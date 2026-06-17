「世界のあそびラボ オーストラリア編」を６月21日（日）に開催します【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学

島根県立大学では、地域の子どもたちと大学生が異文化に触れ、国際的な視野を育むことを目的としたイベント「世界のあそびラボ オーストラリア編」を開催します。本イベントは、多文化共生の視点から、大学生が地域と関わりながら異文化理解を深める機会を提供するものです。

当日は、浜田市内の小学１～６年生30名を対象に、オーストラリア出身の国際交流員、サントソ・ニコラスさんを招き、オーストラリアにまつわる話を聞いたり英語でのゲーム等を行います。

【開催概要】

■イベント名称：世界のあそびラボ オーストラリア編

■日 時：令和８年６月21日（日）９:30～12:00（受付開始 9:00）

■場 所：島根県立大学 浜田キャンパス 体育館（島根県浜田市野原町2433-2）

■持ち物：上履き、筆記用具、飲み物

■対 象：浜田市内の小学１～６年生 30名

■申込方法：申し込みはこちら(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScFtNO0lWlGYCz0LacqyBPJ5HgevE1txAlspYOlcsnw7H-tdA%2Fviewform&data=05%7C02%7C%7C88cbbf0fd71047df36fa08decb625cc4%7Cf11434e8abcf41f48154a9b2608dcd42%7C0%7C0%7C639171820485092739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=KuA9cBmv8sLN01Z1bfzmvBuDhcIJROnvKhYgsnYqT%2BI%3D&reserved=0)から（申込締切：６月20日（土））

■問い合わせ先：担当 田中（n-tanaka◎u-shimane.ac.jp）

※◎を＠に変更し、送信してください。

参加費無料！たくさんの方のご参加をお待ちしております！