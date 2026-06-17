ワイナリーで夏フェス開催

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

報道関係者各位 2026年6月17日

中伊豆ワイナリー シャトーT.Sでは、2026年8月10日（月）と11日（祝・火）に、ぶどう畑の目の前でライブを楽しむ【夏フェス2026】を開催いたします。このイベントは、いつも支えてくださる「地元の皆様への感謝の気持ち」と、「伊豆の地でワイン造りに挑む中伊豆ワイナリーの挑戦」を多くの方に知っていただき、もっと身近に感じていただきたいという2つの想いから、昨年の25周年を機に始まりました。

多くのお客様に楽しんでいただけるよう、昨年も出演していただいた地元出身のシンガーソングライター「さとう。」さんや、今注目の女性シンガー、そして地元で活躍するキッズやジャズバンドの皆様に協力をいただきながら、熱いライブをお届けいたします。また、キッチンカーではお子様と一緒に楽しめるメニューやワインもご用意していますので、飲んで食べて歌に酔いしれる真夏のイベントを、ご友人やご家族の皆様でごゆっくりとお楽しみください。

URL：nakaizuwinery.com/(https://nakaizuwinery.com/)

■ステージイベント 会場：ぐらっぱの丘 【入場無料】

イベントのメインステージであるライブ会場「ぐらっぱの丘」で、昨年もお越しいただいた「3％」という楽曲がSNSでバズり、今では注目のシンガーソングライターとして活躍されている「さとう。」さん、代表曲「好きな人」のMVがYouTubeで500万回再生を突破し、1500件を超える共感コメントが殺到するなど、失恋・片想いソングに定評があるシンガーの上野優華さん、そしてSNSで数百万単位の再生数を連発！規格外の可能性を持った17歳、静岡県沼津市出身の女性シンガーソングライター「心愛 -KOKONA-」さんをお迎えして、心にしみる熱いライブを開催いたします。

さとう。上野優華心愛-KOKONA

また、アマチュアバンドでありながら本格サウンドを奏でるジャズバンド「5★CARAT JAZZ QUINTET」さんや、圧巻のパフォーマンスで会場全体を演技に引き込む「チアリーディング パワフルキッズ」さんも登場します。

５★CARAT JAZZ QUINTETチアリーディング パワフルキッズ

■ライブスケジュール

8/10mon

◆11:00（30分） 心愛-KOKONAライブ

◆12:00（40分） 上野優華ライブ

◆13:30（20分） 5★CARAT JAZZ QUINTET

◆14:30（50分） さとう。ライブ

◆15:30 サイン会＆グッズ販売会

◆16:00～ 本館イベント（タイムセール他）

8/11tue

◆11:00（30分） チアリーディング パワフルキッズ

◆12:00（40分） 上野優華ライブ

◆13:30（20分） 5★CARAT JAZZ QUINTET

◆14:30（50分） さとう。ライブ

◆15:30 サイン会＆グッズ販売会

◆16:00～ 本館イベント（タイムセール他）

■キッチンカーも登場

ステージ会場にはキッチンカーも登場し、ソーセージやスリランカカレー、クロッフルにタコスなどお子様と一緒に楽しめるお食事やワインを含む各種ドリンクもご用意しております。

■8/10の出店

・GrimmKüche（ドイツソーセージ）

・イルミナルキッチン（からあげ）

・Imo to Cheese（三嶋クロッフル）

・キッチンルポ（パスタ・肉料理）

■8/11の出店

・GrimmKüche（ドイツソーセージ）

・イルミナルキッチン（からあげ）

・Imo to Cheese（三嶋クロッフル）

・muuco（スリランカカレー）

・GREEDY TACOS（タコス）

ステージをご覧いただきながら、お好みのキッチンカーでお食事をお楽しみください。

■夏フェス2026の詳細

◆日 時：2026年８月10日（月）～11日（祝・火）

◆開 場：10:30～16:00

◆会 場：ぐらっぱの丘 ※雨天の場合には一部変更となる場合がございます。

◆料 金：会場への入場は無料

◆お得な飲食チケット：ぐらっぱの丘会場に出店しているキッチンカーなどの飲食店で使える

お得な共通飲食チケットを販売いたします。（２日間有効）

■SUMMER EVENT VOL.2【WINE GARDEN】開催

サマーイベントVOL.2は、伊豆ワイン飲み放題の真夏のワインガーデン！

開放的なテラスでぶどう畑を見下ろしながら、ワインとお食事を楽しんでいただきます。

＜内容＞

日時：８月13日（木）・14日（金）・15日（土）

時間：11:00～16:00（L.O.15:00）

会場：本館2Fテラス ※雨天時は屋内

予約：不要・当日参加OK

料金：

■フリーフロー お一人様 60分 2,400円（税込）

■フードメニュー 各300円（税込）～1,200円（税込）

■グラスワインやジュース 600円（税込）～

※写真はイメージです。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

※飲酒後の運転はお控えください。

■シャトルバス（修善寺駅から無料でご利用いただけます）

修善寺駅 → シャトーT.S

9:35 10:35 11:35 12:35 14:50

シャトーT.S → 修善寺駅

11:55 14:20 15:10 16:00 17:00

※交通状況によりお時間が前後する場合がございます。

2000年の「中伊豆ワイナリー シャトーT.S」の開業以来、霊峰“富士”を背景に雄大な伊豆山麓に広がる10ヘクタールのぶどう畑で、“熱い思い”を持ったぶどう栽培、ワイン醸造のプロフェッショナルたちが、“いかに伊豆らしいワインをつくるか”を追求しています。また、ワイナリーにとどまらず、レストランやホテル、グランピング、乗馬場も備えたリゾート施設で、この時期にしか出会えない美しいぶどう畑の風景とともに、数々の体験を通して優雅なひと時をご堪能ください。

■中伊豆ワイナリーヒルズ概要

中伊豆ワイナリーヒルズは、ワイン工場のあるぶどう畑が広がる「ワイナリーエリア」と、自家源泉と スポーツ施設を完備した「ホテルエリア」に分かれています。ワイナリーエリアには、乗馬体験ができる牧場やナチュラルウエディングに相応しいチャペルも併設。2022年秋には愛犬と一緒にご宿泊可能なグランピング施設“中伊豆 EAST WINDS VILLAGE”をオープンしました。

中伊豆ワイナリー シャトーT.S 中伊豆EAST WINDS VILLAGE ホテルワイナリーヒル

＜ 所在地 ＞

・中伊豆ワイナリーシャトーT.S〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1433-27

・中伊豆EAST WINDS VILLAGE〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1431-21

・ホテルワイナリーヒル〒410-2501 静岡県伊豆市下白岩1434

＜ アクセス ＞

１.電車の場合

JR 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅まで約40分。修善寺駅からホテルワイナリーヒルへはタクシーで約10分。中伊豆ワイナリーシャトーT.S、中伊豆EAST WINDS VILLAGEへはタクシーで約15分です。 ※修善寺駅前から無料シャトルバスを運行しています。

２.お車の場合

東名高速道路沼津I.Cから45分。国道136号線から伊豆中央道（有料）経由、 大仁南I.Cを降り、修善寺駅前入り口を通過、中伊豆方面へ3km。上和田バス停を左折してホテルワイナリーヒルへは約5分。中伊豆ワイナリー シャトーT.Sへは約10分

※詳細はこちらをご覧ください。https://nakaizuwinery.com/pages/access

■会社概要

社名：シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

代表者：代表取締役社長 蘆川 聡

設立：2015年4月23日

所在地：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

事業内容：ホテル、飲食店の運営管理業務、結婚式場、貸席、宴会場の運営、

ワインおよび果汁の製造および販売、酒類の販売