不動産DXプラットフォーム「みらいえ」シリーズ5製品が、国内最大級のレビュープラットフォーム「ITreview」に掲載開始

■概要

DataBee株式会社

不動産業界のDXを推進するDataBee株式会社（本社住所：東京都新宿区新宿5丁目17番地17 渡菱ビル1F／代表取締役：酒谷信佳 ／以下、当社）が提供する不動産業務支援プラットフォーム「みらいえ」シリーズの5製品が、国内最大級のIT製品・SaaSレビュープラットフォーム「ITreview」（運営：ITcrowd株式会社）に掲載されましたことをお知らせいたします。

これにより、「みらいえ」の各製品について、実際に導入・利用されている不動産会社の皆さまからのリアルな評価・口コミを、製品選定時にご確認いただけるようになりました。

▼ITreview「みらいえ」掲載ページ（ベンダーページ）

https://www.itreview.jp/vendors/databee

■掲載製品（5製品）

今回、以下の5製品がそれぞれの製品カテゴリーで掲載されました。

1. 不動産物件管理システム「みらいえ」（カテゴリー：賃貸管理・物件管理・不動産管理システム）

AI・ビッグデータで物件登録を自動化し、入力作業を約70％削減する物件管理システムです。

不動産物件管理システム「みらいえ」

https://www.itreview.jp/products/miraie/reviews

2. みらいえ 不動産専用顧客管理システム（CRM）（カテゴリー：不動産向けCRM）

30サイト以上の反響を自動取込し、AIが追客メールを自動送信。来店・成約に特化した営業支援を行います。

不動産専用顧客管理システム

https://www.itreview.jp/products/real-estate-crm/reviews

3. みらいえ 不動産ホームページ制作（カテゴリー：ホームページ運用代行）

不動産特化のSEO設計と物件情報の自動取込により、ポータルに頼らない自社集客・反響獲得を支援します。

不動産ホームページ制作

https://www.itreview.jp/products/website-creation-agency/reviews

4. みらいえ360（カテゴリー：オンライン内見ツール）

撮影から最短5分でパノラマ・VRコンテンツを公開。遠方のお客様にも臨場感ある疑似内見を提供します。

みらいえ360

https://www.itreview.jp/products/miraie360/reviews

5. みらいえ バーチャルホームステージング（カテゴリー：不動産テック）

空室写真にCGで家具を配置・除去し、入居後イメージを演出。空室対策・早期成約を支援します。

バーチャルホームステージング

https://www.itreview.jp/products/virtual-home-staging/reviews

■「ITreview」掲載の背景

不動産業界では、業務効率化や集客のためのITツール導入が加速する一方で、「自社に最適な製品をどう選ぶか」が大きな課題となっています。当社は、検討中の不動産会社の皆さまが、導入企業のリアルな声をもとに納得して製品を比較・選定できる環境を整えるため、ITreviewへの製品掲載を開始いたしました。

今後、実際にご利用いただいているユーザー様の評価・口コミを通じて、「みらいえ」シリーズの使い勝手やサポート品質、導入効果を、より透明性高くお伝えしてまいります。

■「みらいえ」ユーザーの皆さまへ：レビュー投稿のお願い

「みらいえ」シリーズをご利用中のお客様は、ぜひ各製品のレビューページから率直なご意見・ご感想をお寄せください。いただいた声は、製品・サポートのさらなる改善に活用させていただくとともに、これから導入を検討される不動産会社の皆さまの貴重な判断材料となります。

■会社情報・製品解説

■不動産業務支援プラットフォーム「みらいえ」について

「みらいえ」は、不動産専門のホームページ制作・物件管理・顧客管理を一気通貫で支援する不動産DXプラットフォームです。物件入力からポータル出稿、自社サイトでの集客、反響の追客、成約までの一連の業務を、AI・ビッグデータの活用によって効率化・自動化します。

導入実績は300社以上・4,000店舗以上にのぼり、現在も月20～30社のペースで拡大しています。不動産仲介・売買実績TOP10のうち7社が導入するなど、業界をリードする企業からも選ばれています。主要ポータルへの正常出稿率は99.99％、物件入力作業は約70％削減を実現し、「ITをもっとやさしく」を体現する実用性の高さが評価されています。

▼みらいえ 公式サイト

https://miraie-net.com/

■掲載5製品の概要

- 不動産物件管理システム「みらいえ」：数百項目のうち400項目以上をワンクリックで自動入力し、物件登録を約30分から10分程度に短縮。賃貸・売買あわせて40を超えるポータルに連動し、公正取引協議会規約や各ポータルの入力ルール準拠を自動判定します。

https://miraie-net.com/system/

- 不動産専用顧客管理システム（CRM）：30サイト以上の反響を自動取込し、AIが顧客の温度感に合わせて物件提案・追客メールを自動送信。メール・LINE・SMS・Zoomに標準対応し、来店・成約率の向上を支援します。

https://miraie-net.com/customer/

- 不動産ホームページ制作：レスポンシブ・最新SEOに対応したテンプレート版／WordPress版／APIオリジナル版の3プランを用意。物件自動取込・物件LP自動生成・Googleリスティング広告の自動出稿などで、自社集客と反響を最大化します。

https://miraie-net.com/function/

- みらいえ360（パノラマ・VR）：撮影→アプリ登録→公開の簡単3ステップで、現場から最短5分でVRコンテンツを公開。間取り図連動やウォークスルー表示にも対応します。

https://miraie-net.com/360/

- バーチャルホームステージング：高精細CGで「家具置き」「家具消し」に対応。静止画1枚7,000円～、最短3営業日で納品し、低コストで物件の訴求力を高めます。

https://miraie-net.com/virtual_staging/

■DataBee株式会社について

DataBeeは、「ITをもっとやさしく」をミッションに掲げ、不動産業界のDXを推進するテクノロジー企業です。高度な情報技術をやわらかく解きほぐし、誰もが直感的に使えるシステムの提供を目指しています。不動産業務支援プラットフォーム「みらいえ」シリーズを中核に、AI・ビッグデータを活用したマイクロサービスを18件以上開発。2025年には「画像素材提供方法、画像素材提供システム及びプログラム」に関する特許（特許第7680227号）を取得するなど、独自技術の開発にも注力しています。

会社名：DataBee株式会社

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目17番地17 渡菱ビル1F

代表者：酒谷信佳

設立：2000年12月

事業内容：不動産特化型のホームページ制作・管理システム「みらいえ」の開発・提供、AI（人工知能エンジン）開発、システム受託開発

コーポレートサイト：https://www.databee.jp/

みらいえ 公式サイト：https://miraie-net.com/

■本件に関するお問い合わせ先

DataBee株式会社 広報担当：伊澤

TEL：03-3209-2750（受付時間 10:00～19:00／土日祝定休）

お問い合わせフォーム：https://www.databee.jp/contact/