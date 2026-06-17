建設業界向けプラットフォーム「AmiVoice B-Work One」にて提供している建築検査アプリ「AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム」に、「タイプ別図面登録」機能を追加

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、建設業界向けプラットフォーム「AmiVoice B-Work One（アミボイス ビーワーク ワン）」にて提供している建築検査アプリ 「AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム（仕上げ検査）」をバージョンアップし、「タイプ別図面登録」機能を追加しました。

主なバージョンアップ

・「タイプ別図面登録」機能を追加

従来、検査対象となる各部屋と図面データを紐付けるため、同じタイプ（間取り）の部屋であっても1部屋ごとに図面データのファイルを作成し、「101A」「201A」のように命名、登録する必要がありました。

新たに追加した「タイプ別図面登録」機能では、Aタイプの図面を1件登録するだけで、同一タイプの全ての部屋に図面を自動で紐付けられるようになります。図面登録にかかる準備作業の時間を最大8割（※1）に削減し、特に同じ部屋が多数存在する大規模マンションにおいて、高い効果を発揮します。

「AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム」概要

国内シェアNo.1（※2）のAI音声認識AmiVoiceを搭載し、検査業務の効率化を実現する iOS端末用建築検査アプリです。高精度なAI音声認識を活用し現場でのデータ入力を飛躍的に高速化し、建築現場で圧倒的な業務効率向上を実現しています。現在、配筋検査・配筋写真管理・建築仕上げ検査の3種類のラインアップをご提供しています。

https://www.advanced-media.co.jp/products/service/amivoice-super-inspection-platform/

「AmiVoice B-Work One」概要

国内シェアNo.1（※2）のAI音声認識AmiVoiceと生成AIを活用し、建設現場のコミュニケーションを支援する新プラットフォームです。本プラットフォームは、建設現場におけるさまざまな情報を集約し、ユーザーが必要とする情報に素早くアクセスできる環境をAIアシスタントが提供することで、情報共有・意思決定の迅速化と業務効率化を同時に実現します。

https://www.advanced-media.co.jp/products/service/amivoice-b-work-one/

※1 削減時間については、自社調べとなります

※2 出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2026」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

BDC本部

https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/construction/