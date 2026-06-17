日本の塗料・コーティング市場規模、2034年までに154億米ドルを突破へ ― 年平均成長率（CAGR）6.31%を記録
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日本の塗料・コーティング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の塗料・コーティング市場：製品、材料、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の塗料・コーティング市場は2025年に89億米ドルに達し、2034年には154億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.31%となる見込みである。
2026年から2035年にかけての日本の塗料・コーティング市場は、爆発的な成長ではなく変革期を迎える見込みです。その全体的な流れは、量より価値、利便性より持続可能性、コモディティ生産より専門化によって定義され、この市場の軌跡は、量産型コモディティ生産国ではなく、プレミアムで特殊なコーティング革新のグローバルハブとしての日本の地位を反映しています。日本の塗料・コーティング業界は、多様な最終用途分野に対応しています。日本の大規模な住宅改修やインフラ再開発プログラム向けの建築・装飾用コーティング、世界第3位の自動車生産拠点向けの自動車用コーティング、製造業、エネルギー、インフラ資産向けの工業用・保護用コーティング、そして日本の大規模な商船隊向けの船舶用コーティングなどです。
日本の塗料・コーティング市場は、都市再開発、老朽化したインフラの改修、持続的な工業生産に支えられ、着実な成長を遂げています。市場は、人口動態の変化、厳しい環境規制、自動車、建設、工業製造といった主要エンドユーザー分野からの需要の変化といった状況の中で発展を続けています。日本は塗料業界において貿易黒字を維持しており、高性能特殊塗料をアジア市場に輸出する一方で、欧米のパートナー企業から厳選された原材料や特殊配合を輸入しています。主要な国内メーカーとしては、日本ペイントホールディングス、関西ペイント、中国マリンペイント、大日本塗料、新東ペイントなどが挙げられ、グローバル企業としてはシャーウィン・ウィリアムズ、PPG、BASF、アクゾノーベルなどが競合しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-paints-coatings-market/requestsample
主要な市場推進要因
インフラ改修、老朽化した建物、建築用塗料の需要
1960年代から1980年代にかけての急速な都市化時代に建設された橋梁、トンネル、道路、公共建築物、住宅など、日本には膨大な数の老朽化したインフラが存在しており、政策支援を受けた改修・維持管理を目的とした塗料需要が持続的に高まっている。日本住宅建設協会のデータによると、改修活動は年間3.5%増加すると予測されており、老朽化した建築物群の再塗装、防水処理、保護処理といったニーズの高まりを背景に、装飾塗料・コーティング剤の市場が大きく成長していることを示している。
大阪・関西万博2025のレガシー投資に関連する主要インフラプロジェクトや、東京首都圏における高層住宅・商業施設の建設ラッシュなど、日本の都市再開発計画は、建築用塗料の需要を新たに生み出している。また、公共インフラの定期的な構造点検と維持管理を義務付ける日本政府の震災復興インフラ強化計画は、国、都道府県、市町村レベルのインフラ資産ポートフォリオ全体にわたって、保護塗料や防錆塗料の調達サイクルを継続的に生み出している。
日本の塗料・コーティング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の塗料・コーティング市場：製品、材料、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の塗料・コーティング市場は2025年に89億米ドルに達し、2034年には154億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.31%となる見込みである。
2026年から2035年にかけての日本の塗料・コーティング市場は、爆発的な成長ではなく変革期を迎える見込みです。その全体的な流れは、量より価値、利便性より持続可能性、コモディティ生産より専門化によって定義され、この市場の軌跡は、量産型コモディティ生産国ではなく、プレミアムで特殊なコーティング革新のグローバルハブとしての日本の地位を反映しています。日本の塗料・コーティング業界は、多様な最終用途分野に対応しています。日本の大規模な住宅改修やインフラ再開発プログラム向けの建築・装飾用コーティング、世界第3位の自動車生産拠点向けの自動車用コーティング、製造業、エネルギー、インフラ資産向けの工業用・保護用コーティング、そして日本の大規模な商船隊向けの船舶用コーティングなどです。
日本の塗料・コーティング市場は、都市再開発、老朽化したインフラの改修、持続的な工業生産に支えられ、着実な成長を遂げています。市場は、人口動態の変化、厳しい環境規制、自動車、建設、工業製造といった主要エンドユーザー分野からの需要の変化といった状況の中で発展を続けています。日本は塗料業界において貿易黒字を維持しており、高性能特殊塗料をアジア市場に輸出する一方で、欧米のパートナー企業から厳選された原材料や特殊配合を輸入しています。主要な国内メーカーとしては、日本ペイントホールディングス、関西ペイント、中国マリンペイント、大日本塗料、新東ペイントなどが挙げられ、グローバル企業としてはシャーウィン・ウィリアムズ、PPG、BASF、アクゾノーベルなどが競合しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-paints-coatings-market/requestsample
主要な市場推進要因
インフラ改修、老朽化した建物、建築用塗料の需要
1960年代から1980年代にかけての急速な都市化時代に建設された橋梁、トンネル、道路、公共建築物、住宅など、日本には膨大な数の老朽化したインフラが存在しており、政策支援を受けた改修・維持管理を目的とした塗料需要が持続的に高まっている。日本住宅建設協会のデータによると、改修活動は年間3.5%増加すると予測されており、老朽化した建築物群の再塗装、防水処理、保護処理といったニーズの高まりを背景に、装飾塗料・コーティング剤の市場が大きく成長していることを示している。
大阪・関西万博2025のレガシー投資に関連する主要インフラプロジェクトや、東京首都圏における高層住宅・商業施設の建設ラッシュなど、日本の都市再開発計画は、建築用塗料の需要を新たに生み出している。また、公共インフラの定期的な構造点検と維持管理を義務付ける日本政府の震災復興インフラ強化計画は、国、都道府県、市町村レベルのインフラ資産ポートフォリオ全体にわたって、保護塗料や防錆塗料の調達サイクルを継続的に生み出している。