家族の介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」リニューアルのお知らせ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、全国で380の介護事業所を運営するメディカル・ケア・サービス株式会社（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：山本教雄）は、2026年5月18日（月）に、当社が運営する、家族の介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」をリニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

リニューアルした「健達ねっと」

▼家族の介護と健康を支える学研の情報サイト「健達ねっと」

https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/

当社が運営する「健達ねっと」は、在宅介護を支えるご家族や、健康を考える幅広い年齢の方に向けた「知りたい」に応える情報発信を続けています。

このたび、サイトを訪れるユーザーの利便性をより一層高めるため、サイトのデザインおよび導線設計を一新いたしました。

新しい「健達ねっと」は、ユーザーの大半を占めるスマートフォンユーザーや、メインターゲットである50代以上のミドル・シニア層にとって、これまで以上に「見やすく、使いやすく、頼れるメディア」へと生まれ変わりました。

■「健達ねっと」のリニューアルポイント

＜ミドル・シニア層やスマホユーザーに徹底最適化した「見やすいUI」＞

利用の主流となっているスマートフォンでの閲覧体験を向上させるため、モバイル端末における表示速度と操作性を大幅に改善しました。また、メインユーザーである50代以上のミドル・シニア層やそのご家族に配慮し、フォントサイズや背景色のコントラストをこまやかに調整。小さな画面からでもストレスなく正確な情報を読み取れるデザインへと進化させています。

＜悩みから行動までを迷いなく繋ぐ「サイト内完結型導線」＞

「認知症かもしれない」「家族の介護はどうすればいい？」といった不安や疑問を持つユーザーが、記事を通じて悩みを解決するだけでなく、そのままスムーズに次の行動（アクション）へと移れるように導線を構築しました。

・介護・認知症記事：記事ページからシームレスに、近隣の介護施設を探す・専門窓口へ相談できます

・健康・栄養コラム記事：記事内のアドバイスに基づき、直感的な操作で健康食品やサプリメント等の購入ページへ進めます

＜掲載情報の信頼性と正確性をさらに強化＞

当サイトが最も重要視する「情報の正確性」を担保するため、過去の蓄積記事を含む全掲載コンテンツの総点検を実施しました。古い情報や不正確な表現を専門家監修のもとで最新の情報へとリライトし、常に安心して頼っていただける「信頼の情報サイト」としてのクオリティを維持し続けます。

■【共同発信】「認知症・介護・健康」に関する情報・サービス掲載パートナーを募集

「健達ねっと」では、今回のリニューアルに伴い、メディアを通じて社会へ有益な情報を共に届けていただけるパートナーを広く募集いたします。

「認知症・介護・健康」に関する知見・研究成果や専門的な情報、または画期的なサービスをお持ちでありながらも、発信の場やターゲット層へのリーチにお困りの企業様、研究者の方、個人の皆さまは、ぜひ「健達ねっと」をご活用ください。記事掲載や共同発信など、柔軟な形でサポートさせていただきます。

▼健達ねっとに関するお問い合わせ・掲載のご相談はこちら

https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/contact

■メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年、埼玉県さいたま市で創業。創業当時より認知症ケアを専門とし、グループホーム「愛の家」を中心に、介護付有料老人ホーム「アンサンブル」「ファミニュー」など、多様な介護サービスを展開。現在、全国380の介護事業所を展開しています。

また、長年培った専門性を活かし、介護サービスの枠を超えて事業を拡大。2026年2月には、訪問看護ステーション「愛の家みらい」を開設するなど在宅支援を強化しているほか、介護事業者向けコンサルティングやウェルネスサービス、さらには中国を中心とした海外展開など、多角的なアプローチで社会課題の解決に取り組んでいます。



「認知症を超える。」をブランドメッセージに掲げ、認知症のある方はもちろん、誰もがその方らしく、当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。



https://www.mcsg.co.jp/

設立：1999年11月24日

所在地：〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者：代表取締役社長 山本 教雄

社員：約7,500名（2025年9月期）

売上高：425億円（2025年9月期）

拠点：日本国内33都道府県380事業所（2026年6月1日現在）

海外（中国）16棟（2026年3月31日現在）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開