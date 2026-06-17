パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「えなこ」コラボモデルご購入者特典 オリジナル壁紙の追加を記念して、抽選でえなこのサイン入りコラボPCやサイドパネルのプレゼントを2026年6月17日（水）から実施いたします。

■ ご購入者向けダウンロード特典「えなこオリジナル壁紙」追加！

えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCご購入者限定ダウンロード特典「えなこオリジナル壁紙」に、新たなバリエーションを追加！オリジナル壁紙を設定してえなこを応援しましょう！ また以前に購入された方もダウンロードできます。

※オリジナル壁紙については、ご購入特典の専用ダウンロードページよりダウンロードいただけます。 ※画像のえなこオリジナル壁紙はイメージです。実際の特典内容とは異なります。 ※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。

◇ えなこ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_enako.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260617_1&utm_content=nonpay

■ プレゼントキャンペーン

◇ 抽選で1名様にえなこのサイン入りコラボPCが当たるSNSキャンペーン

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、えなこのサイン入りコラボPCをプレゼントいたします。 【X（Twitter）からの応募方法】 1.えなこ 公式 X （Twitter）（@enako_cos）と LEVEL∞（レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー 2.キャンペーンポストに、ハッシュタグ「#えなこxレベルインフィニティ」を付けて引用ポストすればエントリー完了 【Instagramからの応募方法】 1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）を フォロー 2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了 【応募期間】2026年6月17日（水）15:00 ～2026年6月29日（月）14:59まで 【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。 【ご注意】DMが無効（ブロックをされている等）の場合、DMやアンケートフォームにご返信を頂けない場合、当選は無効となります。 ※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。

◇ 抽選で1名様にえなこのサイン入りサイドパネルをプレゼント

期間中にえなこ LEVEL∞ R-Class RGB Buildをお買い上げの方から、抽選で1名様に、えなこのサイン入りサイドパネルをプレゼントいたします。 賞品：LEVEL∞ R-Class RGB Build用 えなこのサイン入りサイドパネル（1名様） 【対象ご購入期限】2026年6月17日（水）15:00 ～2026年6月29日（月）14:59まで 【抽選・発表】当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。 ※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせていただきます。 ※えなこ LEVEL∞ R-Class RGB Build以外は対象外となります。 ※サイドパネルはLEVEL∞ R-Class RGB Build専用品となります。

■ ご購入特典

◇ えなこオリジナル壁紙・アクリルスタンドをプレゼント

えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなく、えなこオリジナル壁紙・アクリルスタンドをプレゼントいたします。

※画像のえなこオリジナル壁紙とえなこオリジナルアクリルスタンドはイメージです。実際の特典内容とは異なります。 ※オリジナル壁紙は、コラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ えなこ∞（インフィニティ）モデルとは

えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCは、えなこのゲーム配信やSNSなどの幅広い活動をサポートすべく、 快適性と応答性を重視したスペックのパワフルなゲーミングパソコン・シリーズです。eスポーツタイトルのプレイはもちろん、 動画や画像の編集、それらに伴う複数アプリの同時使用などにも高いパフォーマンスを発揮します。

■ えなこ プロフィール

PPエンタープライズに所属。Instagramのフォロワー数200万人超えの超人気コスプレイヤーとして、TV・web・ラジオ・雑誌など幅広くタレント活動中。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、えなこ LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B8-LCR96X-RRX-enako [RGB Build] 販売価格：339,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1179735&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260617_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD B850 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon RX™ 9060 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 → 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 無償アップグレード中! 6/30(火)9:59まで / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M88M-285-XKXB-enako-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：953,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222858&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260617_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285 / インテル® B860 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / ミニタワー / microATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-M88M-225F-PKX-enako [RGB Build] 販売価格：219,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1181204&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260617_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル® B860 / DDR5 16GB (8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FXA62-R7A-RKSX-enako 販売価格：254,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1171096&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260617_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp