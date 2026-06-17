PlayStation 5『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』が期間限定で初セール！　前作のストーリーから約200年ぶりに登場となる「竜人エナ」の紹介映像を公開！

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モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できる「モンスターハンター ストーリーズ」シリーズのRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』が、PlayStation Storeで初セールを実施。魅力的なストーリーや、のめり込むモンスターの収集・育成要素、気持ち良さが連鎖するコマンドバトルなど、プレイされた方々より高い評価を得ているRPGタイトル。本作をまだ遊んだことがない方は、お求めやすいこの機会に手に入れてお楽しみください！

また、本作のメインストーリーには前作『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』のストーリーから約200年ぶりとなる「竜人エナ」が登場。成長したエナの紹介映像も公開されましたので、ぜひご覧ください！



『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』キャラクター紹介 | エナ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TNt0jbn8pB8 ]

https://www.youtube.com/watch?v=TNt0jbn8pB8

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』に登場した「竜人エナ」が本作に登場！

エナ

（CV：黒沢ともよ）

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』では、石化現象について調べるため書士隊に協力しており、石化が自然現象によるものではないという推論のもと、ガライャドで調査を継続している。ルディの姿を見て、かつて親友であったオトモアイルーを思い出す。

モンハンの世界を旅する物語をRPGで楽しめる『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』が、PlayStation Storeで初セール！

PlayStation Storeでは、PS5(R)『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』を7月1日（水）23:59までセール開催中。お求めやすい価格で手に入るこの機会に是非お楽しみください。

ストーリー

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。

二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

立体的なフィールドをアスレチック的に楽しめる、モンスターの乗り心地にこだわったライド体験。「パワー」「スピード」「テクニック」の3すくみをベースにしたターン制のコマンドバトルが、気持ち良さの連鎖が続くバトルへとさらに進化。タマゴを見つけて保護し、ふ化させて野に帰す「里孵し」要素による新たなモンスターの収集・育成がさらに楽しい。

ゲーム内容の詳細はこちらの映像をチェック！

『モンスターハンターストーリーズ3』開発チームによるゲーム紹介

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zChQVJuDShQ ]

https://www.youtube.com/watch?v=zChQVJuDShQ

PlayStation Store

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで

通常価格：8,990円（税込）→セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-FULLGAME00000001

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスエディション

PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで

通常価格：10,990円（税込）→セール価格【16%OFF!!】：9,231円（税込）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-MHST300000DELUXE

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ プレミアムデラックスエディション

PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで

通常価格：11,990円（税込）→セール価格【14%OFF!!】：10,311円（税込）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-MHST30000PREMIUM

※対応プラットフォームのセール情報はアップデータがありましたら随時お知らせいたしますのでCAPCOM公式セール特設ページをご確認ください。

https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/

※記載のセール対象商品をご購入の際は、期間、価格等について、ストアにてあらためてご確認ください。

商品情報

タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

好評発売中：【2026年3月13日（金）発売】

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

体験版配信中

ゲーム序盤をプレイ可能、体験版セーブデータを製品版に引き継げる。

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/

商品情報はこちら

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/products/

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

『モンスターハンター ストーリーズ』公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

(C)CAPCOM

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。