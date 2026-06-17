焼き芋スプレッド 『塗る紅天使』　2026年6月24日（水） 「蔵出し焼き芋かいつか」各店舗にて新発売

カルビーかいつかスイートポテト株式会社

カルビーかいつかスイートポテト株式会社（本社：茨城県かすみがうら市、代表取締役社長：安藤 國行、以下、かいつか）は、オリジナルさつまいもブランド「紅天使」を皮ごと使用したスプレッド『塗る紅天使』を、2026年6月24日（水）より、熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」各店舗にて新発売いたします。

本商品は、「紅天使」の焼き芋を皮ごと使用したペーストを原料とし、焼き芋本来の風味を活かした味わいが特長です。さらに、スプレッド状に加工することで、パンに塗るのはもちろん、アイスクリームやパンケーキに添えるなど、さまざまな楽しみ方ができる商品です。

【商品概要】

・商品名：塗る紅天使

・発売日：2026年 6月 24 日（水）

・原材料名：オリゴ糖（国内製造）、焼き芋ペースト、寒天、/ クチナシ色素、酸化防止剤（ビタミンC）

・賞味期限：製造日より 180日

・内容量：150g

・価格:820円 （税込）

・販売店舗：

「蔵出し焼き芋かいつか」各店舗（かすみがうら本店、

つくば店、イオンモール土浦店、流山おおたかの森店、

プレイアトレ土浦店）

【商品特長】

・「紅天使」の焼き芋を皮ごと使用したペーストを原料としているため、焼き芋本来の豊かな風味と味わいを手軽にお楽しみいただけます。

・スプレッド状に加工しているため、パンに塗るだけでなく、ヨーグルトやアイスクリームのトッピング、お菓子作りなど、さまざまな用途にご活用いただけます。

・お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみいただけるやさしい味わいで、ギフトにもおすすめです。

【開発担当者からのコメント】

さつまいも本来の豊かな風味を活かすため、焼き芋を皮ごと使用したペーストを採用しました。皮ごと使うことで、より深みのある味わいを実現できる一方、皮の色味が出てしまうことや、他の材料と混ぜ合わせる際にダマが生じやすいという課題もありました。

そこで、配合バランスを何度も見直し、試作を重ねた結果、なめらかな食感と自然な色合い、そして満足のいく味わいを兼ね備えたスプレッドが完成しました。

『塗る紅天使』を通じて、より多くの方に「紅天使」のおいしさを気軽にお楽しみいただければ幸いです。

【紅天使とは】

さつまいもの専門会社として50年以上にわたり様々な品種を扱う中で生まれた、かいつかを代表するオリジナルブランド。茨城県産を中心に、「べにはるか」を長年のノウハウによって温度管理された貯蔵庫で熟成させています。じっくりと時間をかけて焼くことで引き出される、濃厚な甘さとねっとりした食感が最大の特徴です。

【蔵出し焼き芋かいつかについて】

「蔵出し焼き芋かいつか」は、カルビーグループが運営する焼き芋専門店です。茨城県を中心に5店舗（かすみがうら本店、つくば店、イオンモール土浦店、流山おおたかの森店、プレイアトレ土浦店）を展開しています。焼き芋をはじめとする様々なさつまいも関連商品とともに、一部の店舗では、快適な時間をお過ごしいただけるカフェコーナーで、ソフトクリーム等のスイーツや、焼き芋フライなど、さつまいもを使用したメニューを提供しています。

かすみがうら本店

カフェ展開店

・かすみがうら本店 ：茨城県かすみがうら市大和田字地蔵前517

・つくば店 ：茨城県つくば市松野木93-18

・イオンモール土浦店：茨城県土浦市上高津367番地 イオンモール土浦1F

・流山おおたかの森店：千葉県流山市おおたかの森東3丁目16番地2

*店舗により、カフェメニューの内容が異なります。

カルビーかいつかスイートポテト株式会社について

1967年に創業し、さつまいも専門の卸売問屋として国内最大級のさつまいもの取り扱いがあり、国内から国外まで販売を広げています。「さつまいもの新しい価値を育む」をミッションとして、オリジナルブランドの開発など付加価値の高い商品を展開しています。2020年4月からカルビーグループに加わり、長期ビジョンにおけるアグリビジネスの強化を担っています。

コーポレートサイト：https://www.calbee-ksp.co.jp/

公式X：https://x.com/calbeekaitsuka

カルビーグループについて

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。

https://www.calbee.co.jp/