北関東の農業課題解決を加速する商談展示会「AGTS農業展 in 群馬」2026年12月にGメッセ群馬で開催。生産・栽培から収穫・加工・流通販売まで内容を強化して出展社を募集中

株式会社イノベント

AGTS農業展 in 群馬 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年12月9日（水）～11日（金）の3日間、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）にて「AGTS農業展 in 群馬」を開催いたします。現在、出展募集しています。

本展は、群馬県をはじめ、栃木県・茨城県・埼玉県、さらに隣接する新潟県南部までを視野に入れ、農業経営や生産現場と、全国から集まる技術・製品・サービスを結ぶ商談展示会です。

今回の「AGTS農業展 in 群馬」は、生産・準備、栽培・管理、収穫・加工、流通・販売までを網羅する展示構成を採用し、従来以上の実務課題に直接する内容を強化していきます。耕種農業、園芸、畜産に加え、有機・環境型農業、スマート農業、物流、EC、販路開拓、エネルギー・インフラ、環境対策まで、幅広い展示カテゴリーを設定しています。

また、AGTSブランドの先行開催となりました2025年愛知開催では、約170社以上が出展し、1万名以上が来場。 さらに、多彩なセミナーや、未来の農業ガーデン、アカデミックエリア、アクアポニックス、屋外・屋内展示 実演エリアなど、特別企画が多数実施されました。

本展の特徴

生産から販売まで、農業・畜産のバリューチェーンを横断流通

本展は、「生産・準備」「栽培・管理」「収穫・加工」「流通・販売」まで、農業・畜産に関わる現場課題と商機を一気通貫でカバーする展示会です。農家・農業法人・植物工場・JA・農業資材店・自治体・大学・新規参入検討企業など、多様な来場者対象を想定しています。

群馬県をはじめとした北関東、さらには周辺地域に即した幅広い出展カテゴリー

課題カテゴリーには、稲作・畑作・野菜栽培・果樹栽培・花き・園芸・植物工場・畜産に加え、有機農業、減農薬・環境配慮型農業、再生型農業、AI・データ活用、ドローン、ロボット、自動化、EC、ブランド戦略、物流最適化、エネルギー・インフラ、糞尿処理・環境対策などが含まれます。現場の課題解決と経営強化の両方にアプローチできる構成です。

AGTSブランドの開催実績を踏まえた商談展示会としてさらなる価値向上へ

2025年の愛知開催では、特別企画やセミナー、屋外・屋内展示 実演エリアなどを通じて、農業・畜産業関係者の高い関心を集めました。さらに、複数メディアでの露出実績もあり、業界認知の拡大に向けた取り組みを進めています。

群馬開催においても、商談、認知拡大、情報発信の場として、さらなる価値向上が期待されます。

開催概要

名称：AGTS農業展 in 群馬

会期：2026年12月9日（水）～11日（金）

開催時間：10:00～17:00（予定）※最終日は16:00まで

会場：Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）

主催：AGTS農業展 in 群馬 実行委員会

後援：JAグループ群馬、（国研）農業・食品産業技術総合研究機構、（公社）日本農業法人協会、（一社）日本食鳥協会、（一社）日本農業機械工業会、（一社）日本花き生産協会、（一社）日本農業機械化協会

参加対象：農業法人、農家（米・野菜・果物・花き・畜産・酪農）、植物工場、農業団体・JA、農業資材店・卸、畜産資材・卸、ホームセンター、自治体・官公庁、土地改良区、大学、農業参入検討企業、新規就農検討者ほか

公式ホームページ：https://www.agts-expo.jp/gunma/

AGTS農業展 in 群馬 :https://www.agts-expo.jp/gunma/

出展社募集について

現在、実行委員会では出展企業・団体を募集しています。

北関東エリアの農業・畜産関係者へ向けて、自社の製品・技術・サービスを直接提案できる場として、以下のような企業・団体に適しています。

栽培・飼育管理設備センサー、IoT、AI、画像解析、データ活用ソリューション、ドローン、ロボット、自動化機器、種苗、肥料、土壌改良材、農薬、防除資材、トラクター・耕運機・播種機・移植機などの機械、農業収穫、加工、梱包、物流、保管関連機器EC、販促、ブランド戦略、デザイン、SNS運用支援、畜産向け設備、衛生・防疫、糞尿処理、バイオガス関連エネルギー、インフラ、カーボンクレジット関連サービス ほか

出展のお問い合わせはこちら :https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=457