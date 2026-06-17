【 6/23 (火) 16:00 】製造業 AI の現実 元 トヨタ・シリコンバレーエンジニアが語る 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『フィジカル AI 導入の「本当の難しさ」と成功例・失敗例』をテーマに、インダストリエイト株式会社 代表取締役 板野 光司 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 6/23 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606230417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260623(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606230417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260623)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、インダストリエイト株式会社 代表取締役 板野 光司 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/503_1_607cd9fa9445f136ad86ecc033ad6a5d.jpg?v=202606171152 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：製造業 AI の現実 元 トヨタ・シリコンバレーエンジニアが語る

～フィジカル AI 導入の「本当の難しさ」と成功例・失敗例～

主催：株式会社ビザスク

日時：6月23日（火）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606230417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260623(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606230417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260623)

【登壇者情報】

板野 光司 氏

インダストリエイト株式会社

代表取締役

製造業向け AI・ロボティクス実装を支援するインダストリエイト株式会社 代表取締役。トヨタ自動車で生産技術・画像／ロボット制御エンジニアとしてキャリアをスタート。その後、米国カリフォルニア州の AI ロボティクス企業 OSARO・RIOS にて、EC・物流向けピッキングロボットや映像 AI エージェントの開発・商用導入に携わる。 2025年にインダストリエイト株式会社を創業後は、製造業を中心に、外観検査 AI、映像解析、現場支援 AI、製造業向け AI エージェント、ヒューマノイドロボット導入構想、VLA 関連技術の検証、NVIDIA Omniverse／Isaac Sim によるデジタルツイン検証など、製造・建設・通信領域にまたがるフィジカル AI 実装を支援している。

◆ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・板野 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606230417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260623(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606230417?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260623)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/503_2_fdb4a1fa88e4eab3f4d9fc7ac5457f0c.jpg?v=202606171152 ]