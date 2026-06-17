日本の塗料・コーティング市場規模、2034年までに154億米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）6.31%を記録

日本の塗料・コーティング市場規模、2034年までに154億米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）6.31%を記録