BackofficeForce株式会社（本社：東京都港区、代表：筧 智家至）は、バックオフィスに課題を抱えるご来場者に向けて「雇用に頼らないバックオフィス」という新しいあり方をお伝えする機会として、国内最大級のバックオフィス向けイベント「第25回 総務・人事・経理Week 2026」にブース出展しております。

本展示会では、日々の業務に追われるバックオフィス担当者の方に向けて、「雇用に頼らないバックオフィス」という新しいあり方をご提案する場として、自社で業務を抱え込み過ぎないための業務整理プロセスや、課題解決に至った事例などをご紹介いたします。

当社は、今後もバックオフィスに課題を抱える方に寄り添い、関わる企業の成長につながる安定運用・改善を支援するため、本展示会のようなイベントへの参加、バックオフィスに関するセミナーなどにも定期的に出展・開催してまいります。

＜第25回 総務・人事・経理Week2026の概要＞

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

【開催概要】 ・展示会名：「第25回 総務・人事・経理 Week 2026」 ・会期：2026年6月17日（水）～19日（金）[時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）] ・会場：東京ビッグサイト [南1-2 ] ・主催：[RX Japan株式会社] ・当社ブース：[会計・財務EXPO内／小間番号 S7-13] ・出展企業：BackofficeForce株式会社 ・公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html ・当社出展内容：：バックオフィストータル支援サービスBackfficeForceのご紹介、課題のその場相談、サービス資料の配布（チラシ） ・参加方法：[来場事前登録（無料）が必要です。公式サイトより事前登録のうえご来場ください ※アンケートにご回答いただいた方には、簡単なプレゼントをご用意しております。

本展は、経理・財務・人事・労務・総務といったバックオフィス領域の課題解決をテーマとした大型展示会です。当社ブースでは、「バックオフィス、一人辞めてもまわりますか？」をキーメッセージに、経理・財務・労務の実務代行から業務改善・仕組み化までをワンストップで支援するバックオフィス支援サービスをご紹介しています。「業務の属人化」「採用難」「業務効率化」といったお悩みについて、その場でのご相談だけでも歓迎しております。

＜関連情報＞

◼️ BackofficeForce 株式会社について 社名：BackofficeForce株式会社 代表取締役：筧 智家⾄ 本社所在地：東京都港区⾚坂 2-21-4 設⽴年：2013 年 9⽉ 事業内容： バックオフィストータル支援 ・BPaaSによるバックオフィス業務支援／タスクマネジメント／会計・IPO支援 ・経理、財務、労務の専門人材ネットワーク 会社 URL：https://backofficeforce.jp/