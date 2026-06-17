「ハウス・オブ・ザ・イヤー2025」特別優秀賞の表彰式に出席

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダホームズ(本社：群馬県高崎市、代表取締役会長兼社長：小林 辰夫、以下、ヤマダホームズ)は、住宅の省エネルギー性能や環境負荷低減への取り組みを評価する『ハウス・オブ・ザ・イヤー2025』の「特別優秀賞」受賞につきまして、2026年5月7日に開催された表彰式に出席し、表彰状と楯を授与されましたことをお知らせいたします。

本賞は、優れた省エネルギー性能を備えた住宅シリーズおよび企業の取り組みに対して授与されるものであり、断熱性能・気密性能・設備効率・省エネルギー性・快適性などを総合的に評価されるものです。今回の受賞では、当社が高断熱・高気密住宅の普及、省エネルギー性能の高い仕様の標準化、ならびに快適な室内環境づくりへの取り組みが高く評価されました。

当社では、単に省エネ性能を追求するだけでなく、

・光熱費負担を抑える住まい

・長く安心して暮らせる高耐久住宅

・ＩｏＴを活用した健康で快適な室内空間

を実現する住まいづくりを推進しており、今回受賞した注文住宅「RASIO」ではIoT仕様を全棟標準装備。2026年3月より放送されている渡辺謙さん出演のテレビCMでも、実際のヤマダホームズスマートハウスで住まいの快適性や機能性を渡辺謙さん自らが確かめる姿を通して、「実際に体感するからこそ、信頼できる」というメッセージを発信しています。

渡辺謙さん出演のCMでは、ヤマダホームズの展示場を実際に訪れ、スマートハウスを体感。

今後も、「性能」と「暮らしやすさ」を両立した住まいを通じて、お客様の豊かな暮らしと持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【受賞概要】

受 賞 名：ハウス・オブ・ザ・イヤー2025 特別優秀賞

受賞年度：2025年度

主 催：一般財団法人 日本地域開発センター

対象商品：カスタマイズ型注文住宅「RASIO（ラシオ）」

【会社概要】

ヤマダホームズ

社 名 ：株式会社ヤマダホームズ

本 社 ：群馬県高崎市栄町１番１号

設 立 ：1951 年 ６月 14 日

代 表 者 ：代表取締役会長 兼 社長 小林辰夫

事業内容 ：住宅事業・不動産事業・リフォーム事業

ヤマダホームズは、“くらしをまるごと提案する”住まいづくりを掲げ、全国の住宅展示場や販売拠点に加え、ヤマダデンキ店舗を活用した住まいの相談窓口などを通じて、幅広い情報提供と提案活動を展開しています。また、秀建、ホクシンハウス、セキホーム、東和総合住宅、小堀住研など、多様なブランド・拠点を通じて、地域特性やライフスタイルに応じた住まいの提案を全国に広げています。