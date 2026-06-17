Boxをブロックしている企業にも、安全なファイル共有を。onestep for Box「セキュアリンク」機能を提供開始

エクストレージ株式会社

2026/6/2、エクストレージ株式会社（本社：東京都千代田区丸の内3-2-2、代表取締役：村上亜季彦）は、onestep for Box Enterpriseプランにて新機能「セキュアリンク」を追加し、提供を開始しました。この新機能は、クラウドストレージBoxをより便利に、且つ統制を効かせながら利用することをを実現します。詳細は「セキュアリンク（https://www.onestep-box.com/secure-link）」にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

エクストレージ株式会社は、「利便性」と「統制」といった相反するお客様のニーズを解決するため、「セキュアリンク」を開発しました。このサービスは、「Box上のファイル共有において、利用者の利便性を維持しながら、共有期限・アクセス制御・利用状況の可視化などのセキュリティ統制を実現するソリューション」を提供し、特にセキュリティを重要視される金融業界などのお客様のご要望にもお応えします。

サービス詳細

「セキュアリンク」は、「Box上のファイルを安全に外部共有するための専用リンク発行、共有設定管理、メールアドレス認証によるアクセスログ取得、利用状況確認機能、監査対応機能」を備え、「機密情報を取り扱う企業や、社外とのファイル共有におけるセキュリティ管理を必要とする企業」を対象とした機能を備えています。

サービス料金

「セキュアリンク」は、ユーザー課金タイプの商品であり、「年額制のユーザー単位ライセンス料金」を設定しており、導入を検討しているユーザー向けにトライアル（１ヶ月間）の払い出しも用意しています。

今後の展開

エクストレージ株式会社は、「セキュアリンク」の提供を通じて、「企業や公共団体向けのクラウド活用におけるセキュリティ統制と業務効率化を両立し、安心してデータを活用できる環境を提供することで、DX推進を支援していく」ことを目指しています。

担当者コメント

営業本部／ゼネラルマネージャー 林 修好

近年、企業におけるクラウドストレージの活用が進む一方で、社外とのファイル共有における情報漏洩やアクセス管理、利用状況の把握といったセキュリティ面の課題も顕在化しています。

『セキュアリンク』では、こうした課題に対して、「送れる」と「守れる」を両立できるデータを活用できる環境を提供します。企業のDX推進とセキュリティ強化の両立に貢献していきたいと考えています。