アクアレーベル　「残したい夏にしよう。」肌ダメージを気にせず夏を過ごすためのシーズンプロモーションを6月17日（水）より開始

株式会社資生堂

スキンケアブランド「アクアレーベル」は、近年過酷さを増し長期化する夏においても、秋口に肌ダメージを後悔せず楽しい夏の思い出を振り返っていただけるよう、夏の間の過酷な肌環境を心地よく乗り切るスキンケアを提案するシーズンプロモーション「残したい夏にしよう。」を、2026年6月17日（水）より開始します。

本プロモーションでは、Web CMの公開を皮切りに、SNSでのプレゼントキャンペーン、都内を中心としたOOH施策（車内サイネージ、屋外ビジョンなど）を連動させ、夏の肌悩みに寄り添う施策を展開します。

■夏の肌悩みを解決し、「思い出に残したくなる」日々を

梅雨から本格的な夏へシフトするこの時期、毛穴の皮脂や、日焼けによる紫外線ダメージ、空調による乾燥など、多くの人が夏ならではの肌悩みに直面します。アクアレーベルは、こうした過酷な肌環境にアプローチするラインナップを展開。スキンケアによる確かな効果を通じて、夏をアクティブかつ快適に過ごせる毎日を提案します。

たとえば、青空のもと大切な人と笑顔で過ごす、何気ない夏のひととき。日差しが気になる季節でも、いつものお手入れでうるおいのある透明美肌へと導くことで、太陽の下でアクティブに過ごす時間をサポートします。

さらに、皮脂分泌や乾燥によって毛穴が目立つふとした瞬間にも着目。夏に気になる皮脂汚れを、うるおいを残しながらさっぱり洗い上げることで、カメラの前や至近距離でも素肌に自信を持って過ごせる日常を提供します。

「季節の終わりに、長期にわたり蓄積した夏の肌ダメージの後悔を残さず、楽しかった記憶を純粋な思い出にしてほしい」という想いを込めた「残したい夏にしよう。」というメッセージとともに、この夏、一人ひとりのライフスタイルに寄り添う各種施策を実施します。

2026年6月17日（水）より公開される特設サイトでは、アクアレーベルから暑い夏に最適なケアを提案します。

URL：https://www.shiseido.co.jp/aqua/pickup/summer_2026/?rt_pr=trv15

■WEBムービー アクアレーベル「残したい夏にしよう。」

2026年6月17日（水）より、限定WEBムービーを公開します。本ムービーでは、夏の光や思い出をポラロイド写真のような質感で切り取った「美白※1」篇・「洗顔」篇の2本を展開。美白ケアと毛穴ケアのラインで、肌悩みに寄り添うアクアレーベルのブランドの世界観を表現します。

※1メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

「美白」篇

眩しい青空のもと、笑顔が弾ける男女の日常のひとときを描きます。「この夏が終わっても、ちゃんと好きって言える肌でいたい」というコピーとともに、強い日差しを浴びながらも、美白有効成分4MSK※2配合の本格美白ケアシリーズ、スペシャルジェルクリーム EX （ブライトニング） （医薬部外品）※3でつけこみ美容をして、すこやかな肌を保ちます。

※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩 ※3販売名：アクアレーベル ブライトニング ジェルクリーム EX

「洗顔」篇

親子のかけがえのない日常を切り取っています。子どもが無邪気に向けるカメラのレンズや、ふいに近づく距離に対しても、「私はもう、こわくない」と微笑む母親。エステ洗顔ジェルの角栓分解処方による”毛穴丸洗い”が、夏の肌汚れを洗い流し、素肌への自信を支えます。

CM制作意図

忙しい夏の中でも、楽しく、そして美しく過ごし、将来振り返ったときに愛おしく思えるような、「思い出に残したい夏」を過ごしてほしい。そしてアクアレーベルは、美白・毛穴ケアで夏の毎日を応援したい。そんな思いを込めて、本CMを企画しました。

夏の思い出を振り返る演出として撮影した、フィルムカメラの情緒ある写真も見どころです。

■アクアレーベル「残したい夏にしよう」 SNSキャンペーン

2026年6月22日（月）から2026年7月3日（金）までの2週間、公式Xにて投稿型プレゼントキャンペーンを開催します。アクアレーベル公式Xアカウント（@aqua_label_）をフォローし、指定のハッシュタグ「残したい夏にしよう」をつけて、自身の夏休みの乗り切りアイデアを投稿。夏休みの過ごし方を知り尽くした経験のある先輩ママ・パパたちから、実践的な知恵やアドバイスを募集する企画です。心強い知恵を集め、アクアレーベルが中心となって忙しい夏に頑張るママ・パパたちを応援します。

また、応募いただいた方から抽選で、スペシャルジェルクリーム EX（ブライトニング）（医薬部外品）※3、エステ洗顔ジェルの現品をセットで100名様にプレゼントします。詳細は、アクアレーベル公式Xアカウントからの投稿をご確認ください。

※3販売名：アクアレーベル ブライトニング ジェルクリーム EX

アクアレーベル「残したい夏にしよう」公式Xキャンペーン概要

期間：6月22日（月）～7月3日（金）

アクアレーベル公式Xアカウント：@aqua_label_

■OOH施策

2026年6月22日（月）より、お出かけや通勤など、夏の暑さや肌のべたつき・乾燥をリアルに実感する瞬間に合わせ、屋外広告を展開します。

●車内サイネージ

掲出時期：6月22日（月）～6月28日（日）

放映範囲：JR東日本 全線、東京メトロ 全線

※本広告掲出に関しまして、駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

●屋外・駅構内ビジョン

掲出時期：6月22日（月）～7月6日（月）

掲載場所：都内12箇所

■商品概要

【美白ケア】

アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX （ブライトニング） （医薬部外品）

販売名：アクアレーベル ブライトニング ジェルクリーム EX

＜クリーム＞

本体90g／つめかえ81g

ノープリントプライス

美白※1有効成分4MSK※2が、シミのもとにじゅわ～っと届く「つけこみ美容」で、うるっと白玉のような透明美肌へ

※1メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

《つけこみ美容法》

１.顔全体に、適量をなじませます。

２.さらに同量をとり、顔・首からデコルテに手のひら全体で包み込みながら、じんわり浸すように押し広げます。

●ジェルマスクのように、おおったままでもおやすみいただけます。

●日焼け止めを忘れがちな耳にも。

●うっかり日焼けをしがちな首裏や、毎日のデコルテケアにもおすすめ。

つけこみ美容についての詳細はこちらから

https://www.shiseido.co.jp/aqua/allinone/gelcream_white/?rt_pr=trv15

アクアレーベル トリートメントローション（ブライトニング）しっとり・とてもしっとり （医薬部外品）

＜化粧水＞

本体170mL／つめかえ150mL

ノープリントプライス

美白※1有効成分4MSK※2がシミのもとに、直行

美容液級 美白化粧水

キメの奥までじゅわ～っと浸透※4

シミ・そばかすを防ぎ、うるおって、明るく透明感のある肌へ

※1メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※4角層まで

アクアレーベル トリートメントミルク （ブライトニング） しっとり・とてもしっとり （医薬部外品）

＜乳液＞

本体130mL／つめかえ110mL

ノープリントプライス

美白※1有効成分4MSK※2がシミのもとに、直行

クリーム級 美白乳液

真珠のように艶めくベールで、ふんわり密封

シミ・そばかすを防ぎながら、うるおって、毛穴も気にならない明るく透明感のある肌へ

※1メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

【毛穴ケア】

アクアレーベル エステ洗顔ジェル

＜洗顔・メイク落とし＞

130g

ノープリントプライス

角栓分解で、毛穴丸洗い

ジェルが毛穴の奥までとろ～り密着

1本で多機能な、泡立て不要の毛穴つるん洗顔

■アクアレーベル ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/aqua/?rt_pr=trv15

■アクアレーベル 公式Instagram https://www.instagram.com/aqualabelofficial/

■アクアレーベル 公式 X https://x.com/aqua_label_