絵本シリーズ「パンどろぼう」公式サイトが全面リニューアル

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社・東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」（作：柴田ケイコ／KADOKAWA）の公式サイトを、6月16日（火）よりリニューアルしました。

パンどろぼう公式サイトTOPページ（PC版）

今回のリニューアルでは、ファンの皆様に「パンどろぼう」の世界観をWeb上でも楽しんでいただけるよう、デザインや演出を一新しました。また、絵本やグッズ、最新ニュースなどの情報をよりスムーズにお探しいただけるよう、検索性や操作性も向上させています。

●公式サイトURL

https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

●リニューアル 4つのポイント

１．絵本１作目の世界を追体験！遊び心あふれる全面デザイン刷新

サイト全体を「パンどろぼう」の魅力が詰まったデザインに一新。トップページは下へスクロールすることで、絵本１作目のストーリーを追体験できる構成になっています。

また、作品の雰囲気やストーリーをより身近に感じていただけるよう、様々なモーション演出を追加。何度訪れても楽しめる、飽きのこないサイトを目指しました。

２．めくって楽しい「キャラクター紹介」

シリーズを重ねるごとに増えていく個性豊かなキャラクターたちに合わせ、紹介ページを1キャラずつの表示から一覧表示に変更。まだ知らないキャラクターと出会いやすくなりました。

３．気になる情報へすぐにアクセス！ニュース・書籍ページの「タグ機能」追加

ニュースページや書籍ページに、新たにタグ機能を追加。イベントやグッズの情報、新刊のお知らせなどから、皆様が興味のある情報へスムーズにアクセスしやすくなっています。

４．探したいグッズがすぐ見つかる！商品ページの検索性改善

「あのグッズが見たい！」というご要望にお応えし、商品ページにカテゴリ機能と検索機能を追加しました。豊富な「パンどろぼう」グッズの中から、お探しの商品をより簡単に見つけられるよう改善しています。

新しくなった公式サイトを通じて、これからも「パンどろぼう」の世界をお届けしてまいります。

●「パンどろぼう」とは？

シリーズ1作目『パンどろぼう』（左）、9月刊行予定『パンどろぼうとさすらいラーメン』（右、デザイン変更の可能性あり）

2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気の「令和で一番売れている児童書」※です。

2026年9月16日には最新刊『パンどろぼうとさすらいラーメン』が刊行されます。

さらには10月よりアニメも放送予定！

これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。

【関連URL】

・公式X：https://x.com/pandorobo_JP

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobo_news

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pandorobo_info

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@pandorobo_info

・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com

・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com

※児童書：0歳～12歳頃までの子供が対象の書籍（幼児向け絵本、小学生向け小説、図鑑・実用書等）

※集計期間：2019年5月1日～2026年5月31日）書籍＞児童【CDP CANTERA 調べ】

●作者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/