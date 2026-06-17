ガストロノミーと響きあうシャンパーニュ「ポメリー アパナージュ 1874」シェフ＆ソムリエ コラボレーション Vol.3　　　　　　　　　5つのラグジュアリーホテルのトップシェフとソムリエが共演

ガストロノミーと響きあうシャンパーニュ「アパナージュ 1874」

ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社

1874年にマダム・ポメリーによって世界初の “ブリュット（辛口）” シャンパーニュが誕生してから150年。その伝統を受け継ぎ、第10代最高醸造責任者クレマン・ピエルローは、食前酒としてだけでなく一皿一皿との対話を楽しむために設計された、新たなブリュットキュヴェ「アパナージュ ブリュット 1874」を生み出しました。そしてこのたび、アパナージュ1874コレクションの新たな表現として「アパナージュ 1874 ブラン・ド・ブラン」を今年６月1日に発売いたしました。

「ガストロノミーと響きあうシャンパーニュ」をテーマに展開する本コラボレーション企画では、Vol.1で８名、Vol.2で9名のシェフが参加し、それぞれの感性によるペアリングメニューを披露してきました。

Vol.3では新たに日本を代表するラグジュアリーホテル5軒のトップシェフとトップソムリエが、「アパナージュ ブリュット 1874」と「アパナージュ 1874 ブラン・ド・ブラン」の可能性を、それぞれの料理とサービスを通じて表現します。シェフが創り出す一皿と、それに寄り添うシャンパーニュの魅力を引き出すソムリエの視点。両者の専門性が交差することで生まれる、新たなガストロノミー体験をご紹介します。

ヴランケン ポメリー ジャパン 代表取締役社長 師井 研 コメント

「アパナージュ1874はガストロノミーと響きあうために生まれたキュヴェです。

今回、才能にあふれるシェフとソムリエの皆様と共に、その魅力と可能性を表現できることを大変嬉しく思います。

ポメリーは、マダム・ポメリーが築いた革新の精神を受け継ぎながら、日本の食文化との対話を通じて新たな価値を創造し続けてまいります。」

https://pommery.jp/apanage-brut-1874

詳細を見る :https://pommery.jp/apanage-brut-1874

シェフとソムリエが「アパナージュ1874」のために考案した特別ペアリング

ホテル虎ノ門ヒルズ Le Pristine Tokyo シェフ Dennis Kuipers ソムリエ 三竹 桃果

アンダーズ 東京 「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」シェフ 平久江 裕 ソムリエ 安田 俊

ホテルニューオータニ 西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」シェフ 齋藤 慎太郎 ソムリエ 坂田 司

1 Hotel Tokyo NiNi シェフ Nikko Policarpio ソムリエ 上水流 遼

コンラッド東京 モダンフレンチ「コラージュ」シェフ 影山 拓磨 ソムリエ 浦崎 隆宏

「Apanage Brut 1874」について

高知県産トマトのファルシ 白エビのマリネ ストラッチャテッラチーズ 酢橘 ペペロンチーノ スペック甘鯛の松笠焼き グリーンアスパラガス 春菊 柚子ブールブラン炙りフグのカルパッチョ オシェトラキャビアと共に ※6月30日（火）までは本メニューを『リニューアル1周年記念感謝コース』の一品として提供します。ハマチのタルタル スーパーフルーツトマト 燻製トマトのヴィネグレット トマトウォーターオマール海老の黒いコーンドッグ フランス産キャビアと冷製コーンスープ ※このメニューは9/10（木）まで、全てのコースメニューの追加オプションもしくはアラカルトでお楽しみいただけます。

パーペチュアル・リザーヴ／マルチ・ヴィンテージ

Apanage Brut 1874 1st Editionのヴィンテージブレンドは、偉大な2018年を中心に、キュヴェのオリジナリティを出すため2012年と2015年を繊細なタッチで加えています。メゾンの大切なリザーヴワインはこの新しいApanage Brut 1874のために、パーペチュアル・リザーヴが体系化されました。このブレンドがポメリーメゾンにとって初めてのパーペチュアル・リザーヴであり、マルチ・ヴィンテージキュヴェが誕生しました。ここから新しい歴史が始まります。

テイスティングノート

サンザシやジャスミンなど白い花の妖艶なブーケからレモンなどの熟した柑橘類、アカシアハチミツ、マシュマロ、ブリオッシュなどの複雑な香り。滑らかで繊細なバターのようなアタック、テロワールによるミネラルとエレガントさの素晴らしいバランス。フルボディで余韻が長く、シトラスゼストの風味がフィニッシュを飾ります。

商品名：ポメリー アパナージュ ブリュット 1874

ヴィンテージ ：MV（マルチ・ヴィンテージ）

品種：ピノ・ノワール45％、シャルドネ40％、ムニエ15％

製造方法：48か月以上の熟成＋デゴルジュマンから４か月以上

容量：750ml

上代価格：11,000円（税別） 2026年7月1日より12,000円（税別） ※飲食店限定販売品

6月１日発売 新商品「Apanage 1874 Blanc de Blancs」について

パーペチュアル・リザーヴ／マルチ・ヴィンテージ

グラン・クリュのシャルドネを基盤として構成されたパーペチュアル・リザーヴは、ヴィンテージを重ねるごとに成熟感と複雑性を増し、「アパナージュ1874 ブラン・ド・ブラン」の重要な基盤を形成しています。このキュヴェに奥行きと個性をもたらす要素です。

・2014年、2016年：アヴィーズおよびクラマンの畑のシャルドネのみを使用。

・2018年：個性豊かで張りのあるシャルドネを調和させたアッサンブラージュ。

テイスティングノート

熟したシトロンを思わせる柑橘のアロマに、粉砂糖をまとったアーモンドのニュアンス、さらにベルガモットを想起させるほのかなフローラルの香りが重なり、洗練された複雑さを感じさせます。味わいは精緻さとボリューム感が印象的で、ミネラルがこのキュヴェの骨格を支えながら輝きを与えています。テクスチャーはシャープさとシルキーさを併せ持ち、幾層にも重なるアロマが深い奥行きを表現。フィニッシュは塩味を帯びた生き生きとした余韻が長く続き、料理との新た

な可能性を感じさせる、アパナージュ1874 ブラン・ド・ブランならではの味わいの広がりをもたらします。

商品名：ポメリー アパナージュ 1874 ブラン・ド・ブラン

ヴィンテージ ：MV（マルチ・ヴィンテージ）

品種：シャルドネ100％

製造方法：48か月以上の熟成＋デゴルジュマンから４か月以上

容量：750ml

上代価格：15,000円（税別） ※飲食店限定販売品

シャンパーニュ ポメリーについて

1836年シャンパーニュの中心都市ランスに設立されたポメリー。マダム・ポメリーは1874年にシャンパーニュ史上初のブリュット（辛口）を造り出し、シャンパーニュ最大の醸造元へと発展させました。現在においてもマダム・ポメリーから引き継いだ意志や醸造責任者の研ぎ澄まされた感性と経験・技術によってポメリーのスタイルは守られています。それはエレガントな香りとフレッシュかつ快活な味わい、そして魅力的な長い余韻です。

ヴランケン ポメリー ジャパン公式サイト：https://www.vranken-japan.co.jp/

ポメリー ブランドサイト：https://pommery.jp/

ポメリー公式Facebook：https://www.facebook.com/pommery.ja/

ポメリー公式Instagram ：https://www.instagram.com/champagnepommery/