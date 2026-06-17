【大学受験】この夏、学びが加速する特別キャンペーン。期間限定で対象講座が15％OFF！（学研プライムゼミ）

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月15日～7月31日の期間限定で、大学受験対策などのオンライン映像授業「学研のプライム講座」において、対象講座が15％OFFになる「夏の早得キャンペーン」を実施中です。

▼「夏の早得キャンペーン」特設ページはこちら

https://gpzemi.gakken.jp/hayatoku/

■この夏、“得点できるレベル”まで引き上げる学習を

夏の学習内容と学習密度は、その後の成績の伸びを大きく左右します。秋以降は過去問演習といった志望大学対策が本格化するため、基礎固めや苦手克服に十分な時間を確保することは難しくなります。だからこそ、この夏の過ごし方が合格への分岐点となるのです。

難関大受験では、「わかる」だけでは足りない。必要なのは、“得点できるレベル”まで実力を引き上げる実力派講師陣の指導力です。

■「学研プライムゼミ」で実現する、勝つための学習スタイル

そこでおすすめなのが、オンライン映像授業の「学研のプライム講座」。難関大対策「学研プライムゼミ」をはじめ、小論文などの学校推薦・総合型選抜対策、大学入試で武器になる英検対策など、進学に役立つ各種の講座が揃っています。

☆POINT1：人気のトップ講師の指導による本質理解

難関大一般入試の対策講座「学研プライムゼミ」では、実力派講師陣による、単なる解法暗記ではない、正解につながる「考え方」が身につく授業を展開。

☆POINT2：合格への最短ルートを描ける多彩な講座

体系的な学習で入試基礎力を強化する授業、得点率9割を目指せる共通テスト対策、知識を得点力へと転換する演習問題など、目的に応じた講座選択が可能です。

☆POINT3：弱点補強や集中学習など、自分に合わせて学べる

映像授業なら、理解度や目的に合わせて学習内容を自由にカスタマイズできます。限られた時間を有効活用しながら、着実な実力アップを目指せます。

■この夏限定！ 学習を加速する3大特典

さらにこの夏、学研のプライム講座では「夏の早得キャンペーン」を実施。映像授業で実力を強化したい高校生の皆さんを応援します。

☆約560もの対象講座が15％OFF

本キャンペーンでは、人気の「ゼミホーダイパック」ほか、ほぼ全講座※にわたって受講料15％OFFでご提供。一般入試や推薦、英検など各種大学進学に向けた最適な講座を自由に選ぶことができます。

※以下の商品はキャンペーン対象外となりますのでご注意ください。

・毎月の自動引落しによる決済方式の商品（月額受講プラン「ゼミホーダイ」「推薦・総合ゼミホーダイ」）

・受講者用オプション（受講期間延長、ゼミホーダイ用冊子版テキスト、添削指導オプションなど）

・「ロジカル」科目別ノート

☆受講期間が＋30日延長に

勝負は夏休みとその前後。受講可能な期間の延長により、夏休み前後の対策にも利用可能です。秋以降の学習スケジュールにも組み込み、復習・演習までしっかり取り組むことができます。

☆次回使える20％OFFクーポンプレゼント

お得なクーポンで夏以降の受験対策に役立つ受講について、しっかりサポート。秋以降の問題演習・共通テスト対策・志望大学対策の学習もプライムゼミで！

■難関大合格を目指せるおすすめ講座

☆学研プライムゼミの人気講座！ 「ゼミホーダイ3か月パック」も15％OFF

科目ごとに3か月間受講できるプランです。

【おすすめ講座ピックアップ】

「ゼミホーダイ 受験生パック（英語）」（講師：竹岡広信先生）

「ゼミホーダイ 受験生パック（数学）」（講師：小山功先生）

「ゼミホーダイ 受験生パック（物理）」（講師：高橋法彦先生）

ともに、パック価格：32,175円（税込）→早得特価：27,349円（税込）

☆英検対策や推薦・総合型対策も

映像授業で効率よく合格が狙える英検対策や、独学での対策が難しい学校推薦・総合型選抜の対策講座もキャンペーン対象となっています。

【おすすめ講座ピックアップ】「大学入試で武器になる“英検”！」

「英検準1級対策講座」「英検2級対策講座」（学研英検ゼミ）

（講師：竹岡広信先生、スティーブン・リッチモンド先生）

各29,700円（税込）→早得特価：各25,245円（税込）

【おすすめ講座ピックアップ】「2027年度入試から推薦・総合型で面接が原則必須に！」

「志望理由書・面接スタンダード講座」（学研推薦・総合型選抜ゼミ）

（講師：和田圭史先生）典型的な質問事項を模擬面接の映像を交えながらレクチャー！

14,300円（税込）→早得特価：12,155円（税込）

※映像授業90分×2回＋添削指導1回

「面接対策指導講座」（学研推薦・総合ハイクラスゼミ）

（講師：神尾雄一郎先生）難関大の面接対策をオンライン個別指導で！

18,700円（税込）→早得特価：15,895円（税込）

※事前アンケート→映像講座受講（30分）→ 模擬面接（実面接時間）・面談による指導（30分）

▼「夏の早得キャンペーン」特設ページはこちら

https://gpzemi.gakken.jp/hayatoku/

お得な「夏の早得キャンペーン」のご購入期限は7月31日まで。このチャンスをお見逃しなく！

■「学研プライムゼミ」とは？

学研プライムゼミは、難関大を目指す受験生のためのオンライン映像授業です。

実力派講師陣によるオンライン授業、学習段階に合わせて自由に選べるカリキュラム、講師が自ら作った完全オリジナルのテキストで、もっと上の結果をめざしましょう。

▼「学研プライムゼミ」公式サイトはこちら

https://gpzemi.gakken.jp/prime

100講義以上の無料体験授業をはじめ、充実の会員特典。

▼まずは無料の会員登録を！

https://pz-gpzemi.gakken.jp/tmpCreate2(https://pz-gpzemi.gakken.jp/tmpCreate2)

※キャンペーンの適用条件や対象講座などの詳細は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開