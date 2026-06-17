第一実業株式会社

第一実業株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、DENSO HARYANA PVT. LTD（インド・ハリヤナ州、以下「DENSO HARYANA」）における水素燃料を活用したアルミ溶解実証事業における工事を実施いたしましたので、お知らせいたします。

本事業は、経済産業省が実施する令和5年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)に株式会社デンソー（愛知県刈谷市、以下「デンソー」）が補助事業者として採択されており、電動車の性能に直結する電源・モータ向け高精度大物アルミダイキャストにおいて、カーボンニュートラルを実現する水素燃焼によるアルミ溶解および真空低圧鋳造の技術実証（正式名称：カーボンニュートラル部品加工実証事業 ）を行うものです。

当社は本補助事業の採択主体ではありませんが、デンソーとの請負契約等に基づき、デンソーが保有する株式会社宮本工業所製アルミ溶解保持炉の水素燃料対応への改造および、同炉を含むダイキャストライン一式のDENSO HARYANAへの移設工事を実施しました。現地への移設作業は完了し、併せて、当社グループ会社であるDAIICHI JITSUGYO INDIA PVT. LTD.が、DENSO HARYANAとの建築・設備工事契約に基づき、現地における水素供給ステーションの建築およびダイキャストラインのユーティリティ工事を実施しております。

本事業を通じて、DENSO HARYANAの自動車部品製造工程におけるCO2排出を削減し、脱炭素化の実現に貢献することを目指すとともに、当社が目指す「次世代型エンジニアリング商社」として、当社の掲げるマテリアリティである「ものづくり現場における新たな価値の創造」を実践し、設備の安全かつ円滑な稼働を支援してまいります。今後も当社は、国際的なカーボンニュートラルの推進に寄与するとともに、持続可能なモビリティ社会の構築に向けた取り組みを一層推進してまいります。

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 自動車事業本部 中部駆動システム部 第一グループ

TEL：052-728-5471（代）