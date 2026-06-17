“その瞬間の推しを、その場でカタチに”「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」サービスから日本初※１のアクリルカード自販機「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＣＡＲＤ」誕生！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、６月１７日（水）より「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」の新たなサービス展開を開始します。「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」は２０２３年より展開を始めたオリジナルラベル缶を提供する「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＬＡＢＥＬ」を中心に、推し活の体験をその場で形にできる取り組みを展開してきたサービスです。

その進化として、推し活における最も熱量が高まる“瞬間”を、アクリルカードとしてカタチにできる日本初※１の新サービス「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＣＡＲＤ」を展開します。

あわせて、展開以来好調な「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＬＡＢＥＬ」には、自販機のボタンを押すと“推しボイス”が聴ける機能を追加。さらに、当社が全国に展開する自販機を活用したコンテンツの公式グッズ販売サービス「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＭＡＲＴ」も開始し、推し活体験の新たな可能性を広げていきます。

※１ ２０２６年５月当社調べ。利用者が選択したデジタルコンテンツを、その場で透明アクリルカードにオンデマンド印刷・提供する自販機型サービスとして。

■「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」サービス拡張の背景

近年、推し活は一部の趣味領域を超え、社会に広く浸透する消費行動へと進化しています。市場規模は２０２２年の約２.５兆円から２０２５年には約３.３兆円へと拡大し、推し活人口も約３,８００万人規模※２に達しています。さらに、ライブやイベントなどリアルな体験へのニーズも高まり続けています。

一方で、グッズ販売は大量生産・在庫前提のビジネスモデルが主流であり、イベントや誕生日など特定のタイミングで高まる需要に対して、タイムリーに商品を提供することが難しいという課題も存在しています。

こうした市場環境に着目し、“その瞬間の体験をそのまま価値として提供する”ことをコンセプトに「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」サービスを展開しています。

※２ 出典：Gem Partners株式会社 推し活エンタメスコープから自社作成

■新サービス「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＣＡＲＤ」の概要

「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＣＡＲＤ」は、デジタルコンテンツをその場で高精細なアクリルカードとして生成・提供するサービスです。

ライブイベントやスポーツ観戦など、最も熱量が高まる瞬間に合わせて、タイムリーに商品を提供できる点が最大の特徴です。

例えば、ライブ公演後にそのライブの映像を瞬時にデータ化し、アップロードすることで、「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＣＡＲＤ」の機材があればどこでもアクリルカードとして提供することが可能になります。

また、高精細なビジュアルをそのまま手元に残せるコレクション性に加え、持ち歩いたり飾ったり、自由にデコレーションしたりなど、自分なりの楽しみ方ができます。

７月１１日（土）から、２０２３年に放送されたアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』で大きな話題を呼んだ５人組ガールズバンド「MyGO!!!!!」とのコラボレーション企画を実施いたします。『MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」』のライブキービジュアルを用いたオリジナルアクリルカードを、全国の自販機を通じてファンの皆さまにお届けする日本初の新サービスです。

■「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＬＡＢＥＬ」“推しボイス自販機”の概要

「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＬＡＢＥＬ」は、自販機を通じ、コンテンツのイベントや企画などの熱量が高まるタイミングに合わせて、オリジナルラベル缶を全国のファンに届けることができる推し活サービスです。

２０２３年のサービス開始以降、年間２００を超えるコンテンツとの取り組みを行い、多くのファンから支持を得ています。

また、ボタンを押すと推しの声や音楽が再生される“推しボイス自販機”を展開することにより、購入体験の中に“推しとの接触”を感じられる、よりＬＩＶＥ感の高い体験へと進化しています。

６月１７日（水）から、本サービスを本格的に提供開始し、ＳＮＳ総フォロワー数５,０５０万人を誇る大人気２.５次元アイドルグループ「すとぷり」とのコラボレーション企画を実施いたします。本企画では、当サービスとして初めて、商品選択時に楽曲が流れる自販機を全国約１００の商業施設で展開いたします。結成１０周年を迎えた「すとぷり」のオリジナルラベル缶に加え、“推しボイス機能”を活用することで、ファンの皆さまとの体験接点の価値向上を目指します。

■新サービス「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＭＡＲＴ」の概要

「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！ＭＡＲＴ」は、当社が全国に展開する自販機を活用し、コンテンツの公式グッズを全国のファンに届けるサービスです。

これまで、コンテンツのポップアップストアは、限られたエリアでしか展開できませんでしたが、本サービスでは自販機を通じて全国のファンに公式グッズを届けることが可能となります。

また、従来の店舗販売に比べて運営人員や在庫管理の負荷を抑えながら全国での同時展開が可能な唯一無二のサービスとなっています。

６月３０日（火）から２０２４年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作「学園アイドルマスター」とのコラボレーション企画を実施いたします。描き下ろしデザインを使用したアクリルスタンドや缶バッジなど多彩なグッズを、当社の自販機を通じて商業施設で展開し、全国のファンである“プロデューサー”の皆さまにお届けするオリジナル企画です。

■「第１９回 コンテンツ東京／第１９回 ライセンシングジャパン」に出展

今回の新サービス展開に伴い、各サービスをご体験いただくべく、「第１９回 コンテンツ東京／第１９回 ライセンシングジャパン」に出展いたします。

〈詳細〉

日時：２０２６年６月１７日（水）～６月１９日（金）１０：００～１７：００

場所：東京ビッグサイト 西展示棟（東京都江東区有明３-１１-１）

ブース：ライセンシングジャパン ＮＯ：９-５２

ＵＲＬ：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

▼「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」ホームページ：https://tag-live-label.jp/

▼「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」公式Ｘ：https://x.com/TAGLIVELABEL

「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」はコンテンツのイベントや企画などの熱量が高まるタイミングに合わせて、その熱狂を、自販機を通じて全国のファンに届ける唯一無二のサービスです。今後も「ＴＡＧ-ＬＩＶＥ！」サービスは、推し活におけるさまざまな瞬間や体験に、より豊かな価値を提供していきます。

以上