PlayStation 5『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』が期間限定で初セール！ 前作のストーリーから約200年ぶりに登場となる「竜人エナ」の紹介映像を公開！
モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できる「モンスターハンター ストーリーズ」シリーズのRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』が、PlayStation Storeで初セールを実施。魅力的なストーリーや、のめり込むモンスターの収集・育成要素、気持ち良さが連鎖するコマンドバトルなど、プレイされた方々より高い評価を得ているRPGタイトル。本作をまだ遊んだことがない方は、お求めやすいこの機会に手に入れてお楽しみください！
また、本作のメインストーリーには前作『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』のストーリーから約200年ぶりとなる「竜人エナ」が登場。成長したエナの紹介映像も公開されましたので、ぜひご覧ください！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』キャラクター紹介 | エナ
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TNt0jbn8pB8 ]
https://www.youtube.com/watch?v=TNt0jbn8pB8
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』に登場した「竜人エナ」が本作に登場！
エナ
（CV：黒沢ともよ）
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』では、石化現象について調べるため書士隊に協力しており、石化が自然現象によるものではないという推論のもと、ガライャドで調査を継続している。ルディの姿を見て、かつて親友であったオトモアイルーを思い出す。
モンハンの世界を旅する物語をRPGで楽しめる『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』が、PlayStation Storeで初セール！
PlayStation Storeでは、PS5(R)『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』を7月1日（水）23:59までセール開催中。お求めやすい価格で手に入るこの機会に是非お楽しみください。
ストーリー
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。
二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
立体的なフィールドをアスレチック的に楽しめる、モンスターの乗り心地にこだわったライド体験。
「パワー」「スピード」「テクニック」の3すくみをベースにしたターン制のコマンドバトルが、気持ち良さの連鎖が続くバトルへとさらに進化。
タマゴを見つけて保護し、ふ化させて野に帰す「里孵し」要素による新たなモンスターの収集・育成がさらに楽しい。
ゲーム内容の詳細はこちらの映像をチェック！
『モンスターハンターストーリーズ3』開発チームによるゲーム紹介
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zChQVJuDShQ ]
https://www.youtube.com/watch?v=zChQVJuDShQ
PlayStation Store
モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで
通常価格：8,990円（税込）→セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-FULLGAME00000001
モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスエディション
PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで
通常価格：10,990円（税込）→セール価格【16%OFF!!】：9,231円（税込）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-MHST300000DELUXE
モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ プレミアムデラックスエディション
PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで
通常価格：11,990円（税込）→セール価格【14%OFF!!】：10,311円（税込）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-MHST30000PREMIUM
※対応プラットフォームのセール情報はアップデータがありましたら随時お知らせいたしますのでCAPCOM公式セール特設ページをご確認ください。
https://www.capcom-games.com/sale/sale03-hei5m/ja-jp/
※記載のセール対象商品をご購入の際は、期間、価格等について、ストアにてあらためてご確認ください。
商品情報
タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
好評発売中：【2026年3月13日（金）発売】
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
体験版配信中
ゲーム序盤をプレイ可能、体験版セーブデータを製品版に引き継げる。
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/
商品情報はこちら
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/products/
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
『モンスターハンター ストーリーズ』公式Xアカウント
https://x.com/mhst_official
(C)CAPCOM
※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。