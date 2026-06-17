「クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均18.2%で成長する見込み
2026年6月17日
H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均18.2%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場」調査レポートを発行・販売します。クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Clean Methanol (Green Methanol and Blue Methanol) Market 2026）は、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場を調査しています。また、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場規模は2025年に約3,427.5億円であり、今後5年間で年平均18.2%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者はクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
グリーンメタノール、ブルーメタノール
【用途別市場セグメント】
化学原料、燃料エネルギー、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の定義、市場概要を紹介
・世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場規模
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-clean-methanol-green-methanol-hncgr-0435
・タイトル：世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-0435
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：グリーンメタノール、ブルーメタノール
・用途別セグメント：化学原料、燃料エネルギー、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）について】
クリーンメタノールは、従来の化石燃料由来メタノールと比較して、製造過程における温室効果ガス排出量を大幅に削減した低炭素型メタノールの総称です。主にグリーンメタノール（Green Methanol）とブルーメタノール（Blue Methanol）に分類され、脱炭素社会の実現に向けた次世代エネルギーおよび化学原料として世界的な注目を集めています。クリーンメタノールは燃料用途だけでなく、化学品製造や発電、海運など幅広い分野で利用が期待されており、カーボンニュートラル実現を支える重要なエネルギーキャリアの一つとして位置付けられています。
グリーンメタノールは、再生可能エネルギー由来の水素と回収した二酸化炭素、あるいはバイオマス資源を原料として製造されるメタノールです。風力発電や太陽光発電によって生成されたグリーン水素と、工場排ガスや大気中から回収したCO?を反応させて製造する方法が代表的です。また、木材廃棄物や農業残渣、都市ごみなどのバイオマスを原料とするバイオメタノールも広義のグリーンメタノールに含まれます。再生可能資源を活用するため、ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量を大幅に削減できることが特徴です。
一方、ブルーメタノールは天然ガスなどの化石資源を原料として製造されますが、その過程で発生する二酸化炭素を回収・貯留または利用するCCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）技術を組み合わせることで、排出量を低減したメタノールです。既存の天然ガスインフラや製造設備を活用できるため、短期間で大規模な供給体制を構築しやすいという利点があります。そのため、グリーンメタノールの供給量が十分に拡大するまでの移行期において重要な役割を果たすと考えられています。
クリーンメタノールの大きな特徴は、液体燃料であるため貯蔵や輸送が容易である点です。水素と比較すると既存の燃料インフラを活用しやすく、取り扱いコストを抑えることができます。また、燃焼時の硫黄酸化物や粒子状物質の排出が少なく、環境負荷の低減に貢献します。さらに、メタノールは化学産業における重要な基礎原料でもあり、燃料用途と化学原料用途の両方に利用できる柔軟性を持っています。
用途は非常に多岐にわたります。海運分野では国際的な脱炭素化の流れを背景に、船舶用燃料としての採用が急速に進んでいます。メタノール燃料対応エンジンの開発や大型船舶への導入が進められており、重油に代わる低炭素燃料として期待されています。また、発電分野ではガスタービン燃料や燃料電池向け原料として活用されており、再生可能エネルギーとの組み合わせによるエネルギー貯蔵手段としても注目されています。
化学産業では、ホルムアルデヒド、酢酸、オレフィン類などの化学品製造における原料として利用されています。従来の化石燃料由来メタノールをクリーンメタノールに置き換えることで、化学製品全体のカーボンフットプリントを削減することが可能です。また、自動車分野ではメタノール燃料車や燃料電池車向けのエネルギー源として研究開発が進められています。
近年は各国政府による脱炭素政策や企業のネットゼロ目標を背景に、クリーンメタノール関連プロジェクトへの投資が拡大しています。特に欧州、北米、中東、アジア太平洋地域では大規模な製造設備の建設計画が進行しており、国際的な供給ネットワークの形成が進められています。また、再生可能エネルギーコストの低下やCCUS技術の進歩により、経済性の向上も期待されています。
このように、クリーンメタノールは低炭素社会への移行を支える重要なエネルギーおよび化学原料です。グリーンメタノールとブルーメタノールはそれぞれ異なる特徴を持ちながらも、温室効果ガス排出削減に貢献する共通の役割を担っています。今後もエネルギー転換や産業の脱炭素化が進む中で、その需要と重要性はさらに高まることが期待されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
世界のバイオマスグリーンメタノール市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-biomass-green-methanol-hncgr-0299
世界の硫酸（105%）市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-105-sulfuric-acid-hncgr-0007
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・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
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H&Iグローバルリサーチ株式会社
*****「クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均18.2%で成長する見込み *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社（本社：東京都中央区）は、「世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場」調査レポートを発行・販売します。クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の世界市場規模、市場動向、予測、関連企業情報などが含まれています。
本調査レポート（Global Clean Methanol (Green Methanol and Blue Methanol) Market 2026）は、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場を調査しています。また、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。
世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場規模は2025年に約3,427.5億円であり、今後5年間で年平均18.2%成長すると予測されます。
***** 本レポートの主な特徴 *****
クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。
【エグゼクティブサマリー】
クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。
【市場概要】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別、アプリケーション別、地域別の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。
【市場ダイナミクス】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者はクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。
【競合情勢】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。
【市場細分化と予測】
当レポートでは、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場をタイプ別、アプリケーション別、地域別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。
【市場の課題と機会】
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。
【提言と結論】
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。
***** 市場区分 ******
クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場は種類別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、種類別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。
【種類別市場セグメント】
グリーンメタノール、ブルーメタノール
【用途別市場セグメント】
化学原料、燃料エネルギー、その他
【地域別市場セグメント】
北米市場：アメリカ、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ市場：ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア
アジア市場：日本（国内）、中国、韓国、東南アジア、インド
その他：南米、中東・アフリカ
***** 主要章の概要 *****
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の定義、市場概要を紹介
・世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場規模
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載
・各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析
・主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介
・世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）の地域別生産能力
・市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析
・産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析
・レポートの要点と結論
***** 本調査レポートの詳細紹介ページ *****
・該当ページ：https://www.marketreport.jp/research/global-clean-methanol-green-methanol-hncgr-0435
・タイトル：世界のクリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）市場（2026年版）
・レポートコード：HNCGR-0435
・発行年月：2026年06月
・種類別セグメント：グリーンメタノール、ブルーメタノール
・用途別セグメント：化学原料、燃料エネルギー、その他
・調査対象地域：北米、ヨーロッパ、アジア、日本（国内）、アメリカ、中国、インドなど
【クリーンメタノール（グリーンメタノール＆ブルメタノール）について】
クリーンメタノールは、従来の化石燃料由来メタノールと比較して、製造過程における温室効果ガス排出量を大幅に削減した低炭素型メタノールの総称です。主にグリーンメタノール（Green Methanol）とブルーメタノール（Blue Methanol）に分類され、脱炭素社会の実現に向けた次世代エネルギーおよび化学原料として世界的な注目を集めています。クリーンメタノールは燃料用途だけでなく、化学品製造や発電、海運など幅広い分野で利用が期待されており、カーボンニュートラル実現を支える重要なエネルギーキャリアの一つとして位置付けられています。
グリーンメタノールは、再生可能エネルギー由来の水素と回収した二酸化炭素、あるいはバイオマス資源を原料として製造されるメタノールです。風力発電や太陽光発電によって生成されたグリーン水素と、工場排ガスや大気中から回収したCO?を反応させて製造する方法が代表的です。また、木材廃棄物や農業残渣、都市ごみなどのバイオマスを原料とするバイオメタノールも広義のグリーンメタノールに含まれます。再生可能資源を活用するため、ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量を大幅に削減できることが特徴です。
一方、ブルーメタノールは天然ガスなどの化石資源を原料として製造されますが、その過程で発生する二酸化炭素を回収・貯留または利用するCCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）技術を組み合わせることで、排出量を低減したメタノールです。既存の天然ガスインフラや製造設備を活用できるため、短期間で大規模な供給体制を構築しやすいという利点があります。そのため、グリーンメタノールの供給量が十分に拡大するまでの移行期において重要な役割を果たすと考えられています。
クリーンメタノールの大きな特徴は、液体燃料であるため貯蔵や輸送が容易である点です。水素と比較すると既存の燃料インフラを活用しやすく、取り扱いコストを抑えることができます。また、燃焼時の硫黄酸化物や粒子状物質の排出が少なく、環境負荷の低減に貢献します。さらに、メタノールは化学産業における重要な基礎原料でもあり、燃料用途と化学原料用途の両方に利用できる柔軟性を持っています。
用途は非常に多岐にわたります。海運分野では国際的な脱炭素化の流れを背景に、船舶用燃料としての採用が急速に進んでいます。メタノール燃料対応エンジンの開発や大型船舶への導入が進められており、重油に代わる低炭素燃料として期待されています。また、発電分野ではガスタービン燃料や燃料電池向け原料として活用されており、再生可能エネルギーとの組み合わせによるエネルギー貯蔵手段としても注目されています。
化学産業では、ホルムアルデヒド、酢酸、オレフィン類などの化学品製造における原料として利用されています。従来の化石燃料由来メタノールをクリーンメタノールに置き換えることで、化学製品全体のカーボンフットプリントを削減することが可能です。また、自動車分野ではメタノール燃料車や燃料電池車向けのエネルギー源として研究開発が進められています。
近年は各国政府による脱炭素政策や企業のネットゼロ目標を背景に、クリーンメタノール関連プロジェクトへの投資が拡大しています。特に欧州、北米、中東、アジア太平洋地域では大規模な製造設備の建設計画が進行しており、国際的な供給ネットワークの形成が進められています。また、再生可能エネルギーコストの低下やCCUS技術の進歩により、経済性の向上も期待されています。
このように、クリーンメタノールは低炭素社会への移行を支える重要なエネルギーおよび化学原料です。グリーンメタノールとブルーメタノールはそれぞれ異なる特徴を持ちながらも、温室効果ガス排出削減に貢献する共通の役割を担っています。今後もエネルギー転換や産業の脱炭素化が進む中で、その需要と重要性はさらに高まることが期待されています。
***** 関連レポートのご案内 *****
世界のバイオマスグリーンメタノール市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-biomass-green-methanol-hncgr-0299
世界の硫酸（105%）市場（2026年版）
https://www.marketreport.jp/research/global-105-sulfuric-acid-hncgr-0007
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・本社所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL：03-6555-2340 FAX：03-6869-4083 E-mail：pr@globalresearch.co.jp
・事業内容：市場調査サービス、調査資料・情報コンテンツの作成・販売、経営コンサルティングなど
・運営サイト：https://www.globalresearch.co.jp | https://www.global-data-information.com
***** 本件に関するお問い合わせ先 *****
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