミングに合わせて、スマートフォン一つで面接に臨むことができるため、応募から面接までのリードタイムが大幅に短縮し、選考機会を最大化します。- - 選考の公平性と質の安定化を実現AIによる一貫した評価基準に基づき選考を実施することで、公平かつ客観的な評価を実現し、面接の質が安定します。- - 面接進捗の可視化面接の進捗状況を可視化することで、面接中の不安やストレスを軽減し、途中離脱の抑制を図ります。- 採用担当者の業務効率化と質の向上- - 採用機会の最大化面接枠の制約がなくなることで、採用担当者のリソースに負荷をかけずに、より多くの候補者を選考へと導きます。- - 面接工数の大幅削減従来の面接官による工程の一部をAI面接に置き換えることで、面接工数を大幅に削減し、人にしか判断できないコア業務への集中が可能となります。- - 評価基準をフルカスタマイズし選考の質の高度化求める人材像に合わせて評価基準をフルカスタマイズ。独自の評価項目を設定し、採用ミスマッチを防止すると同時に選考プロセス全体の質向上につながります。

■ 株式会社ワークスアプリケーションズについて https://www.worksap.co.jp/

ワークスアプリケーションズは、1996年に日本発のERPパッケージベンダーとして創業。ノーカスタマイズや無償バージョンアップなど革新的なソリューションで、国内大手企業を中心にお客様の成長を支援してきました。個が持つ可能性を信じ、企業と個の価値を最大化する「成長エンジン」となることを目指し、「作業」を「創造」に変え、「仕事」を楽しくすることを追求していきます。

■ 『Zキャリア AI面接官』について https://ai-interview.zcareer.com/

『Zキャリア AI面接官』は、採用活動の一部をAIによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現する採用支援サービスです。候補者は24時間365日スマートフォン一つで面接に臨むことができ、選考への物理的・心理的負担を軽減し、利便性・柔軟性のある面接機会の拡大に繋がります。採用企業は、応募検討層を広く取り込むことが可能となり、夜間や休日を含む時間や場所の制約を受けない柔軟な選考体制を構築できます。AI面接官が統一基準で候補者のポテンシャルを多角的に評価・可視化することで、候補者・採用企業の双方間での採用におけるミスマッチの削減と公平性の確保に貢献します。

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070