見て・触れて・体験できる「おもちゃ」のテーマパーク「東条湖おもちゃ王国」（兵庫県・加東市）では、毎年大人気の夏季限定ウォーターパーク「アカプルコ」を、2026年7月4日（土）より営業開始いたします。 今年は、小さなお子様連れのご家族に大人気の室内幼児向けプール「ちゃいぷ」が待望のリニューアル。さらに、毎年ご好評をいただいている事前予約制の「有料休憩スペース」も登場し、プールデビューから快適な夏の思い出作りまで、ファミリーが安心して楽しめる環境をお届けします。

約1.5万㎡の広大な敷地内には、１周150ｍある定番の「流水プール」のほか、突如放水がはじまる人気の「スプラッシュパレス」、すべり台や遊びのアイテムがそろうお子様用プール「わんぱくプール」、バケツスプラッシュのプールの「ばっしゃ～ん」など5つのプールがそろいます。 また、らせん状のコースをすべり降りるスライダー「ウォーター・ボブスレー」はプールに入場するだけで何度でもご利用いただけます。多彩なプールやアトラクションが揃い、キッズはもちろん、大人もおもいっきり楽しめるレジャープールです。

【大注目リニューアル】屋内幼児向けプール「ちゃいぷ」に おもちゃ王国の王様「シーゲルンⅠ世」の巨大エアーバルーンが新登場！

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対象年齢0歳～6歳（および保護者）までのための屋内幼児向けプール「ちゃいぷ」が、楽しさ満点にリニューアルいたします。 大きなビニールプールの中には、お子様が夢中になる水遊びおもちゃがいっぱい。 さらに、今年はエリア内におもちゃ王国の王様「シーゲルンⅠ世」の巨大なエアーバルーンが初登場！お子様たちの特別な思い出スポットになること間違いなし。 屋根付きの屋内施設のため、強い日差しや突然の雨を気にすることなく、快適且つ安全にプールデビューを楽しんでいただけます。 ※王様の巨大エアーバルーンは、7月中旬以降に設置予定です。

混雑時も場所取り不要！「有料休憩スペース」が今年も登場！！

快適にプールサイドで過ごせる「有料休憩スペース」を今年も設置いたします。電子チケット「アソビュー！」での事前予約制となっているため、混雑する日でも朝早くからの場所取りが不要です。さらに、1ブースにつき「親子ペアドリンクバーチケット（1,200円相当）」が1枚付いてくる嬉しい特典付きです。 【「有料休憩スペース」詳細情報】 販売方法：電子チケット「アソビュー！」のみ ※事前予約制。現地での販売はありません 【購入可能期間】 利用日の1週間前0:00 ～ 当日15:00まで 【料金】 平日：5,000円 土日祝、および8月10日（月）～16日（日）：6,000円 【サイズ】 1ブース 2m × 3m 【備品】 テーブル、椅子、テント（利用目安人数：4名） 【特典】 1ブースにつき「親子ペアドリンクバーチケット（1,200円相当）」1枚付き

「ウォーターパークアカプルコ」営業概要

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【営業日】 7月：4日（土）・5日（日）、11日（土）～15日（水）、17日（金）～31日（金） 8月：1日（土）～31日（月） ※8月は毎日営業 9月：5日（土）・6日（日）、12日（土）・13日（日）予定 【入場料】 ▼プール営業日 ※7月13日～15日・17日を除く ・プールセット（入園+プール入場） 大人（中学生以上）/2,400円 小人（2歳～小学生）/1,900円 ・サマーフリーパス（入園+プール入場+乗り物乗り放題） 大人（中学生以上）/4,200円 小人（2歳～小学生）/3,700円 ▼7月13日～15日・17日のみ ・プールセット（入園+プール入場） 大人（中学生以上）/2,100円 小人（2歳～小学生）/1,700円 ・サマーフリーパス（入園+プール入場+乗り物乗り放題） 大人（中学生以上）/3,900円 小人（2歳～小学生）/3,500円 ※小学生以下のお子様のご利用は、保護者の同伴が必要です。(保護者1名につき幼児2名まで) ※入園券をお持ちの方は、プールゲートにて「プール入場券（大人、小人共通900円）を販売しております。 ※15名様以上の団体様にお得な団体料金をご用意しております 【面 積】 約15,000㎡ 【各種プール】 ・流水プール・・・１周150ｍの流れるプール ・パッションサーフビーチ・・・１日４回波が発生するプール ・わんぱくプール・・・すべり台や水遊びのできる仕掛けがいっぱいのプール ・ばっしゃ～ん・・・バケツから水が落ちてくるプール ・トロピカルプール・・・少し水深のあるプール

施設概要

施設名称：東条湖おもちゃ王国 所 在 地 ：兵庫県加東市黒谷1216 TEL：0795-47-0268 営業時間：平日 10:00～17:00／土日祝 繫忙期 9:30～17:00／冬季は16:30まで ※営業時間は変更となる場合がございます。 休 園 日 ：GW・夏休み期間等を除き概ね毎週木曜日休園 ※天候等の事由により変更となる可能性もございます。 入園料金：入園券 大人1,200円(税込)～/小人800円(税込)～ ※小人：2歳～小学生まで(0歳・1歳は入園無料) アクセス：お車 大阪・神戸・京都から高速道路ご利用で約60分。 中国自動車道ひょうご東条インターより約10分 電車 JR宝塚線（福知山線）新三田駅より送迎バスご利用で約30分 施設URL： https://www.omochaoukoku.com/tojoko/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tojoko_omochaoukoku_official/

会社概要

https://www.omochaoukoku.com/tojoko/ https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%8A%A0%E6%9D%B1%E5%B8%82%E9%BB%92%E8%B0%B7+1216

名称 ：株式会社日本商事 代表者 ：代表取締役 花岡 一登 設立日 ：2018年3月30日 事業内容：ホテル、遊園地及びゴルフ場の経営並びに管理の請負