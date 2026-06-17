避難所の空間のニオイに着目。フィッツコーポレーション、熊本地震10年事業「TKB48 避難所訓練」に参画

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、2026 年5 月15 日（金）～5 月18日（月）に熊本県熊本市のアクアドームくまもとにて実施された、熊本地震10 年事業「TKB48 避難所訓練」に協力企業として参画いたしました。本訓練において当社は、避難所空間の“ニオイ・空気環境”に着目し、現在開発中のフレグランスディフューザーを設置しました。仮設テント内の広さや利用シーンに応じて香りの強度・稼働時間を調整しながら、気になるニオイが生じやすい避難所空間において、香りによって空間の印象を整える可能性を検証しました。

■本訓練に参画した背景

「TKB48 避難所訓練」は、発災後48 時間以内に「トイレ（T）」「キッチン（K）」「ベッド（B）」を備えた質の高い避難所環境を整えることを目指す実動訓練です。今回の訓練は、熊本市主催、株式会社シェルターワンの企画・マネジメントのもと、自治体、企業、災害支援団体などが連携して実施されました。

当社はこれまで、フレグランスメーカーとして、日常の暮らしや商業空間における香りの価値を提案してまいりました。一方で、災害時の避難所のように多くの人が長時間を過ごす空間では、トイレ、食事、寝床といった目に見える設備だけでなく、ニオイや空気環境といった“目に見えにくい不快”も、過ごしやすさに関わる要素になり得ると考えています。こうした背景から、香りの知見を避難所環境の改善に活かす可能性を検証するため、本訓練に協力企業として参画いたしました。

避難所施設（テント）の素材に由来するニオイ、生活空間として使用する中で生じるニオイ、食事や人の出入りによる空気環境の変化など、避難所には“空間の過ごしやすさ”に関わる様々な課題が存在します。一方で、香りは人によって感じ方が異なる繊細なものでもあります。だからこそ当社は、香りを一方的に届けるのではなく、空間や時間帯に合わせて調整しながら、必要な場所に、必要な強さで届けることを今回の訓練では重視しました。避難所の空気に“香りという選択肢”を加えることで、人々が少しでも安心して過ごせる空間づくりに貢献できると考えています。

弊社は今後も、香りを単なる嗜好品としてではなく、人が過ごす空間の質を整える要素として捉え、日常空間だけでなく、避難所のような公共性の高い場における活用可能性を探ってまいります。

参画概要

本訓練において、当社は避難所空間の“ニオイ・空気環境”に着目した取り組みとして、現在開発中のアロマディフューザーを提供・設置しました。設置対象は、宿泊者が使用するテント、支援者・スタッフ用のテント。各空間の広さや利用シーンに応じて、香りの強度や稼働時間を調整しながら、避難所におけるニオイ・空気環境のあり方を検証しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15815/table/194_1_1d7efe4abe228f93b3fb10c3dfd6b498.jpg?v=202606170552 ]

■気になるニオイが生じやすい避難所空間に、香りという選択肢を

本訓練では、現在開発中のフレグランスディフューザーを仮設テント内に設置し、避難所空間における香りの感じ方や、空間へのなじみ方を確認しました。

避難所では、施設素材に由来するビニール臭・ゴム臭や、人が長時間を過ごす空間で生じやすい生活臭など、ニオイに関する課題が生じる可能性があります。今回の訓練では、こうした気になるニオイが生じやすい環境に対して、香りが空間の印象を整える一つの選択肢になり得るかを検証しました。

会場が屋外の避難所環境であることを踏まえ、自然な外気と馴染みやすいグリーン調の香りを採用し、空間や時間帯に合わせて香りの強度・稼働時間を調整しながら使用しました。

■香りを“押し付けない”ためのスマート制御

避難所のように、年齢、体調、香りの好みが異なる多様な人々が同じ空間で過ごす場所では、香りを届けること以上に、香りを適切に調整できることが重要です。

今回使用した開発中のアロマディフューザーは、スマートフォンアプリにより、香りの強度や稼働時間を調整できる仕様となっています。日中の人の出入りが多い時間帯、食事の時間帯、就寝前など、利用シーンに応じて香りの強度等を変更することで、空間に寄り添う形での活用を目指しました。

■体験者の感想

本訓練で開発中のアロマディフューザーの香りをテント内で体験した方の声を一部紹介。

※体験者個人の感想であり、効果効能を示すものではありません。

・避難所にアロマというのは意外でしたが、こういう時にこそ、ほっとする香りがあると嬉しいと感じました。

・夜眠る前に香りがあることで、落ち着いた時間を過ごせました。

・屋外の避難所環境でも、自然なグリーン調の香りだったので、空間になじんでいるように感じました。

参画に込めた想い

避難所に香りというと、一見すると意外に感じられるかもしれません。しかし、多くの人が長時間を過ごす空間では、目に見える設備だけでなく、ニオイや空気環境も過ごしやすさに関わる大切な要素だと考えています。

いつもと違うベッド、いつもと違う照明、いつもと違う音。

続く落ち着かない日々。

しかしそんなときにこそ、香りが気持ちを少し前に向かせてくれるものになりうるのでは、と信じています。一方で香りは人によって感じ方が異なる繊細なものでもあります。

だからこそ今回の訓練では、香りを一方的に届けるのではなく、空間や時間帯に合わせて調整しながら、避難所における“ニオイ・空気環境”のあり方を検証することを大切にしました。

フィッツコーポレーションは、今回の訓練で得られた知見をもとに、避難所、福祉施設、公共施設、災害支援拠点など、多様な人が長時間を過ごす空間におけるニオイ・空気環境のあり方を検討してまいります。

また、自治体、災害支援団体、避難所運営に関わる企業との連携を通じて、香りや空気環境が生活の質に果たす役割を検証し、より実装可能な形での社会貢献を目指してまいります。

会社概要

フィッツコーポレーションは、「香り」を中心としたブランド・商品の企画、開発、販売を行うフレグランスメーカーです。

フレグランス、ボディケア、ヘアケア、空間芳香など、香りを軸にした多様な商品・サービスを展開し、日常の暮らしや空間における香りの価値を提案しています。

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990 年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance