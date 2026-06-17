NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

ＮＸグループ、「Multimodal 2026」に出展

ＮＸグループは、6月30日（火）～7月2日（木）の3日間、英国・バーミンガムで開催される「Multimodal 2026」に出展いたします。

当社出展ブースイメージ

今年で19回目を迎える「Multimodal」は、サプライチェーンの課題解決を目指す荷主や物流業者が集う、英国最大級の物流展示会です。今回は、物流業界の展示が集結する「UK Logistics Week」の中核イベントとして位置づけられ、過去最大規模での開催となります。倉庫・ヤード管理の「Warehouse」・「Yard」、ラストマイル配送の「eDelivery Expo」、トラック輸送の「Road Transport Expo」といった関連展示会と連携し、物流のあらゆる領域を網羅します。

ＮＸグループのブースでは、ＮＸ ＵＫおよびＮＸアイルランドが出展し、ＮＸグループ各社のサポートのもと、それぞれの強みやフォワーディングサービスについてご紹介します。

【出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/162_1_599bcc1d2b421523e01bfb8cd5f65f0f.jpg?v=202606171152 ]

【展示内容】

■英国国内外に広がる物流ネットワーク

ＮＸ ＵＫおよびＮＸアイルランドが、グループに統合されたcargo-partnerの事業を含め、国内外に展開する物流ネットワークをご紹介します。また、グループ会社として加わったNX Lifestyle Logistics UK（高級家具等の専門配送）やSimon Hegele（医療機器の高度な設置サービス）が持つ高度な専門機能を融合することで、対応領域をさらに拡大し、包括的で高付加価値なソリューションの提供体制を強化しています。さらに、グローバルな環境変化や突発的な輸送網の混乱に備え、陸・海・空を組み合わせたマルチモーダル輸送によるリスク分散や、迅速な代替ルート確保のソリューションをご提案します。

■高品質な専門輸送サービス

ブースでは、プラント設備や大型・重量物輸送などのプロジェクトカーゴソリューション、緊急・大型貨物向けのチャーター便サービス、国内外の引越サービスなど、ＮＸグループの専門的な輸送機能をご紹介します。また、厳格な温度管理や各種基準に対応した、ヘルスケア・医薬品向けのGDP認証取得済み物流ソリューションについてもご案内します。ＮＸグループは、業界の専門知識とグローバルネットワークを活かすことで、多様な輸送ニーズに対し、柔軟かつお客様に最適な物流ソリューションを提供します。

■サステナビリティへの取り組み

ＮＸグループは、2030年までにScope 1および2の温室効果ガス排出量を2020年比で42%削減する目標を掲げ、SBTi（Science Based Targets initiative）の認定を取得しています。ブースでは、ペーパーレス化を推進するデジタル化、資源の有効活用を促進するリサイクルプログラム、従業員がスキルや能力を最大限に発揮できる職場環境づくりなど、グループのサステナビリティに関する取り組みをご紹介します。これらの活動は、お客様、従業員、そして地域社会のために、より持続可能な未来を構築するというＮＸグループのコミットメントを示すものです。

【ＮＸ ＵＫ・ＮＸアイルランド 社長 Steve Williamsのコメント】

「英国およびアイルランドの12拠点に広がるネットワークと、約270名の専門スタッフの力を結集し、本展示会に参加できることを嬉しく思います。私は20年以上にわたり英国の物流業界に携わってまいりましたが、現在のＮＸグループは、ハイテク、ライフスタイル、ヘルスケアなど多岐にわたる産業に対して、かつてないほど充実した物流ソリューションを提供できる体制を有しています。会場で皆様とお会いし、最適なサプライチェーン構築のお手伝いができることを楽しみにしております。」

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。