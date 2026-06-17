【koborebi】水に浮かべる足あとろうそくで、あの子を想うやさしい時間を。ペット供養セット「あしあとろうそく線香セット」を新たに発売

株式会社MIYABI

ペットメモリアル専門店「koborebi」は、

水に浮かべて使用する足あと型ろうそくをセットにした、

新商品「あしあとろうそく線香セット」の販売を開始いたしました。

ペットは、家族の一員として多くの思い出を残してくれる存在です。

お別れを迎えたあとも、

「おはよう」

「今日も見守っていてね」

「ありがとう」

そんな言葉を心の中で伝え続けている方も多いのではないでしょうか。

一方で近年は、

「仏壇のような大掛かりな供養は難しい」

「お部屋になじむ供養用品がほしい」

「毎日無理なく手を合わせたい」

という声も増えています。

そこでkoborebiでは、日々の暮らしの中で自然にあの子を想う時間をつくれるよう、

「あしあとろうそく線香セット」を企画しました。

水に浮かべる、あしあとろうそく

本商品の特徴は、水を張ったお皿に浮かべて使用する足あと型のろうそくです。

小さな足あとが水面に浮かび、やさしい灯りをともす姿は、

まるであの子がそっと遊びに来てくれたかのよう。

一般的な供養用品の持つ重たい印象を和らげ、思い出を優しく振り返る時間を演出します。

ろうそくのカラーは全7色

ろうそくはカラフルな7色入り。

見ているだけで心がほっと和らぐような、かわいらしいデザインです。

初めてのペット供養にもおすすめの4点セット

セットには、

・あしあとろうそく

・お線香

・線香立て

・ろうそく皿

を同梱しています。

「何を揃えたら良いかわからない…」

そんな方でも、届いたその日から供養を始めることができます。

写真立てやお花と一緒に飾れば、お部屋の一角があの子を想う特別な場所になります。

インテリアになじむ、やさしいデザイン

供養用品というと、仏壇や仏具をイメージする方も少なくありません。

しかし近年では、リビングや寝室の一角に写真やお花を飾り、

自然な形で故人やペットを偲ぶ「手元供養」が広がっています。

「あしあとろうそく線香セット」は、

木の家具やナチュラルなインテリアにもなじみやすいシンプルなデザインを採用。

供養用品らしさを抑えながら、毎日の暮らしの中で自然にお使いいただけます。

「悲しみ」ではなく、「ありがとう」を届けるために

供養に正解はありません。

毎日長い時間お祈りをすることではなく、写真の前に灯りをともして、

「また来てね」

「今日もありがとう」

そう声をかける時間も、大切な供養のひとつです。

水面に浮かぶ小さな足あとが、あの子との思い出をやさしく照らし、

心を落ち着かせる時間を届けてくれる。

「あしあとろうそく線香セット」は、そんな想いから生まれました。

koborebiはこれからも、大切な家族との思い出をやさしくつなぐ商品づくりを通して、

ペットを愛するご家族に寄り添ってまいります。

商品概要

あしあとろうそく線香セット

＼“ありがとう”を届ける、小さなお祈り時間／

大切な家族だったあの子へ。毎日でも、月命日でも。

そっと灯りをともして、やさしく手を合わせられるペット用供養セットです。

https://item.rakuten.co.jp/koborebi/asat-rsk-set/

販売価格：2,480円 送料無料

セット内容：あしあとろうそく、お線香、線香立て、ろうそく皿

サイズ：

線香:パッケージサイズ 2.7cm×2.7cm×7.3cm

線香：6.7cm(燃焼時間：約12分)

ろうそく：2.0cm×1.9cm(燃焼時間：約5分)

線香立て・ろうそく用スクエア皿：5.0cm×5.0cm×高さ1.5cm

※多少の誤差はご了承下さい。

用途：ペット供養、手元供養、お供え、命日、月命日、お盆など

私たちについて

ペットメモリアル専門店「koborebi」は、大切な家族であるペットとの時間や思い出に、

そっと寄り添うために生まれたブランドです。

お別れのあとも、

「ありがとう」や「大好きだよ」という気持ちを、

無理なく、あなたのそばに置いておけるように。

一つひとつのアイテムに、

静かなやさしさと、心を込めて。

涙がこぼれる日も、

ふと空を見上げる日も――

木々の間から差し込む、やさしい木漏れ日のように、

想いを抱えたままの日々に、

そっと寄り添う場所でありたいと願っています。

■楽天市場

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■Instagram

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■お問い合わせ先

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〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島644-1

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