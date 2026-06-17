海外進出実行支援サービス「TableBridge」、支援先である「挽肉と米」のシンガポール新店舗開業をサポート

株式会社オフィスフェリスタ

外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」を運営する株式会社オフィスフェリスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石上 隆巳）は、同サービスが海外展開を支援している「株式会社挽肉と米」のハンバーグ・白飯専門店「挽肉と米」において、2026年5月30日にシンガポール新店舗がオープンしたことをお知らせいたします。

■ 「挽肉と米」の海外展開におけるTableBridgeの支援内容

2021年に創業した「挽肉と米」は、国内4店舗での行列人気を維持しながら、アジア圏を中心に海外でも16店舗を展開しています。急増する国外からのライセンス契約に関する問い合わせに対し、TableBridgeでは以下の実務対応および実行支援を行ってまいりました。

- 問い合わせ一次対応・情報収集：国外から寄せられる膨大なライセンス打診の初期スクリーニングおよび現地情報の収集。- ライセンス条件交渉：ブランドの権利と利益を守るための最適な契約条件の交渉代行。- 現地視察同行およびパートナー選定支援：現地への視察に同行し、同ブランドの食体験やクオリティを忠実に再現できる現地パートナーの選定を言語面も含めてサポート。

■ 今後の見通し

TableBridgeは、今回のシンガポール新店舗の開業をはじめ、引き続き「挽肉と米」の海外事業拡大に向けた実務支援を継続してまいります。また、国内飲食企業のグローバル成長を支えるパートナーとして、各飲食ブランドの価値を毀損しないライセンスモデルでの海外展開支援を順次推進してまいります。

■ まずはお気軽にお問い合わせください

「海外展開を考えているが、何から手をつけていいかわからない」「良いパートナーが見つからない」「過去に失敗した経験がある」といった悩みをお持ちの飲食店経営者・事業責任者の皆様。TableBridgeが、貴社のブランドに合わせた最適なグローバル戦略をご提案します。

まずは、現状の課題をお聞かせいただくためのオンライン個別相談を随時受け付けております。

- お問い合わせ先： https://www.table-bridge.com/contact- 公式WEBサイト： https://www.table-bridge.com/

【会社概要】

社名：株式会社オフィスフェリスタ（Office Felicidad, Inc.）

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-23-12 茗荷原ビル3F

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営