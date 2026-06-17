鉄道用高速台車の世界市場2026年、グローバル市場規模（H型台車、O型台車）・分析レポートを発表
2026年6月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉄道用高速台車の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鉄道用高速台車のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
鉄道用高速台車市場は、2024年に2億4300万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億3600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.8％と見込まれており、高速鉄道網の拡大や都市鉄道インフラ投資の増加を背景に堅調な成長が期待されています。
高速台車は鉄道車両の走行性能、安全性、乗り心地を支える重要な構成部品です。車体を支えるとともに、走行時に発生する振動や衝撃を吸収し、高速運転時の安定性を確保する役割を担っています。
世界各国では高速鉄道網の整備が進んでおり、高性能な高速台車への需要が継続的に拡大しています。特に都市間高速輸送や都市鉄道の発展に伴い、耐久性や安全性に優れた台車技術の重要性が高まっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、世界的な鉄道インフラ投資の増加です。各国政府は交通渋滞緩和や環境負荷低減を目的として、高速鉄道や都市鉄道への投資を積極的に進めています。
また、高速鉄道ネットワークの拡大も市場を後押ししています。中国をはじめとするアジア諸国では高速鉄道建設が継続的に進められており、新規車両向け台車需要が増加しています。
中国都市軌道交通協会の統計によると、2022年末時点で中国本土では55都市が都市鉄道を開業し、営業路線数は308路線、営業距離は10287.45キロメートルに達しています。これは世界全体の営業距離の26.2％を占めており、中国が世界最大の都市鉄道市場となっています。
さらに、老朽化した鉄道車両の更新需要や保守需要の増加も市場成長の重要な要因です。鉄道事業者は安全性向上や運行効率改善を目的として、高性能台車への更新投資を進めています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、H型台車とO型台車の2種類に分類されています。
H型台車は高い剛性と安定性を持ち、高速運転時の安全性確保に優れています。そのため、高速鉄道車両を中心に広く採用されています。
O型台車は軽量化や走行性能向上を重視した設計が特徴であり、用途や運行条件に応じて採用されています。
用途別では、貨物列車向けと旅客列車向けに分類されています。
旅客列車向け市場は高速鉄道や都市間鉄道の発展を背景に大きな需要を形成しています。乗り心地や安全性への要求が高いため、高性能台車の採用が進んでいます。
貨物列車向け市場では、重量物輸送に対応する高耐久性と低保守性が求められており、物流需要の拡大とともに安定した需要が存在しています。
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競争環境
市場には鉄道車両メーカーや鉄道部品メーカーが参入しており、高度な技術力と品質管理能力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Bombardier、Kawasaki Heavy Industries、ALSTOM、Jinxi Axle、CRRCが挙げられています。
これらの企業は高速走行性能の向上、軽量化技術、耐久性強化、保守コスト削減などを目的とした研究開発を積極的に進めています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉄道用高速台車の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鉄道用高速台車のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
鉄道用高速台車市場は、2024年に2億4300万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億3600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.8％と見込まれており、高速鉄道網の拡大や都市鉄道インフラ投資の増加を背景に堅調な成長が期待されています。
高速台車は鉄道車両の走行性能、安全性、乗り心地を支える重要な構成部品です。車体を支えるとともに、走行時に発生する振動や衝撃を吸収し、高速運転時の安定性を確保する役割を担っています。
世界各国では高速鉄道網の整備が進んでおり、高性能な高速台車への需要が継続的に拡大しています。特に都市間高速輸送や都市鉄道の発展に伴い、耐久性や安全性に優れた台車技術の重要性が高まっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、世界的な鉄道インフラ投資の増加です。各国政府は交通渋滞緩和や環境負荷低減を目的として、高速鉄道や都市鉄道への投資を積極的に進めています。
また、高速鉄道ネットワークの拡大も市場を後押ししています。中国をはじめとするアジア諸国では高速鉄道建設が継続的に進められており、新規車両向け台車需要が増加しています。
中国都市軌道交通協会の統計によると、2022年末時点で中国本土では55都市が都市鉄道を開業し、営業路線数は308路線、営業距離は10287.45キロメートルに達しています。これは世界全体の営業距離の26.2％を占めており、中国が世界最大の都市鉄道市場となっています。
さらに、老朽化した鉄道車両の更新需要や保守需要の増加も市場成長の重要な要因です。鉄道事業者は安全性向上や運行効率改善を目的として、高性能台車への更新投資を進めています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、H型台車とO型台車の2種類に分類されています。
H型台車は高い剛性と安定性を持ち、高速運転時の安全性確保に優れています。そのため、高速鉄道車両を中心に広く採用されています。
O型台車は軽量化や走行性能向上を重視した設計が特徴であり、用途や運行条件に応じて採用されています。
用途別では、貨物列車向けと旅客列車向けに分類されています。
旅客列車向け市場は高速鉄道や都市間鉄道の発展を背景に大きな需要を形成しています。乗り心地や安全性への要求が高いため、高性能台車の採用が進んでいます。
貨物列車向け市場では、重量物輸送に対応する高耐久性と低保守性が求められており、物流需要の拡大とともに安定した需要が存在しています。
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競争環境
市場には鉄道車両メーカーや鉄道部品メーカーが参入しており、高度な技術力と品質管理能力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Bombardier、Kawasaki Heavy Industries、ALSTOM、Jinxi Axle、CRRCが挙げられています。
これらの企業は高速走行性能の向上、軽量化技術、耐久性強化、保守コスト削減などを目的とした研究開発を積極的に進めています。