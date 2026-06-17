駅直結！淀屋橋エリア初出店「いかりスーパーマーケット 淀屋橋ステーションワン店」が7月6日（月）オープン

株式会社いかりスーパーマーケット

株式会社いかりスーパーマーケット（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役 行光恒夫）が運営するスーパーマーケットの新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店（大阪市中央区）」を２０２６年７月６日（月）あさ７時３０分にオープンいたします。

「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」店舗概要

店舗名：いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店

住 所：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜三丁目6番22号「淀屋橋ステーションワン」B1F

電話番号：06-7178-8600

営業時間：平日 7:30～22:00

土日祝 10:00～20:00

URL：https://www.ikarisuper.com/info/（企業サイト）

いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店が、7月6日（月）午前10時にオープンいたします。京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結。平日は朝7時30分から夜10時まで営業し、通勤前の朝食やお弁当、手土産、ご自宅用のお買い物など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

店舗入口にはデリカ厨房を設置し、出来たてのお惣菜やお弁当、丼メニューをご提供。また、自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーなど、いかりならではの美味しさを豊富に取り揃えています。

さらに、旬の果物、ヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など、上質な食の品揃えも充実しています。

いかりは創業以来、「お客様に美味しいものを提供して心から喜んでいただく」ことを大切にしてまいりました。

淀屋橋で働く皆様へ、暮らす皆様へ。京阪電鉄や地下鉄駅を利用される皆様へ。

いかり自慢の美味しさをお届けする新しい店舗に、ぜひご期待ください。

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社いかりスーパーマーケット総務部（担当：橘）

mail：info@ikarisuper.co.jp

電話番号：0798-73-1391

公式instagramはこちら :https://www.instagram.com/ikari_supermarket/