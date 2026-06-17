型崩れやシワが気になってスーツを自宅で洗濯しない人は45.9％　AOKI＆花王の「エマール」がスーツを洗濯する際の不安をサポート

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、20代～60代の男女1,000名を対象に、「スーツの

洗濯に関する調査」を実施しました。調査の結果、自宅で洗えるスーツが主流となってきている現在でも自宅でスーツを洗濯しない方は45.9％という結果で、多くの方が洗濯による型崩れやシワ、生地のツヤ・質感が変わってしまうことを懸念している実態が明らかになりました。

ビジネスウェア専門店のAOKIでは、自宅でのスーツ洗濯への不安をサポートするため、AOKIの店舗で対象商品を購入された方に花王のおしゃれ着用洗剤「エマール」のサンプルをプレゼントするキャンペーンを開始します。本キャンペーンは、2026年6月19日（金）から全国のAOKI店舗で実施します。

調査サマリ

１.回答者の45.9％が「スーツを自宅で洗濯しない」と回答

２.夏物のスーツを着用する際、特に気になる汚れは1位「汗ジミ」、2位「臭い」、3位「襟・袖口の汚れ」

３.夏物のスーツを着用する際、汚れが気になる箇所は1位「襟元」、2位「袖口」、3位「脇」

４.スーツを自宅で洗濯した際に、「失敗した」と感じたことは、1位「型崩れ・シルエットの崩れ」、

2位「シワ」、3位「生地のツヤ感・質感が変わってしまった」

５.スーツを自宅で洗濯しない理由は、1位「型崩れしてシルエットが崩れそう」、2位「洗えるタイプのスーツを持っていない」、3位「シワがつきそう」

■自宅でスーツを洗濯しない方の割合は全体の45.9％

20代～60代の男女1,000名を対象にアンケート調査を実施したところ45.9％が「自宅でスーツを洗わない」と回答しました。（Q1）

AOKIでは、2000年に「自宅で洗えるスーツ」を販売開始し、これまで多くのお客様からの支持を得ています。

本アンケート調査によって明らかになった、

洗えるスーツが普及しつつある現代でも自宅でスーツを洗うことに抵抗のある方のお悩みを解消するべく、AOKIでは花王が展開するおしゃれ着用洗剤「エマール」とのコラボキャンペーンを開始します。

【キャンペーン詳細】

・対象商品：対象の洗えるスーツ・洗えるジャケット ※メンズ・レディース共に対象

・対象店舗：全国のAOKI店舗

・内容：エマールお試し用サンプル（40ml）（リフレッシュグリーンの香り）

・配布期間：2026年6月19日（金）～なくなり次第終了

※本キャンペーンは予告なく、変更・中止する場合がございます。

スーツの洗濯に関する調査結果

■夏物のスーツを着用する際の気になる“汚れ”

夏物のスーツを着用する際に汚れが気になる箇所について質問したところ1位が「襟元（襟のうしろ部分）（63.5％）」という回答でした。続いて、2位「袖口（52.2％）」3位「脇（46.4％）」と、

暑くなるこれからの季節は汗をかきやすく直接肌に触れる箇所の汚れが気になる方が多いことがわかります。

また、夏物のスーツを着用する際に特に気になる汚れやトラブルについても質問したところ、半数以上の方が「汗ジミ（64.3％）」「臭い（54.7％）」と回答。夏場にスーツを着用する多くの方が、汗による汚れやトラブルをかかえていることが伺えます。

■自宅でスーツを洗う理由と自宅でスーツを洗濯して「失敗した」と感じたこと

Q1で「自宅でスーツを洗う」と回答した541名に「スーツを自宅で洗う理由」を聞いたところ、1位が「節約のため」、2位「汗や臭いが気になったらすぐに洗い流したいため」、3位「クリーニング店へ出す・取りに行く手間を省きたいため」と回答しました。

一方で、自宅で洗濯した後に「失敗した」と感じたことや、以前の状態と変わってしまった点についても質問したところ、1位「型崩れ・シルエットの崩れ（42.1％）」と回答。2位「シワがついてしまった（38.3％）」、3位「生地のツヤがなくなってしまった・質感が変わってしまった（29.4％）」と続きます。

多くの方がスーツを自宅で洗濯した際に失敗や以前の状態と変わってしまったと感じていることがわかりました。

■自宅でスーツを洗濯することに抵抗がある理由は約半数が「型崩れしてシルエットが崩れそう」

Q1で「自宅でスーツを洗わない」と回答した459名に「自宅でスーツを洗わない理由」について質問したところ、約半数の47.9％の方が「型崩れしてシルエットが崩れそう」と回答し、スーツを自宅で

洗濯した際に失敗した・以前の状態と変わってしまったと感じた点と同一の回答結果となりました。

他にも、34.0％の方が「シワがつきそう」、24.8％の方が「生地が縮んでサイズが変わってしまいそう」という理由でスーツの洗濯に踏み込めていないことがわかりました。

■41.6％の方がスーツを家庭用洗濯機で洗濯していない

Q1で「自宅でスーツを洗う」と回答した541名に

「スーツを自宅で洗う方法」について質問したところ、58.4％が「家庭用洗濯機で洗う」と回答した一方で、41.6％の方が「手洗い」「シャワー」をかけるといった洗濯機以外の方法をとっていることがわかりました。

今回の調査結果により、「型崩れ・シルエットの崩れ」「シワ」「生地のツヤや質感の変化」が自宅でスーツを洗うことに対する不安や心配に繋がっていることがわかりました。

「スーツの洗濯に関する調査」概要

調査期間：2026年5月／調査機関：ノウンズ株式会社

調査対象：20代～60代の男女／有効回答数：1000件

調査方法：インターネット調査

AOKI＆エマールならスーツの洗濯の不安を解消！

■おしゃれ着用洗剤「エマール」とは

「エマール」は、大切にしたいお洋服を、長く気持ちよく着続けるための、おしゃれ着用洗剤です。

繊維を内側から補修して伸び・ヨレを回復する『ダメージリペア技術』に加えて、衣類表面の滑りをよくし、繊維一本一本にハリを与える『ハリ感チャージ成分』を配合しており、洗うたびにシワ・カタチが回復します。

また、おしゃれ着コース（ドライコース・おうちクリーニングコースなど）でも、汗・皮脂をしっかり洗浄できるため、気になる汚れをご自宅の洗濯で落とせます。

■洗濯前後のスーツの比較

AOKIのスーツを「エマール」で洗濯し、洗濯前後の見た目の変化を確認しました。

その結果、スーツを自宅で洗濯した際に「失敗した」と感じたことの上位に挙げられた「型崩れ・シルエットの崩れ」「シワ」「生地のツヤ感・質感の変化」は見られず洗濯してもきれいに保つことができました。

※胴囲・袖丈・着丈・肩幅の寸法で評価。いずれも±1cm以内

実験実施・写真提供：花王株式会社

【試験条件】

洗濯方法：洗濯機を使用

コース：おしゃれ着用コース（ネット使用）

回数：累積3回

乾燥方法：吊るし干し

※洗濯機1機種のみ、N＝１での結果

【洗濯に使用したスーツの詳細】

商品名：着回しクロススーツ

ジャケット…表地 ポリエステル55％・ウール40％・ポリウレタン5％／裏地 ポリエステル100％

スラックス…表地 ポリエステル55％・ウール40％・ポリウレタン5％／裏地 ポリエステル100％

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1189-0d6eb39f57c55e9b14569ef67e2194d6.pdf