【東北最大級】新たな遊び場「岩沼市子どもの遊びと交流基地 ｍｉｉｉｎａ（ミイナ）」が6月19日にオープン！

岩沼市みずあそびゾーン

宮城県岩沼市は、令和8年6月19日（金）に旧ハナトピア岩沼を全面リニューアルし、子どもの遊び場を中心とした新たなにぎわい拠点「ｍｉｉｉｎａ（ミイナ）」をオープンいたします。東北最大級の大型水遊び遊具や、雨天でも安心して楽しめる屋内遊戯施設、さらに地元・にしき食品の「NISHIKIYA KITCHEN＆CAFÈ」を備えた、多世代が一日中楽しめる「宝の山」が誕生します。

１．全国から454件の応募！みんなの「いいな」が詰まった、子どもたちの「宝の山」

「ｍｉｉｉｎａ（ミイナ）」のロゴマーク

新施設「ｍｉｉｉｎａ（ミイナ）」は、一般公募で寄せられた454件ものアイデアの中から選ばれた名称で、スペイン語で宝の山を意味する「mina（ミーナ）」と、「みんな」にとって「いいな」と思える場所であってほしいという願いが込められています。

また、ロゴマークの「i」は子どもたちの姿に見立てられ、3つの

「iii」で子どもたちがみんなで楽しそうに遊んでいる姿が表現されています。

２．【屋外】東北初！海をモチーフにした「大型水遊び遊具」

みずあそびゾーン

屋外エリアの目玉は、東北最大級の仕掛け満載の水遊び遊具です。噴水や、大量の水が頭上から一気に落下するバケットなど、夏の猛暑でも子どもたちが思い切り楽しく遊べる環境を提供します。夏季以外は通常の複合遊具としても楽しめます。

大型複合遊具ペダルカート

また、丘のゾーンでは、高学年のお子さまでも満足できる大型の複合遊具、ペダルカートや泥遊びが楽しめます。

３．【屋内】全天候型あそびばでは思い切り体を動かし、本格的なごっこ遊びも

約2,300平方メートル の屋内遊び場は、猛暑や雨の日も安心の全天候型です。

キッズ飛行船

巨大なボールプールにプロジェクターを照射。壁にボールを当てると映像が反応するデジタルアトラクションを、ネット遊具と共にお楽しみいただけます。

もくもくのまち

木のぬくもりに包まれた空間で、おままごとやごっこ遊びに没頭できるエリアです。木製のおもちゃを通じて、子どもたちの創造力やコミュニケーション力を育みます。自由に組み立てを楽しめるBブロックも用意されており、想像力を育みます。

すくすくガーデン

0歳～1歳専用のクッションエリアです。エリアが仕切りで完全に区切られているため、小さなお子さまも安心してハイハイや五感を使った遊びを楽しめます。

チャレンジひろば

屋内最大のアクティブエリアです。大型のネット遊具やジップラインを備え、高学年のお子さまでも全身を使ってダイナミックにバランス感覚を養えます。

絵本スペース

親子でゆったりと落ち着いた時間を過ごせる空間です。約150冊の絵本や図鑑で、知的好奇心を広げられます。

イベントひろば

1時間に1回、おはなし会や制作ワークショップなどの楽しいイベントを開催します。訪れるたびに新しい体験と発見に出会える、活気あふれるスポットです。

ひらめきアトリエ

自由に表現することを楽しむエリアです。汚れても水で落とせる魔法のチョーク「キットパス」を使ったお絵描きや、ウッドクラフト体験を通じて創造力を形にできます。

すなばテラス

開放的な半屋外設計の砂場エリアです。天候を気にせず外の空気を感じながら、様々な砂遊び遊具を使って自由な発想で遊ぶことができます。

多目的エリア

持参したお弁当や飲み物を楽しめる飲食可能スペースです。遊びの合間にひと休みでき、家族で一日中ゆっくり過ごすための便利な拠点となります。

４．【食・文化】「NISHIKIYA KITCHEN＆CAFE」と「にぎわい市場」が連携

施設内の「フード・マーケットテラス」には、岩沼が誇るレトルトカレーの名店「にしき食品」による「NISHIKIYA KITCHEN＆CAFE」が出店。隣接する産直市場「にぎわい市場」の新鮮な地元食材と連携し、岩沼の食の魅力を発信します。

５．【夏季限定】カブトムシと触れ合える「ムシムシランドー水神の森ー」

夏休み期間限定で、ドーム内にカブトムシを放つ「ムシムシランドー水神の森ー」がオープン。さらに、無料で利用できる人気の「ふわふわドーム」や広大な芝生広場もあり、ピクニックなど多様な過ごし方が可能です。

【オープンまでのスケジュール】

- 6月19日（金）13:00： リニューアルオープン

※6月中は、混雑緩和のため「あそびば」の利用を岩沼市民限定とさせていただきます。

- 7月1日（水）： グランドオープン ※市外の方も含め、すべての方がご利用いただけます。

【施設概要】

名称： 岩沼市子どもの遊びと交流基地 ｍｉｉｉｎａ（ミイナ）

所在地： 宮城県岩沼市三色吉字雷神7-1

敷地面積： 約46,000平方メートル

営業時間： 9:00～17:00（夏季は18:00まで） ※「あそびば（有料）」は10:00から

休館日： 年末年始、第2・第4火曜日

公式サイト：https://miiina.jp/

【メディア掲載用素材の案内】

市からの報道発表：https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/gaiyo/shicho/documents/8_miiina_open.pdf

本件に関するお問い合わせ先

岩沼市 政策部 まちづくり政策課

電話：0223-23-0199

メール：sousei@city.iwanuma.miyagi.jp