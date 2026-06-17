2026年6月16日 株式会社ウィズム 株式会社ウィズム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邊尚希）が運営するクマ出没情報共有アプリ「BowBear」は、 このたび累計30万ダウンロードを突破いたしました。 2024年のサービス開始以来、多くの皆様にご利用いただき、地域住民、登山者、農業従事者、測量従事者、スポンサー企業様、自治体関係者など 幅広い方々に支えられながら成長を続けてまいりました。 これまでBowBearをご利用いただいたすべての皆様に、心より御礼申し上げます。 BowBearについて BowBearは、クマをはじめとする野生動物の出没情報を地図上で共有するスマートフォンアプリです。 自治体が発信する出没情報や利用者から寄せられる目撃情報を地図上に表示し、 地域住民や登山者、農業従事者、測量従事者、などへ迅速な情報共有を行うことで、 野生動物との遭遇リスク低減を目的としています。 近年、全国各地でクマの出没や人身被害が報道される中、多くの皆様にご利用いただき、 このたび累計30万ダウンロードを達成いたしました。 BowBearは、多くの利用者の皆様から寄せられる情報によって支えられています。 一件の投稿、一件の共有が、誰かの安全につながる。 私たちはその想いを大切にしながらサービス運営を続けています。 より正確で確かな情報の共有に、今後ともご協力頂けますと幸いです。 代表コメント 株式会社ウィズム 代表取締役 渡邊尚希 このたびBowBearは、累計30万ダウンロードを突破することができました。 日頃よりアプリをご利用いただいている皆様、情報を投稿してくださる皆様、 そして出没情報の発信にご協力いただいている自治体関係者の皆様、運営協力頂いているスポンサー企業の皆様に、心より感謝申し上げます。 BowBearは、私たちだけで作り上げたサービスではありません。 利用者の皆様による情報共有や地域の皆様のご協力によって成長してきたサービスです。 30万ダウンロードという数字は大きな節目ではありますが、 これからもより安全で使いやすいサービス運営に努め、 一人でも多くの方の安全・安心に貢献できるよう取り組んでまいります。 今後ともBowBearをよろしくお願いいたします。 アプリ概要 アプリ名：BowBear（ボウベア） 対応OS：iOS / Android 利用料金：無料 累計ダウンロード数：30万ダウンロード突破 会社概要 会社名：株式会社ウィズム 代表者：代表取締役 渡邊尚希 事業内容：アプリケーションの企画・開発・運営 本件に関するお問い合わせ先 株式会社ウィズム 担当：渡邊尚希 TEL：03-6555-4932 Mail：official@wism.app