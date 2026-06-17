【BOSS E・ZO FUKUOKA】「久留米立花うどん 恩想」が新規出店

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区 代表取締役社長CEO：後藤芳光）は、7月31日（金）に久留米で愛されるうどん店「久留米立花うどん 恩想（おんそう）」の福岡市初出店となる店舗を、複合エンターテインメントビル「BOSS E・ZO FUKUOKA」3F The FOODHALL内にオープンいたします！新たな食のおいしさと楽しさを提供するBOSS E・ZO FUKUOKAへ、ぜひこの機会にお越しください。また、みずほPayPayドーム福岡でプロ野球ナイトゲーム開催時は23:30まで営業を行うため、試合終了後の打ち上げや二次会の場としてもご利用いただけます。The FOODHALLでゆっくりとお食事やご歓談をお楽しみ下さい。

選手コラボグルメとして、牧原選手がトッピング内容および商品名を考案した「牧原大成選手のオレのよくばりつけメン！！」」を7月31日（金）より販売いたします。

牧原大成選手 コメント

出汁がちょうどよく、山椒のアクセントが効いていてとても美味しいです。幅広い年齢の方に食べていただけるのかなと思います。 僕の好物がたくさん入っていますし、本当によくばっちゃったので、そのわがままを聞いてくれた立花うどんさんに感謝して、この商品名に決めました。普段なかなか久留米まで行けない方も、これからは球場に足を運んでいただく際に食べられるようになるので、ぜひ皆さんに立花うどんの美味しさを味わってもらいたいと思います。

商品名：牧原大成選手のオレのよくばりつけメン！！」

価格：1,800円（税込み）

商品特徴：自家製の山椒オイルと自家製のめんつゆを一緒に炊いたつけ汁に麺を絡めて食べるつけうどんです。トッピングには、自家製塩麴鶏天、紅ショウガ天、舞茸天、丸天（牧原選手背番号の焼き印入り）が乗っています。牧原選手の好物である「牡蠣」と、久留米を中心に親しまれているホルモンの「ダルム」の2種類のつけ汁がセットになった贅沢なつけうどんです。

※写真はイメージです

■「久留米立花うどん 恩想」店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/546_1_8e4705d1b81b95a3f5dfccc5bb5ddb9f.jpg?v=202606170352 ]

販売商品（一部）

肉ごぼ天うどん出汁香るカルボうどん

※メニューの詳細情報については、決まり次第、BOSS E・ZO FUKUOKA公式サイトで公開します。