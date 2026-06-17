AI型教材「キュビナ」、山形県東根市で正式採用　～市立全中学校5校へ導入、約1,200人が利用～

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤）は、提供するAI型教材「キュビナ 」が山形県東根市の市立全中学校における指導の一環として正式採用され、2026年4月より利用が開始されましたことをご報告いたします。

今回キュビナを採用いただいた東根市では、教育大綱における「基本的な方針」の一つとして「確かな学力と対応力を育成する教育の推進」を掲げ、さまざまな取り組みを行っています。そのひとつである「教育ＤＸによる学習活動の充実」の一環として、このたびAI型教材「キュビナ」が正式採用され、市立全中学校5校でご利用いただくことになりました。2026年4月より中学1年生～3年生 約1,200人が利用を開始しています。

採用に際しては、キュビナのAIによる個別最適な学びの実現、またＩＣＴ活用の日常化による、児童生徒を主語とした主体的な学びの展開および学習活動のさらなる推進についても期待を寄せていただいております。

東根市教育委員会 教育長 田中 敦 氏 コメント

本市では、現代の不確実で曖昧な時代を、子どもたちが力強く生き抜き、一人一人が未来の創り手となるために必要となる確かな学力と対応力を育成する教育を推進しています。また、グローバル化やICTなどの技術革新が急速に進む中、時代の変化を的確にとらえ、自らの感性と発想で課題を克服する人材の育成に努めています。

今年度は、「すべての子どもに学ぶ楽しさを届ける」をキーワードに、児童生徒一人一人が主語となる授業づくりに取り組んでいます。児童生徒、教職員、地域全体のウェルビーイングの実現を目指し、児童生徒がワクワク感をもちながら、自ら選択し、学び合う姿勢を大切にした教育を展開します。

昨年度まで、市内中学校において試験的に導入を行い、生徒や教職員への聞き取り等を通じて、使用感や学習効果を検討してきました。その結果、一人一人の習熟度に応じたきめ細やかな学習支援の一つとして有効であると判断し、このたびキュビナを導入することとしました。

今後は、授業と家庭学習との連携や事前学習への活用等、キュビナを活用した学びの充実を図りながら、確かな学力の育成に努めてまいります。

COMPASSでは、 今後もキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく 「個別最適な学び」 を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」について

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」は、AIが子どもたち一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材です。全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上に利用されています。

小中9教科、教科書準拠問題を中心とした10万問以上を搭載し、子どもたちの主体的な学び・基礎学力の効率的な定着とともに、見取り支援や演習問題配信機能で先生の働き方もサポートします。2025年にはデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をリリースするなど、機能・コンテンツのアップデートを重ねているほか、学習eポータルとしてのMEXCBT連携をはじめ、学習者中心の教育データ利活用にも積極的に取り組んでいます。

経済産業省「未来の教室」実証事業採択（2018～2020年度）、「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」受賞。

COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。

URL： https://qubena.com/



