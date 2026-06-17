トヨタ スープラ A80 を本格的に再現したブロックが登場！一般販売を開始しました。

ノリモノ雑貨ブランド **CAMSHOP.JP（キャムショップ・株式会社フェイス）** より、トヨタの人気車、トヨタスープラ A80 を本格的に再現したブロックが登場。一般販売を開始しました。 358ピースからなる細部まで再現されたブロックは、作った後は飾っておける本格的なディティールで存在感たっぷりの仕上がり。タイヤを回転させることも可能。 トヨタ公式スープラロゴがあしらわれた特製オレンジのコレクターズディスプレイコンテナに、 限定アートワークが施されたプレミアムコレクターズボックスに入れてお届けします。 最後のピースがカチッとはまった瞬間から、すぐに飾っていただけます。 対象年齢14歳以上 トヨタ公認のライセンス取得商品です。 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2908020&csid=0&sort=n

[CAMSHOP.JP]

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。 各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。 オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

[商品詳細]

ピース数：358ピース 組み立て後サイズ(およそ)：16cm × 7.7cm × 5.4cm 重さ(およそ)：約 g 対象年齢：14歳以上 JAN：4570138442608 (品番：442608) 極端に高温となる室内や、直射日光などで高温となる室外でのご使用は変形・破損の原因となるためお控えください。

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販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/ CAMSHOPメールマガジン https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043 ▼X https://twitter.com/camshop_byfaith ▼インスタグラム https://www.instagram.com/camshop_by_faith/ https://www.instagram.com/faithinc_norimono/ https://www.instagram.com/faithinc__fun/ ▼公式LINE https://lin.ee/35ZhpoPh

[商品紹介ページ]

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