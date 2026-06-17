新年齢別アカウント「Roblox Kids」＆「Roblox Select」が日本上陸！

Roblox Corporation

5歳から15歳までそれぞれの年齢に応じたコンテンツアクセス制限とチャットの初期設定を一斉に適用開始

世界で1億5,000万人以上が利用するオンラインサービスRoblox（ロブロックス）（NYSE: RBLX）は本日、「Roblox Kids」および「Roblox Select」アカウントを日本を含むグローバルで提供開始することをを発表しました。これは、16歳未満のユーザーを対象とした年齢をベースとした新しい体験を可能にするもので、子どもの成長に合わせて進化するよう設計され、子供を守る機能を備えたアカウントです。

これに先立ち、先月、オーストラリア、インドネシア、オランダ、ニュージーランドで限定的な市場展開(https://about.roblox.com/ja/newsroom/2026/05/what-families-should-know-roblox-kids-select)が行われましたが、本日より日本を含む世界中で一斉に利用可能となります。これらのアカウントは、ゲームへのアクセス、チャット機能、および保護者による管理（ペアレンタルコントロール）をユーザーの年齢に適合させるよう設計されており、同時に保護者に対して、ロブロックス上での子どもの体験に対するより高い可視性（透明性）と柔軟性を提供することができるようになります。

ユーザーは、ロブロックスの持つ高度な年齢確認システムに基づいて、該当するアカウント体験に自動的に割り当てられます。今回の実装により、年齢確認、年齢ベースのアカウント設定、コンテンツレーティング、継続的なモデレーション、および拡張されたペアレンタルコントロールが、若いユーザーの健やかな成長をサポートするために設計された「単一の包括的な枠組み」として統合されます。なお、サービス開始時点で、年齢確認済みの16歳未満のユーザーは、お気に入りのゲームの大部分へのアクセス権をそのまま維持し、年齢確認済みの16歳以上のユーザーの体験に影響や変更はありません。

ロブロックスの最高安全責任者（CSO）であるマット・カウフマンは、次のように述べています。

「子どものニーズは成長とともに大きく変化するため、オンラインでの体験もそれに合わせて適応していく必要があります。Roblox KidsとRoblox Selectを通じて、私たちは異なる発達段階にある若いユーザーをサポートするために設計された年齢ベースの保護措置を構築すると同時に、保護者の皆様にはご家族の方針に合わせて体験を自由にカスタマイズ（パーソナライズ）するための最適なツールを提供します」

新年齢別アカウント「Roblox Kids」および「Roblox Select」の仕様

● Roblox Kidsアカウント（5～8歳対象）

プラットフォーム内で最も強固な初期（デフォルト）保護措置が適用されます。

ロブロックスの継続的な厳格な選定プロセスを通過した「Minimal（最小限）」または「Mild（軽度）」のコンテンツ成熟度ラベル(https://en.help.roblox.com/hc/en-us/articles/8862768451604-Content-Maturity-Labels)が付与されたゲーム（体験）カタログにのみアクセスが可能となります。また、コミュニケーション（チャット）機能はデフォルトでオフに設定されます。

● Roblox Selectアカウント（9～15歳対象）

ロブロックスの継続的な選定プロセスを通過した「Moderate（中程度）」までのレーティングのゲームへのアクセスを提供します。チャット設定(https://about.roblox.com/ja/safety-by-age)は年齢や居住地域に応じて最適化され、16歳未満のすべてのユーザーを保護するための追加のセーフティネットが維持されます。

両アカウント共通の評価基準として、開発者の本人確認（ID認証）、AIによるリアルタイムのシーン評価、および強化されたコンテンツ審査を含む「3段階の厳格な評価基準」を適用します。これにより、センシティブなテーマを扱ったゲーム、ソーシャルハングアウト（交流空間）、および自由描画（フリーフォーム絵画）機能を含むゲームは、初期設定でカタログから完全に除外されます。

また、年齢が上がるにつれてアカウント体験が自動的に移行する「アカウント・プログレッション（成長に伴う自動移行システム）」を採用しており、ユーザーは9歳になるとRoblox KidsからRoblox Selectへ、16歳になると標準のロブロックスアカウントへと自動的に移行します。

保護者のための管理機能（ペアレンタルコントロール）の拡充

ロブロックスは、保護者の皆さまがより安心してデジタル環境をお子様に提供できるよう、管理機能（ペアレンタルコントロール）(https://about.roblox.com/ja/parental-controls)を大幅に拡張しました。ご自身のアカウントとお子様のアカウントを紐づけている保護者は、ゲームプレイの履歴やフレンドリストをリアルタイムで把握できるほか、コンテンツレーティングの制限、通信設定、スクリーン時間、および毎月の課金限度額を自在に管理できる高度なツールをご利用いただけます。

今回の実装に伴い、以下の新機能および拡張機能が追加されます。

● 管理権限の延長： 詳細なゲームブロック機能やダイレクトチャット管理を含む特定の操作権限を、お子様が16歳になるまで延長。

● 詳細なゲーム承認機能の導入： お子さまのデフォルトアカウント設定（制限区分）の枠外にある特定の個別ゲームについて、保護者が内容を確認した上で個別にアクセスを許可できる機能。

ロブロックスのグローバル保護者評議会日本代表である角田 拓志氏は次のように述べています。「日本においてロブロックスは子どもたちに広く認知されている一方、大人の理解がまだ十分に追いついていないのが現状です 。例えば、新設される『Roblox Kids』の青い画面は、少し離れた場所からでも『安全なモードで動いている』と親が直感的に確認できる画期的な機能ですが、保護者自身がその仕様を正しく理解していなければ意味を成しません 。 デジタル環境で育つ子どもたちのトラブルやリスクへの対策は、現代の親世代にとって避けては通れない必須科目です 。強固な保護措置を備えたロブロックスを単なるゲームとして遠ざけるのではなく、親子で未来の『デジタルセーフティリテラシー』を共に育む優れた教材として、前向きに活用していく方法を皆さまと模索していきたいと考えています 。」

年齢に応じた「安全をデフォルトとする」体験への継続的な取り組み

今回の新アカウント導入は、チャット機能を利用するすべてのユーザーに顔認証による年齢確認(https://about.roblox.com/ja/newsroom/2026/01/roblox-age-checks-required-to-chat)を義務付けた「世界初の大規模オンラインゲームプラットフォーム」としての実績を含む、ロブロックスの包括的な安全対策をさらに一歩進めるものです。本ロールアウトの完了後は、年齢を問わず、年齢確認を完了していないユーザーは標準のロブロックスアカウントへのアクセスやチャット機能の使用が制限されます。

また、チャット内での個人情報の流出や外部への誘導を防ぐため、リンク、画像、および動画の共有を制限する既存の保護措置も継続して適用されます。チャット内でのソーシャルメディアリンクの共有は従来より一貫して禁止されていますが、今月後半からはさらに踏み込み、16歳未満のユーザーがユーザープロフィール、ゲーム詳細ページ、コミュニティページ、またはクリエーターハブにおいて、ソーシャルメディアリンクを共有したり閲覧したりする行為も全面的に制限されます。

さらに今年後半には、デジタルゲームやアプリのコンテンツレーティングにおける世界的なデファクトスタンダード（標準手法）である国際年齢レーティング連合（IARC）(https://ir.roblox.com/news/news-details/2025/Roblox-Partners-With-IARC-to-Enhance-Global-Age-and-Content-Ratings/default.aspx)の枠組みへ移行を開始します。

これら一連のアップデートは、ユーザーの成長とともに進化する年齢ベースの保護措置を提供し、保護者の皆さまへ高い透明性とコントロール権を提供することで、安全で前向きなオンライン体験をサポートするというロブロックスの揺るぎないコミットメントの一環です。

【参考資料・公式リソース】

● 年齢ベースのRoblox キッズおよびセレクトアカウントが世界中で利用可能に(https://about.roblox.com/newsroom/2026/06/age-based-roblox-kids-and-select-accounts-now-globally-available)

● ロブロックスの新しい年齢ベースの保護措置についてご家族が知るべきこと(https://about.roblox.com/ja/newsroom/2026/05/what-families-should-know-roblox-kids-select)

● Roblox KidsおよびRoblox Selectアカウントのご紹介(https://about.roblox.com/ja/newsroom/2026/04/introducing-roblox-kids-and-select-accounts)

● ロブロックス安全センター（公式ウェブサイト）(https://about.roblox.com/ja/safety)

*これらのアカウントに関連する正確な年齢、対象ゲーム、および詳細な機能は居住地域によって異なります。年齢区分は年齢確認に基づいています。保護者は必要に応じて、ファミリーセンター等から子どもの登録年齢を修正(https://en.help.roblox.com/hc/en-us/articles/360031323611-How-do-I-change-my-age)することができます。

■ Roblox（ロブロックス）について

ロブロックスは、誰もが夢中になれる遊びと創造の広場です。何百万もの体験を通じて、世界中の仲間と一緒に遊んだり、自分だけの世界を作って共有するなど、楽しみ方は無限大です！

私たちのビジョンは、安全で思いやりに満ちた、前向きな世界で人々のつながりを再構築することです。ロブロックスは、世界中のコミュニティとともに、社会的な絆を深め、経済的な成長を支える革新的な企業を目指しています。

さらに詳しい情報は、corp.roblox.com(https://about.roblox.com/ja)をご覧ください。

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