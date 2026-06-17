時間を選ぶ水、”みずのみず”より、ブランド初の天然炭酸水”15:15 to reset & flow”を発表

みずのみず株式会社

みずのみず株式会社（本社：静岡県富士宮市）は、”時間を選ぶ”をコンセプトに展開するウォーターブランド”みずのみず”より、新商品”15:15 to reset & flow”を発表いたしました。

本商品は、ブランド初となる天然炭酸水であり、初めて九州・九重連山を採水地として採用した商品です。

これまで富士山麓や伊豆諸島などの水源を中心に展開してきたみずのみずにとって、新たな地域との取り組みとなります。

■ 時間によって水を選ぶという提案

私たちは普段、コーヒーやお茶、お酒をシーンによって選びますが、一方で水を選ぶ機会はまだ多くありません。

“みずのみず”は、

・05:15 to set & go

・06:01 for health & recovery

・19:03 for wine & food

・23:59 to relax & sleep

など、それぞれの時間やシーンに寄り添う水を展開してきました。

私たちが提案しているのは、単なる飲料としての水ではなく、その時間をより豊かにするための水です。

今回発表する”15:15 to reset & flow”は、慌ただしい日常の中で一度立ち止まり、自分自身を整える時間のために生まれました。

コンセプトは、

「日常からのリセット。上質で優しい巡りを。」

天然炭酸ならではのやさしい刺激が、気持ちを切り替え、次の時間へ向かう心地よいきっかけを生み出します。

■ ブランド初となる九州・九重連山の天然炭酸水

“15:15 to reset & flow” に採用したのは、九州・九重連山の自然が育んだ天然炭酸水です。地下深く、長い年月をかけて育まれた天然の炭酸が、やさしい刺激と心地よい余韻を生み出します。

天然炭酸水は、日本国内でも限られた地域でしか採水できない希少な水です。

当社では、その水質だけではなく、水源の背景にある自然や文化にも着目しました。

■ デザインに込めた想い

“15:15 to reset & flow” のラベルには、採水地である九州・九重連山の風景を描いています。

私たちが届けたいのは、水そのものだけではありません。

その水が生まれる土地の風景。

その土地を守り続ける人々。

そして未来へ受け継ぐべき自然環境。

みずのみずは、水源オーナーや地域の方々とともに、その土地の価値を伝えることも商品の役割のひとつだと考えています。ラベルに九重連山を描いたのも、その想いからです。

手に取った方が、

「この水はどこから来たのだろう」

と、その背景にまで思いを巡らせるきっかけになればと願っています。

■ 水を選ぶことは、その土地を選ぶこと

今回の”15:15 to reset & flow”は、当社にとって初めて九州の水源を採用した商品です。

これは単なる商品ラインナップの拡充ではありません。

日本各地に存在する個性豊かな水源と向き合い、その土地の自然や文化、人々の想いを届けていく新たな一歩でもあります。

私たちはこれからも、

「どんな時間を過ごしたいか」

という視点に加え、

「どんな土地の水を選ぶか」

という新しい価値観を提案してまいります。

■ ホテル・旅館・飲食施設向けに展開

“15:15 to reset & flow”は、現時点で一般消費者向けの販売は予定しておりません。

本商品は、ホテルや旅館、レストラン、ラウンジなど、お客様が日常から離れ、自分自身を整える時間を過ごす空間での提供を想定して開発された商品です。

当社は今後も、水そのものを販売するのではなく、その一杯が生み出す体験価値を大切にしながら、施設や企業との共創を通じた展開を進めてまいります。

【商品概要】

商品名：15:15 to reset & flow

種類：ナチュラルミネラルウォーター（炭酸入り）

原材料名：鉱泉水内容量：500ml

採水地：大分県・くじゅう連山水系

主な提供先：ホテル・旅館・レストラン・ラウンジ等

【会社概要】

会社名：みずのみず株式会社

所在地：〒418-0034 静岡県富士宮市黒田 374-3

URL：https://mizunomizu.com/?press