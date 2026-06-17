IT人材教育に特化するRespawnが中学・高校・大学生に向けたプログラミング個別指導サービス「Little Heroes ONLINE CAMP」をスタート

株式会社Respawn

株式会社Respawn（本社:東京都世田谷区）は、現役エンジニアが親身に寄り添うプログラミング個別指導サービス「Little Heroes ONLINE CAMP」(https://littleheroes-online-camp.com)をリリースいたしました。

「社会人になる前からプログラミングを身につけたい」「AI時代に必要な思考力を武器にしたい」そんな学生様（中学・高校・大学生）を応援し、支えます。

個別指導をするメンターは塾講師経験者であり、親身に寄り添う指導を行います。

AI時代を生き抜く、その「可能性」を広げてまいります。

Little Heroes ONLINE CAMPは、中学生から大学生までのプログラミング初学者を対象とした、Webエンジニア育成のための実践的プログラミングスクールです。

個別指導でありながら「コミュニティとは？」の考え方を置いています。

個の可能性をいかに伸ばせるのか？

そして他のフィールドでも、その可能性は活かしていけるか？

一人ひとりの価値観に向き合うことで一緒に探究していきます。

■Little Heroes ONLINE CAMPで得られる力

単なるプログラミングスキルに留まらず、自律的な思考力と実践力を、10ヶ月を目標としたカリキュラムで体系的に身につけます。さらに、プラスアルファを学びたい方のために、追加で挑戦できる発展カリキュラムも用意しています。

◯プログラミングの「土台」と「実践」◯ここで培った基礎を未来に繋げる◯「柔軟な思考力」と「問題解決能力」◯実践カリキュラムで学ぶ！

コードを書くだけでなく、実際に動く作品を作りながら学ぶカリキュラムを採用しています。自分で作ったミニウェブサイト、友達と遊べるトランプゲーム、冒険が楽しめるRPG、現実の仕組みを再現した自動販売機シミュレーション。

「こんなものが自分で作れた!」その感動が、次の学びへのモチベーションになります。

■遊びも交えた特別なワークショップを開催

「Little Heroes ONLINE CAMP」は、「コミュニティとは？」の考え方を大切にしています。月に１回開催されるワークショップは、多彩なテーマで開催されます。

チームでの制作課題に取り組んで協働の楽しさを体験したり、現場で活躍する先輩エンジニアの生の声を聞いて業界のリアルを知ったり、遊びも交えた交流会で仲間と語り合ったり。ただ学ぶだけではなく、同じ目標を持つ仲間との横のつながりを作ることが、このワークショップの最大の価値です。

■料金・内容

本サービスでは、講師によるメンタリングの時間を用意しています。

教材は自主学習できるように設計されていますが、学習を進める中で

わからないこと・理解が曖昧な部分・不安に感じる点があれば、メンタリングで講師に直接質問し、一人で悩まず、理解を深めながら学習できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77025/table/10_1_3aedd9d4e92d9e6a65642bd7f6d2cb0c.jpg?v=202606170352 ]

※月額料金は公式サイトにて記載。

■「Little Heroes ONLINE CAMP」公式サイト

https://littleheroes-online-camp.com

■お問い合わせ先

https://littleheroes-online-camp.com/inquiry_form.html

担当：津田・田中

■ 運営会社名：株式会社Respawn

本社：〒154-0012 東京都世田谷区駒沢5-26-7 駒沢パークサイドテラス ノース3F

代表者：代表取締役 芳井 清彦

設立：2016年3月29日

資本金：20,000,000円

事業内容：Web開発、Web制作

URL：https://respawn.jp/