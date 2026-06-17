劇団±0（プラスマイナスゼロ）『いつかの、どこかの、だれか、』が2026年7月23日 (木) ～ 2026年7月26日 (日)に萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/itsukano_dokoka_dareka

───これは「いつか、どこかの、だれかの」お話 この先、近い未来で訪れるかもしれない、もしかしたら過去にすでに起きていたかもしれないお話。 普遍的な、だれにだって起こりうる出来事、 「演劇」という、生身の人間だからこそ表現できる「言葉の説得力」と「役者の真実性」を皆様にお届けします───

新進気鋭の若手俳優陣とアングラ演劇の始祖、故・唐十郎の劇団唐組座長の久保井研、現存する中で日本で一番古い新劇劇団、文学座沢田冬樹、他客演陣共に±0たはらひろやの持つ言葉と演出で萬劇場にて公演を行います。

Twitter https://x.com/PluPlumimi0

団体概要

2017 年「記憶の果て』を皮切りに年 2-3本をベースにオリジナルの新作を発表。 社会で浮き彩りになっている事柄を抽象的に表現していく作風。自分たちが気づかない、無視しているような「黒い部分」「後ろめたい部分」などを押し出す。 それらを、たはらの芝居の基盤にある海外の演劇手法を通して・リアリズム演劇”という一つの舞台を作り上げる。近年、劇団では、近代劇作家の作品や古典作品の演出にも力を入れている。

出演者紹介

公演概要

『いつかの、どこかの、だれか、』 ■あらすじ 遮断された空間で、ただ黙々と、右から左へ、左から右へ意味を持たない「石」を運び続ける西条と近藤。長らく二人きりだったその場所に、ある日を境に、奇妙な人間たちが一人、また一人と「紛れ込んで」くる。全員が望んでいるのは平穏な暮らしと、考えるという事を放棄し、上から言われた通りの指示。『”石”を運ぶ。』という事。 いつの日からか父親が失踪した部屋で帰りを待ち続ける姉妹、理恵と静香。親戚の片岡は優しく寄り添うが、街に流れる空気はどこか重く、歪み始めていた。 「石を運ぶ部屋」と「父を待つ部屋」。二つの空間が繋がり、一本の線で繋がった時、暴かれる世界の真実とは--。 公演期間：2026年7月23日 (木) ～ 2026年7月26日 (日) 会場：萬劇場（東京都 豊島区 北大塚 2-32-22） ■出演者 久保井研(劇団唐組) 村田 寛奈 高橋龍輝 上之薗 理奈 北向 珠夕 真田 うるは 是近敦之 菊池均也 沢田 冬樹(文学座) 藤澤 まな(±0) 山田 貴之(±0) 小林 大隼(±0) ■公演スケジュール 7月23日(木)14:00/19:00 7月24日(金)14:00/19:00 7月25日(土)13:00/17:00 7月26日(日)12:00/15:30 ※開場は開演の30分前 ■チケット料金 SS席(最前A列)：9,500円 S席(B-C 列)：8,500円 A席(D-E列)：6,500円 B席(F-J列)：5,500円 U-25：4,000円 ※身分証明書必須 （全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com