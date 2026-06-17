ピロー包装機調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）6.9％で成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、世界ピロー包装機市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大し、2032年には14.94億米ドルに達する見込みである。
2025年時点では世界トップ10社で市場全体の約52.0%を占めており、上位企業が市場を主導する一方で、極端な寡占には至っていない。
食品業界が全体需要の60%以上を占める最大のエンドユーザーであり、惣菜・冷凍食品・ベーカリー分野が安定的な成長基盤を提供している。
アジア太平洋地域は世界最大の市場であり、中国は生産・消費ともに世界全体の約50%を占め、東南アジアが最も成長著しい海外市場として台頭している。
ピロー包装機は、連続シールタイプの包装機である。巻き取りフィルム（OPP/CPP、PE、ヒートシール可能な紙フィルムなど）をフォーマーで製品の周囲に巻き付け、まず縦シールを行い、続いて横シールを施し、最後にエンドシールカッターで両端をトリミングすることにより、枕状の三方シール包装を実現する。ビスケット、ペストリー、パン、キャンディ、冷凍食品、日用化学品、医療消耗品、金物などの個装または複数包装に最適である。高速対応、デザイン変更の柔軟性、製品形状への高い適応性を特長とする。オプションとして、イージーオープン、吊り下げ用のミシン目穴、ギャザー縁加工なども可能であり、陳列効果や保存性を高めることができる。
市場規模と今後5年予測： 食品需要と医薬品規制が高成長の構図
グローバルピロー包装機市場は、食品加工業界の自動化・省人化需要を背景に安定的な拡大局面にある。LP Informationの最新レポート「世界ピロー包装機市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/786093/pillow-packing-machine)によると、2025年を基準年として、2026年から2032年までの予測期間中のCAGRは6.9%で推移し、2032年には市場規模が14.94億米ドルに達すると見込まれている。この成長率は包装機械分野の平均的な伸びと整合的であり、爆発的ではないものの構造的な拡大基調として捉えるべきである。
成長を支える最大の要因は、食品業界における個包装・小分け包装の普及加速である。消費者のライフスタイル変化に伴い、スナック、冷凍食品、惣菜、ベーカリー製品などの需要が拡大しており、これら固形製品の包装に適したピロー包装機の導入を後押ししている。また、医薬品業界では無菌性・密封性・トレーサビリティ・GMP適合などの規制要件が厳格化しており、高級インテリジェントモデルへの需要が最も速い成長率を示している。日用品や金物業界でも小包装化の進展に伴い設備需要は着実に拡大しており、全体として食品が牽、医薬品が高成長、複数業界への浸透という構造が明らかになっている。
地域別から見ると、アジア太平洋地域が世界最大の市場かつ最も高い成長率を示している。中国は製造業および食品加工能力の拡大とサプライチェーンのローカライズを背景に、2025年時点で世界市場の約50%を占める最大の生産国かつ消費国である。北米は全体の約25%を占め、欧州は高級設備と厳格なコンプライアンス基準を特徴とする。南米、中東、アフリカなどの新興市場でも需要が急速に高まっており、特に新興国における国産高性能モデルは輸出競争力を明確に強めている。
図. ピロー包装機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352662/images/bodyimage1】
2025年時点では世界トップ10社で市場全体の約52.0%を占めており、上位企業が市場を主導する一方で、極端な寡占には至っていない。
食品業界が全体需要の60%以上を占める最大のエンドユーザーであり、惣菜・冷凍食品・ベーカリー分野が安定的な成長基盤を提供している。
アジア太平洋地域は世界最大の市場であり、中国は生産・消費ともに世界全体の約50%を占め、東南アジアが最も成長著しい海外市場として台頭している。
ピロー包装機は、連続シールタイプの包装機である。巻き取りフィルム（OPP/CPP、PE、ヒートシール可能な紙フィルムなど）をフォーマーで製品の周囲に巻き付け、まず縦シールを行い、続いて横シールを施し、最後にエンドシールカッターで両端をトリミングすることにより、枕状の三方シール包装を実現する。ビスケット、ペストリー、パン、キャンディ、冷凍食品、日用化学品、医療消耗品、金物などの個装または複数包装に最適である。高速対応、デザイン変更の柔軟性、製品形状への高い適応性を特長とする。オプションとして、イージーオープン、吊り下げ用のミシン目穴、ギャザー縁加工なども可能であり、陳列効果や保存性を高めることができる。
市場規模と今後5年予測： 食品需要と医薬品規制が高成長の構図
グローバルピロー包装機市場は、食品加工業界の自動化・省人化需要を背景に安定的な拡大局面にある。LP Informationの最新レポート「世界ピロー包装機市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/786093/pillow-packing-machine)によると、2025年を基準年として、2026年から2032年までの予測期間中のCAGRは6.9%で推移し、2032年には市場規模が14.94億米ドルに達すると見込まれている。この成長率は包装機械分野の平均的な伸びと整合的であり、爆発的ではないものの構造的な拡大基調として捉えるべきである。
成長を支える最大の要因は、食品業界における個包装・小分け包装の普及加速である。消費者のライフスタイル変化に伴い、スナック、冷凍食品、惣菜、ベーカリー製品などの需要が拡大しており、これら固形製品の包装に適したピロー包装機の導入を後押ししている。また、医薬品業界では無菌性・密封性・トレーサビリティ・GMP適合などの規制要件が厳格化しており、高級インテリジェントモデルへの需要が最も速い成長率を示している。日用品や金物業界でも小包装化の進展に伴い設備需要は着実に拡大しており、全体として食品が牽、医薬品が高成長、複数業界への浸透という構造が明らかになっている。
地域別から見ると、アジア太平洋地域が世界最大の市場かつ最も高い成長率を示している。中国は製造業および食品加工能力の拡大とサプライチェーンのローカライズを背景に、2025年時点で世界市場の約50%を占める最大の生産国かつ消費国である。北米は全体の約25%を占め、欧州は高級設備と厳格なコンプライアンス基準を特徴とする。南米、中東、アフリカなどの新興市場でも需要が急速に高まっており、特に新興国における国産高性能モデルは輸出競争力を明確に強めている。
図. ピロー包装機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352662/images/bodyimage1】