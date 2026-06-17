湘南美容クリニック、PharmaResearchより「REJURAN」最高位認定「DIAMOND」を取得

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）が経営を支援する湘南美容クリニックは、韓国発の美容医療ブランド「REJURAN（リジュラン）」を展開する医療メーカーPharmaResearch（所在地：韓国 江原道、CEO：Jihoon Sohn）より、同ブランドのクリニック認定における最高位「DIAMOND」を取得いたしました。本制度は、リジュランの導入実績に応じて認定ランクが付与されるもので、湘南美容クリニックは国内での使用数（購入数）が評価され、日本国内で唯一の「DIAMOND」認定機関となりました。

PharmaResearch社が提供する「REJURAN（リジュラン）」は、韓国発の再生医療由来ブランドで、自然治癒力を高めることによりナチュラルな若返り効果が期待される注入治療です。アジアを中心に世界的に導入が進み、高い評価と認知を得ている美容医療ブランドとして広く知られています。湘南美容クリニックは、リジュランを早期から導入し、肌の再生を促す施術として幅広いお客さまに提供してきました。国内での使用数（購入数）が評価され、このたび日本で唯一の「DIAMOND」認定に至りました。こうした提供体制は、継続的な医師教育や安全管理体制の整備によって支えられています。



湘南美容クリニックのリジュラン治療ついてはこちら(https://www.s-b-c.net/agingcare/light/injection/rejuran/)をご覧ください。



SBCメディカルグループは、今後もPharmaResearch社をはじめとする先進的な医療メーカーとのパートナーシップを強化し、美容医療業界の健全な発展に貢献するとともに、お客さま一人ひとりに寄り添った最適な医療の提供に努めてまいります。

PharmaResearchについて

韓国・江原道に本社を置く再生医療分野のリーディングカンパニーです。特許技術を活用したポリヌクレオチド（PN）製剤をはじめとする再生医療ソリューションを開発・提供しており、美容・整形外科・皮膚科領域における多様な製品を世界各国に展開しています。主力ブランドである「REJURAN」は、肌の修復・再生を促す施術として、アジアを中心にグローバルで高い評価を獲得しています。

公式サイト：https://pharmaresearch.com(https://pharmaresearch.com/en/)

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com(https://sbc-holdings.com/ja)

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc(https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc/)

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net(https://www.s-b-c.net/)

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp