季節限定の贅沢果実 いちごポタジェの「宮崎市産 生ライチ」宮崎市のふるさと納税返礼品として受付開始

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

いちごグループの農業法人である「いちごポタジェ株式会社」では、持続可能な農業を支える仕組みづくりを目指し、宮崎市において農業事業を展開しております。果樹農園事業においては、宮崎の温暖な気候や日照時間の長さを活かし、ライチ、マンゴー、バナナ、胡椒、カカオといった、国内生産比率が低く希少な作物の栽培に挑戦しております。

このたび、宮崎の温暖な気候と豊かな自然に育まれ、真っ赤に完熟した宮崎市産の生ライチを、ふるさと納税の返礼品として登録しましたので、お知らせいたします。希少な国産樹上完熟生ライチの先行予約は、数量限定で、宮崎市の各ふるさと納税サイトにて開始しております。

いちごは、サステナブルインフラ企業として、不動産に新たな価値を創造し、街や人々とともに、日本の将来に豊かさをもたらすことを目指しております。宮崎県においては、地域に根差したライフスタイル型ショッピングセンター「宮交シティ」を中心に、クリーンエネルギー事業の「いちごECOエナジー」、Ｊ2サッカークラブ「テゲバジャーロ宮崎」、農業事業「いちごポタジェ」、地域放送「宮崎サンシャインエフエム」など、宮崎の持続可能性を高める「サステナブルインフラ」として各事業を推進しています。

いちごグループの農業事業を担ういちごポタジェでは、農業事業に本格参入して以降、宮崎市においてイチゴを中心に、ライチ、マンゴー、バナナといった希少な国産果実や国産胡椒の栽培と直販に加え、商品開発、カフェ、観光農園などさまざまな取り組みを広げてまいりました。

生産事業においては夏季収穫作物と冬季収穫作物を組み合わせることで、持続可能な農業事業の仕組みづくりに取り組んでおります。

このたび、宮崎の太陽の恵みをたっぷり浴びて育った、夏季収穫作物の宮崎市産ライチを、宮崎市のふるさと納税返礼品として登録いたしました。生ライチならではのみずみずしい食感と、ジューシーさをご堪能ください。

■ 返礼品概要

宮崎市産生ライチ

いちごポタジェの自社農園で生産した宮崎市産の生ライチです。ライチの収穫期はわずか数週間です。樹上で真っ赤に熟した希少な「生ライチ」を、宮崎市のふるさと納税返礼品としてお届けいたします。

掲載（予定）のふるさと納税ポータルサイト一覧

楽天ふるさと納税 / ふるさとチョイス / ふるなび / ANAのふるさと納税 / JALふるさと納税 / ふるさと納税百選 / ふるさぽん

主な掲載ページ

・楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f452017-miyazaki/m215-003-sku

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/45201/7076528

■ 有機肥料へのこだわり

いちごポタジェでは、県内資源を活用したオリジナルの有機肥料による栽培にこだわっています。例えば、宮崎市内のお蕎麦屋さんから鰹節の出し殻を、また、お寿司屋さんからは昆布の出し殻をご提供いただき、有機肥料として活用しております。さらに、竹の発酵肥料や米ぬかといった未利用資源を活用することで、地域循環に取り組んでおります。

鰹節の出し殻いちごポタジェの有機肥料

■ いちごポタジェ株式会社について

いちごポタジェは、宮崎県下最大規模の商業施設「宮交シティ」を運営する株式会社宮交シティが、2023（令和5）年に設立した農業法人です。地域の農業が持続するために必要な仕組みづくりと、それらの実践を通じて、地域とつながり共に発展するサステナブルな農業の実現を目指しています。

いちごポタジェでは、イチゴを中心に、ライチ・マンゴー・バナナといった希少果実の栽培や直販、商品開発をはじめ、「COICH CAFE」の運営や、食育、物流サービスの開発など、「農」から「食」に関わるさまざまな取り組みに挑戦しています。

今後も、農業を軸とした地域循環型ビジネスの核として、サステナブルな農業モデルの展開を目指してまいります。

いちごポタジェオンラインショップ

https://ichigopotager.stores.jp

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515

いちごポタジェオンラインショップに関するお問い合わせ 0985-72-7315