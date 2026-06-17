【彼女・妻へのギフト新定番】大人のための高級3D金属模型ブランド「BLDB」が提案する、失敗しない極上ギフト選びガイドを公開。アクセサリーやコスメに代わる、上質なインテリアと“没頭する時間”

碩輝網絡貿易有限公司

女性へのプレゼントに最適な3D金属パズルコレクション

大人向けの高級3D金属模型ブランド「BLDB（ビルディングブロック）」を展開する碩輝ネットワーク貿易は、大切なパートナー（彼女や奥様）への記念日、誕生日、そして日常の感謝を伝える贈り物として最適な「女性向けラグジュアリーギフト選びガイド」を本日2026年6月17日（水）より、公式オンラインストアにて正式に公開いたします。

「毎年、似たようなネックレスやブランドコスメの繰り返しになってしまい、新鮮味がない」「インテリアや自分の世界に強いこだわりがある相手だからこそ、何を贈れば本当に喜ばれるか分からない」といった、大人の男性が直面するリアルなギフトの悩みに応える、まったく新しい選択肢の提案です。

BLDBが手掛けるメタルモデリングキットは、従来の簡易的なプラスチック製フィギュアや、折り曲げるだけのタブ式メタルパズルとは一線を画し、ネジ留め構造による「本格的な機械組立」を採用しています。高品質な1mm厚のステンレス板からレーザーカットされたパーツを、0.1mmの超精密公差でコントロール。金属特有の上品な光沢と圧倒的な造形美は、単なるパズルの枠を超え、完成後もリビングや書斎の雰囲気を格上げするアートオブジェとして、美意識の高い大人の女性から高い支持を集めています。

BLDB公式オンラインストア（女性向けギフト特設ページ(https://bldb.jp/collections/gifts-for-women)）：

■ パートナーへの贈り物に「BLDB」が選ばれる、3つの深い理由

なぜ、硬質でメカニカルなはずの金属模型が、今、大人の女性へのギフトとして選ばれているのか。そこには、現代の女性が求める3つの価値があります。

1. 完成までの「プロセス」という、かけがえのない時間を共有する

完成された既製品をそのまま手渡すだけのギフトとは異なり、BLDBは「今週末、一緒にコーヒーでも飲みながら作ってみよう」という、二人で過ごす贅沢な時間そのものをプレゼントすることができます。スマートフォンの画面から少し離れ、指先に集中し、1本の小さなネジを締めるごとに形を変えていくプロセスを共有する。その没頭する時間と、完成した瞬間の大きな達成感は、二人の新しい思い出として深く記憶に刻まれます。

2. どんな空間にも静かに調和する、サステナブルなメタルアート

光の当たり方や見る角度によって、繊細に、そして重厚に表情を変えるステンレスや真鍮のモデルは、北欧風、モダン、インダストリアルなど、どんなテイストのインテリアにも調和します。プラスチック製品のように経年劣化で色褪せることがなく、半永久的にその美しさと輝きを保ち続けるため、大切なパートナーとの「永遠の絆」を象徴する記念日の贈り物として非常に縁起が良いとされています。

3. 「可愛い」の先にある、クラフトマンシップと知的な構造美

現代の洗練された女性は、単に表層的に「可愛い」ものだけでなく、そのアイテムの背景にあるストーリーや、計算し尽くされたクラフトマンシップに魅力を感じます。緻密なギミックが連動し、歯車が噛み合う知的な構造美は、大人の女性の感性を刺激し、所有する喜びを満たしてくれます。

■ 贈る相手のライフスタイルに合わせる、厳選3ラインナップ

BLDBが誇る336種類以上のラインナップの中から、女性へのギフトとして特に圧倒的な支持を得ている3作品を、それぞれの開発ストーリーと詳細なスペックとともにご紹介します。

１. 凛とした美しさと近未来的な造形美の融合

玲瑇（れいたい）狐ハンフェイ3D金属模型 玲瑇狐ハンフェイ 機械組立 DIY 創意玩具 プレゼントに最適 デスク装飾 ビルディングブロック

「玲瑇（れいたい）狐ハンフェイ(https://bldb.jp/products/fox-hanfei-3d-puzzle)」

製品ストーリー＆特徴：

東洋の神話に登場する神秘的な「狐」をモチーフに、サイバーパンクなメカニカル要素を融合させた、BLDBを代表するフラッグシップモデルです。シルバーの金属パーツをベースに、ゴールドのアクセント、そして透明感のある美しいアクリルパーツを絶妙なバランスで配置。硬質な金属でありながらも、狐のしなやかで優美なシルエットを完全に表現しています。デスク周りやドレッサーに飾るだけで、その空間が洗練されたアートギャラリーのような雰囲気に変わります。

おすすめの贈る相手：

トレンドに敏感な彼女、デザイン小物やグラフィックアートが好きな方、クリエイティブな仕事に携わっているパートナーへ。

製品仕様（詳細スペック）：

材質：最高級ステンレス、アルミニウム、カラーアクリルパーツ

構造：ネジ・ボルト留めによる機械組立構造（接着剤不要）

難易度：中級（組み立ての過程を適度な手応えとともに楽しめます）

販売価格：20,671円（税込・日本国内送料無料）

２. 誰もが知るロマンチックなモチーフを、大人のハイエンドアートへ

雪恋魔法水晶靴雪恋魔法水晶靴

「雪恋魔法水晶靴(https://bldb.jp/products/snow-love-crystal-shoe-kit)」

製品ストーリー＆特徴：

童話『シンデレラ』のガラスの靴から着想を得て、大人のための精密な金属モデリングへと昇華させた傑作です。金属の透かし彫り（レースワーク）を思わせる、極めて繊細な骨組みで構成されています。部屋の照明や自然光を通すことで、周囲の壁面やデスクに美しい幾何学模様の陰影を落とすのが最大の特徴です。花束や通常のアクセサリーとは一味違う、「意表を突くロマンチックなサプライズ」として、最も多く選ばれているデザインです。

おすすめの贈る相手：

ロマンチックで美しい世界観を好む奥様へ。日頃の感謝を伝える特別な結婚記念日や、節目の誕生日の贈り物に。

製品仕様（詳細スペック）：

難易度：初級～中級（女性一人でも取り組みやすく、初めての方にも最適です）

販売価格：16,404円（税込・日本国内送料無料）

３. 天体のロマンを掌に収める、知的で贅沢なギミック

スタープレイグラウンド（星の遊技場）3D金属模型 スタープレイグラウンド 236ピース メタル組立キット 宇宙 創意ギフト デスク装飾 BLDB

「スタープレイグラウンド（星の遊技場）」

製品ストーリー＆特徴：

古代の天文時計や天体観測器具を連想させる、極めて知的なギミックを搭載した236ピースの本格派モデルです。0.1mmの公差を計算しながら、付属の工具を使ってネジを一本ずつ丁寧に締め、複数の歯車が美しく噛み合っていくプロセスは、まるで高級時計職人になったかのような贅沢な錯覚を与えてくれます。完成後は、中央の機構が手動で美しく連動して回転する仕掛けになっており、知的好奇心を刺激し続ける最高峰のオブジェとなります。

おすすめの贈る相手：

読書やカフェでの時間を愛する落ち着いた女性、DIYや手芸、パズルなど「自分の世界に深く没頭すること」が好きなクリエイティブ派のパートナーへ。

製品仕様（詳細スペック）：

材質：ステンレス、高級真鍮（ブラス）

パーツ数：236ピース

難易度：中級～上級（週末にじっくり時間をかけて楽しむのに最適な本格派）

販売価格：19,733円（税込・日本国内送料無料）

■ メディア関係者およびユーザー様へ：失敗しない組み立てとディスプレイのコツ

BLDBのメタルモデリングキットには、組み立てに必要な専用のミニ工具（レンチやドライバーなど）がすべてパッケージに同梱されています。そのため、購入後に別途専門的なツールを買い足す必要がなく、届いたその日からすぐに始められる点もギフトとして贈りやすい大きなメリットです。

パートナーへ贈る際は、単に箱を渡すだけでなく、「ここに飾ったら絶対に素敵だよね」と、リビングのシェルフやベッドサイドなどのディスプレイ場所をあらかじめ一緒に楽しくイメージしておくことで、完成へのモチベーションがさらに高まり、組み立てる時間がより一層充実したものになります。

■ 期間限定：特別な日の贈り物をお祝いする「限定ギフトプロモーション」

公式オンラインストアでは、今回の女性向けギフトガイドの公開を記念し、大切なパートナーへの想いを応援する期間限定のプロモーションを本日より実施いたします。

プロモーション期間： 2026年6月17日（水）よりスタート

公式ストア限定特典：

期間中、対象のギフト向けモデルをご購入の際、チェックアウト画面にて専用コードをご入力いただくことで、特別な割引や限定ラッピング等の特典が適用されます。

専用コード： [BLDB20]

期間限定：全商品20％オフ

※プロモーションの具体的な適用条件や詳細につきましては、公式オンラインストアの各商品ページをご確認ください。

日常の中に少しの非日常と、圧倒的な造形美をもたらすBLDBの3D金属模型。今年の記念日は、これまでの定番を少し変えて、生涯記憶に残り続ける「贅沢な時間とアート」を贈ってみませんか。

【ブランド概要：BLDBについて】

BLDB（ビルディングブロック）は、「大人のための硬質インダストリアル美」をコンセプトに、世界中から厳選された336種類以上の高精度金属模型（3Dメタルパズル）を展開する専門ECブランドです。1mm厚の高品質ステンレス板や真鍮からレーザーカットされたパーツを使用し、0.1mmの超精密公差でコントロール。手軽なプラスチック製品や、耐久性の低い木製パズルとは異なり、ネジとボルトで強固に組み上げる「本格的な機械組立構造」にこだわり抜いています。動物、幻想生物、建築、天体など、緻密な設計が生み出す圧倒的な造形美は、国内外のインテリアコレクターやクラフト愛好家から高い評価を得ています。現在、日本国内市場への最適化を本格的に進めており、Shopifyシステムを用いた安心・安全な決済、日本国内からのスピード配送、そして丁寧な日本語カスタマーサポートを提供しています。

公式ECサイト（Shopify）： [https://bldb.jp(https://bldb.jp/)]

詳しくはこちら｜女性向けモデル：https://bldb.jp/collections/gifts-for-women

【会社概要（運営元）】

運営主体：碩輝網絡貿易有限公司（SHUEI NETWORK TRADING CO., LTD.）

ブランド名： BLDB（ビルディングブロック）

事業内容： 高精度3D金属模型、ラグジュアリー立体パズルの企画・輸入・オンラインストア運営、および日本国内への流通・販売

主要取扱市場： 日本国内（日本全国スピード配送対応、海外発送ルートの廃止に伴い国内サポートを大幅強化中）

公式WEBサイト： https://bldb.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

碩輝ネットワーク貿易 広報事務局

担当者：徐（ジョ / 徐 徳光）

メールアドレス：[info@bldb.jp]

※メディア関係者様へのサンプル提供や、レビュー用貸出等も承っております。お気軽にお問い合わせください。