【第31回開催／応募総数約8.2万編】「地球のことば 子どものつぶやき」作品募集開始（西部ガスグループ）

西部ガスホールディングス株式会社

西部ガスグループでは、福岡県・熊本県・長崎県内の小学生を対象に、自然や人、日々の生活の中での発見をテーマとした詩作コンクールを今年も開催します。

本コンクールは、自然と触れ合うことで生まれる感動や、日々の何気ない暮らしの中での気づきを「詩」として表現することで、未来を担う子どもたちの創造力や表現力を育んでほしいという想いから実施しているものです。

1997年の開始以来、今回で第31回を迎え、これまでに約82,500編もの作品をご応募いただいております。寄せられた詩の一つひとつには、大人が忘れかけていた大切な気づきや、子どもたちならではのまっすぐな感性があふれています。

今回も、子どもたちの新鮮でみずみずしい感性と、それぞれの個性に彩られた作品との出会いを楽しみにしています。

■募集概要

2025年度 最優秀賞作品[表: https://prtimes.jp/data/corp/124658/table/36_1_60d28b5b94c16b2549c16f4faad2b16a.jpg?v=202606170252 ]

賞状・記念品・優秀作をまとめた詩集

※詳細は公式サイトをご確認ください。

子どものつぶやき 公式サイトはこちら :https://hd.saibugas.co.jp/kids/