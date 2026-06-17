サンキョウテクノスタッフ、抽選会で参加者を歓迎ー「ブラジリアンデージャパン群馬2026」に協賛参加

株式会社サンキョウテクノスタッフ

サンキョウテクノスタッフは、群馬県太田市で開催された、ブラジル文化と食の祭典「ブラジリアンデージャパン群馬2026」（主催：株式会社プロモーション・ブラジル）に協賛参加しました。

本イベントは、アジア最大級の規模を誇るブラジルの祭典であり、本場のシュラスコやアサイージュースなどのグルメ、そしてサンバの音楽やダンスを通じて、参加者が五感でブラジルを体感できる大人気の催しです。

会場では、ブラジルを代表するドリンクも大きな注目を集めていました。特に、サトウキビから作られる酒をピンガ（カシャッサ）としてベースにした「カイピリーニャ」は、現地同様に販売され、来場者の多くが手に取って楽しまれていました。

今回の参画は、地域貢献活動の一環として、特に日系ブラジル人の皆さまを主な対象にした多文化共生活動を目的としています。会場では、地域の日系コミュニティの各代表者の皆さまとご挨拶や意見交換を行い、地域におけるニーズや取り組みを共有しながら、自社の存在をより多くの方に知っていただくことを目指しました。

また、協賛企業としての役割を通じて、来場者の皆さまに楽しんで参加していただくため、抽選会【ガラガラポン】を実施。参加者の皆さまの笑顔あふれるひとときを通じて、ブランドの認知拡大にもつなげました。

当選賞品

1等：Apple 11インチiPad（A16）Wi-Fiモデル 128GB、GoPro HERO13アクセサリーセット

2等：Apple AirPods4、JBL Grip ポータブルBluetoothスピーカー

3等：アイリスオーヤマ サーキュレーター（15cm羽） 他多数

■イベント詳細

・開催場所：太田市運動公園（群馬県太田市飯塚町1059-1）

・開催日時：6月13日（土）・14日（日）

・主催：Promotion Brasil（プロモーション・ブラジル）

・イベントページ：https://braziliandayjapan.com/jp

■今後の展開

サンキョウテクノスタッフは、今後も多文化共生活動を通じて地域の皆さまと共に交流を深めながら、継続的な情報発信とネットワークづくりに取り組んでまいります。

■キャリメリとは

サンキョウテクノスタッフが自社運用をしている求人情報サイトです。工場・製造系、オフィス・サービス系といった日常の仕事はもちろんのこと、リゾート地のホテル・旅館などで働くリゾート系（住み込み）の求人も多く取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社サンキョウテクノスタッフ

所在地：愛知県豊橋市西幸町幸22-2

代表者：代表取締役 三原 昇

HP：https://sankyo-gr.com/

■お問い合わせ

株式会社サンキョウテクノスタッフ 事業企画室

TEL：053-246-7017