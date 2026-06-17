ランスタッド、6月のウェルビーイング月間に合わせ社員向けウェビナーを開催

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、世界的に従業員のウェルネスや健康啓発が推進される6月に合わせ、社員の心身の健康とウェルビーイングを促進するための全社員向け啓発ウェビナーを開催いたします。また、本年4月に導入した新たなガイドラインや、社内プログラムから誕生したウェルビーイング施策についてもあわせてお知らせいたします。

■ 6月をウェルビーイング月間にレジリエンスを高めるウェビナーを開催

EVP（従業員価値提案）の重要な柱の一つである「ウェルビーイング」をサポートするため、ランスタッドでは6月をウェルビーイング月間としています。梅雨入りによる気圧の変化や日照時間の減少により心身の不調を感じやすいこの時期に、社員一人ひとりがセルフケアを行うきっかけを提供します。6月18日（木）には、日々の変化にしなやかに対応し困難を乗り越える力「レジリエンス」をテーマにした全社員向けウェビナー「『折れない心』の育て方-レジリエンス力を高めるヒント」を開催いたします。

■ 「Health and Wellbeing Guide」を4月1日にローンチ

ランスタッドで働く全ての仲間の心身の健康と幸福をサポートするため、グローバル基準を日本向けにローカライズした「Health and Wellbeing Guide（健康とウェルビーイングに関するガイドライン）」を4月1日より正式に導入し、社内規程に追加いたしました。本ガイドには、チームのニーズに応じた柔軟な働き方や各種休暇制度、専門家によるメンタルヘルスサポートなど、社員に寄り添うサポート体制がまとめられています。

■ 第9回「CEO for a day」受賞施策『eat well, work well.』が実稼働

ランスタッドでの体験やアイデアを提案し、選ばれた社員がCEOと1日行動を共にするプログラム「CEO for a day」の第9回受賞施策が実稼働いたしました。 選出された村崎 未果（プロフェッショナルタレントソリューション事業本部 エンジニアリングソリューションサービス事業部）発案のプロジェクト「eat well, work well. ～いただきます！から始める最高の仕事～」は、“食”を見直すことで健康的に働くことと、食文化コミュニケーションの底上げを目指す取り組みです。月に1回の旬の食材を使ったレシピ紹介や、食文化コミュニティでの情報交換などを通じて、社内のウェルビーイング向上に貢献しています。

■ ED&I/ エンプロイヤーブランディングマネージャー 土橋直子のコメント

ランスタッドでは、EVP（従業員価値提案）の重要な柱の一つとして『ウェルビーイング』を掲げています。誰もが『ありのままの自分』で安心して能力を発揮できるインクルーシブな職場環境を創るためには、その土台となる心身の健康が欠かせません。変化の多いこの時代に、6月のウェルビーイング月間を通じて社員一人ひとりが自分自身の心と体の声に耳を傾け、セルフケアの意識を高めることが重要です。私たちはこれからも、社員同士が互いのウェルビーイングについてオープンに語り合い、多様性を尊重し合えるカルチャーを力強く推進してまいります。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2026

（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report(https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report)

２） ランスタッドワークモニターレポート2026

（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report(https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report)

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」

https://services.randstad.co.jp/blog(https://services.randstad.co.jp/blog)

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」

https://www.randstad.co.jp/careerhub/(https://www.randstad.co.jp/careerhub/)